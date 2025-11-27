Mbappé mit Hattrick innert 7 Minuten
26.11.2025
Kylian Mbappé dreht in der ersten Halbzeit innert sieben Minuten das Champions-League-Spiel in Piräus – und setzt mit seinem Hattrick ein Ausrufezeichen im Kampf um die Torjägerkrone.
Das Georgios Karaiskakis bebt in der 8. Minute zum ersten Mal, als Chiquinho den Ball mit einem strammen Schuss in die linke Ecke befördert. Real-Goalie Lunin kann den Einschlag nicht mehr verhindern, die Gastgeber führen verdient.
Aus dem Nichts kommen die Königlichen in der 22. Minute zum Ausgleich: Von der linken Seitenlinie spielt Vinícius Junior einen traumhaften Pass mit dem Aussenrist hinter die griechische Abwehrkette. Kylian Mbappé läuft rein, legt sich den Ball einmal zurecht und schiebt unter Bedrängnis vorbei an Tzolakis ins Tor ein.
Nur 122 Sekunden später doppelt der Franzose nach: Trent Alexander-Arnold hat auf der rechten Seite viel Platz und steckt durch auf Arda Güler. Der türkische Nationalspieler flankt mit dem ersten Kontakt und findet den Kopf des völlig freistehenden Mbappé, der aus acht Metern zentraler Position einköpft.
Nicht mal fünf Minuten später macht der 26-Jährige seinen Dreierpack perfekt: Nach einem schönen Pass in die Tiefe von Eduardo Camavinga schlenzt der Torjäger die Kugel aus halblinker Position unten rechts ein. Klassischer Hattrick innerhalb von sieben Minuten (exakt 6 Minuten und 42 Sekunden) für den Real-Superstar!
Nur Salah war schneller
In der Geschichte der Königsklasse ist er nach Mo Salah (Liverpool gegen Rangers – 6 Min und 12 Sekunden) auf Rang 2, Bafetimbi Gomis (Lyon gegen Zagreb – 8 Minuten und 49 Sekunden) belegt den dritten Platz.
In der 60. Minute lässt Vini Jr. über links einen Gegenspieler stehen und legt in den Rückraum auf Mbappé, der unter Bedrängnis in die rechte Ecke zu seinem vierten persönlichen Treffer einschiebt.
Der Weltmeister von 2018 hat damit schon neun Tore und führt damit die Torjägerliste in der Champions-League-Saison an. Insgesamt steht Mbappé in der ewigen Torschützenliste mit 64 Treffern schon auf Rang 6.
Die Champions-League-Rekordtorjäger
1. Cristiano Ronaldo: 140 Tore. Klubs: Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin.
2. Lionel Messi: 129 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.
3. Robert Lewandowski: 105 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Bayern München, Borussia Dortmund.
4. Karim Benzema: 90 Tore. Klubs: Al-Ittihad, Real Madrid, Olympique Lyon.
5. Raúl González Blanco: 71 Tore. Klubs: FC Schalke, Real Madrid.
6. Kylian Mbappé: 64 Tore. Klubs: Real Madrid, Paris Saint-Germain, AS Monaco.
6. Thomas Müller: 57 Tore. Klub: FC Bayern München.
8. Ruud van Nistelrooy: 56 Tore. Klubs: Real Madrid, Manchester United, PSV Eindhoven.
9. Erling Haaland: 54 Tore. Klubs: Manchester City, Borussia Dortmund, Salzburg.
10. Thierry Henry: 50 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Arsenal, AS Monaco, FC Arsenal.
11. Mohamed Salah: 48 Tore. Klubs: Liverpool, AS Rom, Chelsea, FC Basel.
11. Zlatan Ibrahimovic: 48 Tore. Klubs: Milan, Manchester United (Anm.d.R.: kein Tor), Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin, Ajax Amsterdam.
11. Andriy Shevchenko: 48 Tore. Klubs: Dynamo Kiew, Chelsea, AC Milan.
14. Filippo Inzaghi: 46 Tore. Klubs: AC MIlan, Juventus Turin.
15. Harry Kane: 45 Tore. Klubs: Bayern München, Tottenham.
16. Didier Drogba: 44 Tore. Klubs: Galatasaray, Chelsea, Marseille.
17. Antoine Griezmann: 43 Tore. Atlético Madrid, Barcelona.
17. Neymar: 43 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.
19. Alessandro Del Piero: 42 Tore. Klub: Juventus Turin.
20. Sergio Agüero: 41 Tore. Klubs: FC Barcelona (Anm.d.R.: kein Tor), Manchester City, Atlético Madrid.
21. Edinson Cavani: 35 Tore. Klubs: Manchester United, Paris Saint-Germain, Napoli.
22. Fernando Morientes: 33 Tore. Klubs: Marseille (Anm.d.R.: kein Tor), Valencia, Liverpool, Real Madrid, AS Monaco.
23. Arjen Robben: 31 Tore. Klubs: Bayern München, Real Madrid, Chelsea, PSV Eindhoven.
24. Kakà: 30 Tore. Klubs: Real Madrid, AC Milan.
24. Wayne Rooney: 30 Tore. Klub: Manchester United.
24. Samuel Eto'o: 30 Tore. Chelsea, Inter, Barcelona, Mallorca.
Die Champions-League-Rekordtorjäger
1. Cristiano Ronaldo: 140 Tore. Klubs: Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin.
2. Lionel Messi: 129 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.
3. Robert Lewandowski: 105 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Bayern München, Borussia Dortmund.
4. Karim Benzema: 90 Tore. Klubs: Al-Ittihad, Real Madrid, Olympique Lyon.
5. Raúl González Blanco: 71 Tore. Klubs: FC Schalke, Real Madrid.
6. Kylian Mbappé: 64 Tore. Klubs: Real Madrid, Paris Saint-Germain, AS Monaco.
6. Thomas Müller: 57 Tore. Klub: FC Bayern München.
8. Ruud van Nistelrooy: 56 Tore. Klubs: Real Madrid, Manchester United, PSV Eindhoven.
9. Erling Haaland: 54 Tore. Klubs: Manchester City, Borussia Dortmund, Salzburg.
10. Thierry Henry: 50 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Arsenal, AS Monaco, FC Arsenal.
11. Mohamed Salah: 48 Tore. Klubs: Liverpool, AS Rom, Chelsea, FC Basel.
11. Zlatan Ibrahimovic: 48 Tore. Klubs: Milan, Manchester United (Anm.d.R.: kein Tor), Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin, Ajax Amsterdam.
11. Andriy Shevchenko: 48 Tore. Klubs: Dynamo Kiew, Chelsea, AC Milan.
14. Filippo Inzaghi: 46 Tore. Klubs: AC MIlan, Juventus Turin.
15. Harry Kane: 45 Tore. Klubs: Bayern München, Tottenham.
16. Didier Drogba: 44 Tore. Klubs: Galatasaray, Chelsea, Marseille.
17. Antoine Griezmann: 43 Tore. Atlético Madrid, Barcelona.
17. Neymar: 43 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.
19. Alessandro Del Piero: 42 Tore. Klub: Juventus Turin.
20. Sergio Agüero: 41 Tore. Klubs: FC Barcelona (Anm.d.R.: kein Tor), Manchester City, Atlético Madrid.
21. Edinson Cavani: 35 Tore. Klubs: Manchester United, Paris Saint-Germain, Napoli.
22. Fernando Morientes: 33 Tore. Klubs: Marseille (Anm.d.R.: kein Tor), Valencia, Liverpool, Real Madrid, AS Monaco.
23. Arjen Robben: 31 Tore. Klubs: Bayern München, Real Madrid, Chelsea, PSV Eindhoven.
24. Kakà: 30 Tore. Klubs: Real Madrid, AC Milan.
24. Wayne Rooney: 30 Tore. Klub: Manchester United.
24. Samuel Eto'o: 30 Tore. Chelsea, Inter, Barcelona, Mallorca.
Olympiacos – Real Madrid 3:4
UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26
26.11.2025