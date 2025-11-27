  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Dreierpack im Video Real-Star Kylian Mbappé mit Blitz-Hattrick für die Rekordbücher

Syl Battistuzzi

27.11.2025

Mbappé mit Hattrick innert 7 Minuten

Mbappé mit Hattrick innert 7 Minuten

26.11.2025

Kylian Mbappé dreht in der ersten Halbzeit innert sieben Minuten das Champions-League-Spiel in Piräus – und setzt mit seinem Hattrick ein Ausrufezeichen im Kampf um die Torjägerkrone.

Syl Battistuzzi

27.11.2025, 07:00

27.11.2025, 07:48

Das Georgios Karaiskakis bebt in der 8. Minute zum ersten Mal, als Chiquinho den Ball mit einem strammen Schuss in die linke Ecke befördert. Real-Goalie Lunin kann den Einschlag nicht mehr verhindern, die Gastgeber führen verdient.

Aus dem Nichts kommen die Königlichen in der 22. Minute zum Ausgleich: Von der linken Seitenlinie spielt Vinícius Junior einen traumhaften Pass mit dem Aussenrist hinter die griechische Abwehrkette. Kylian Mbappé läuft rein, legt sich den Ball einmal zurecht und schiebt unter Bedrängnis vorbei an Tzolakis ins Tor ein.

Nur 122 Sekunden später doppelt der Franzose nach: Trent Alexander-Arnold hat auf der rechten Seite viel Platz und steckt durch auf Arda Güler. Der türkische Nationalspieler flankt mit dem ersten Kontakt und findet den Kopf des völlig freistehenden Mbappé, der aus acht Metern zentraler Position einköpft.

Nicht mal fünf Minuten später macht der 26-Jährige seinen Dreierpack perfekt: Nach einem schönen Pass in die Tiefe von Eduardo Camavinga schlenzt der Torjäger die Kugel aus halblinker Position unten rechts ein. Klassischer Hattrick innerhalb von sieben Minuten (exakt 6 Minuten und 42 Sekunden) für den Real-Superstar!

Nur Salah war schneller

In der Geschichte der Königsklasse ist er nach Mo Salah (Liverpool gegen Rangers – 6 Min und 12 Sekunden) auf Rang 2, Bafetimbi Gomis (Lyon gegen Zagreb – 8 Minuten und 49 Sekunden) belegt den dritten Platz.

In der 60. Minute lässt Vini Jr. über links einen Gegenspieler stehen und legt in den Rückraum auf Mbappé, der unter Bedrängnis in die rechte Ecke zu seinem vierten persönlichen Treffer einschiebt.

Der Weltmeister von 2018 hat damit schon neun Tore und führt damit die Torjägerliste in der Champions-League-Saison an. Insgesamt steht Mbappé in der ewigen Torschützenliste mit 64 Treffern schon auf Rang 6.  

Die Champions-League-Rekordtorjäger

Die Champions-League-Rekordtorjäger
Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>1. Cristiano Ronaldo</strong>: 140 Tore. Klubs: Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin.

1. Cristiano Ronaldo: 140 Tore. Klubs: Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>2. Lionel Messi</strong>: 129 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.

2. Lionel Messi: 129 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.

Bild: Getty

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>3. Robert Lewandowski</strong>: 105 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Bayern München, Borussia Dortmund.

3. Robert Lewandowski: 105 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Bayern München, Borussia Dortmund.

Bild: KEYSTONE

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>4. Karim Benzema</strong>: 90 Tore. Klubs: Al-Ittihad, Real Madrid, Olympique Lyon.

4. Karim Benzema: 90 Tore. Klubs: Al-Ittihad, Real Madrid, Olympique Lyon.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>5. Raúl González Blanco</strong>: 71 Tore. Klubs: FC Schalke, Real Madrid.

5. Raúl González Blanco: 71 Tore. Klubs: FC Schalke, Real Madrid.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>6. Kylian Mbappé</strong>: 64 Tore. Klubs: Real Madrid, Paris Saint-Germain, AS Monaco.

6. Kylian Mbappé: 64 Tore. Klubs: Real Madrid, Paris Saint-Germain, AS Monaco.

Bild: Piotr Nowak/PAP/dpa

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>6. Thomas Müller</strong>: 57 Tore. Klub: FC Bayern München.

6. Thomas Müller: 57 Tore. Klub: FC Bayern München.

Bild: Getty

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>8. Ruud van Nistelrooy</strong>: 56 Tore. Klubs: Real Madrid, Manchester United, PSV Eindhoven.

8. Ruud van Nistelrooy: 56 Tore. Klubs: Real Madrid, Manchester United, PSV Eindhoven.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>9. Erling Haaland</strong>: 54 Tore. Klubs: Manchester City, Borussia Dortmund, Salzburg.

9. Erling Haaland: 54 Tore. Klubs: Manchester City, Borussia Dortmund, Salzburg.

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>10. Thierry Henry</strong>: 50 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Arsenal, AS Monaco, FC Arsenal.

10. Thierry Henry: 50 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Arsenal, AS Monaco, FC Arsenal.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>11. Mohamed Salah:</strong> 48 Tore. Klubs: Liverpool, AS Rom, Chelsea, FC Basel.

11. Mohamed Salah: 48 Tore. Klubs: Liverpool, AS Rom, Chelsea, FC Basel.

Bild: Getty

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>11. Zlatan Ibrahimovic</strong>: 48 Tore. Klubs: Milan, Manchester United (Anm.d.R.: kein Tor), Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin, Ajax Amsterdam.

11. Zlatan Ibrahimovic: 48 Tore. Klubs: Milan, Manchester United (Anm.d.R.: kein Tor), Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin, Ajax Amsterdam.

Bild: Getty

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>11. Andriy Shevchenko</strong>: 48 Tore. Klubs: Dynamo Kiew, Chelsea, AC Milan.

11. Andriy Shevchenko: 48 Tore. Klubs: Dynamo Kiew, Chelsea, AC Milan.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>14. Filippo Inzaghi:</strong> 46 Tore. Klubs: AC MIlan, Juventus Turin.

14. Filippo Inzaghi: 46 Tore. Klubs: AC MIlan, Juventus Turin.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>15. Harry Kane</strong>: 45 Tore. Klubs: Bayern München, Tottenham.

15. Harry Kane: 45 Tore. Klubs: Bayern München, Tottenham.

Bild: Imago

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>16. Didier Drogba</strong>: 44 Tore. Klubs: Galatasaray, Chelsea, Marseille.

16. Didier Drogba: 44 Tore. Klubs: Galatasaray, Chelsea, Marseille.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>17. Antoine Griezmann</strong>: 43 Tore. Atlético Madrid, Barcelona.

17. Antoine Griezmann: 43 Tore. Atlético Madrid, Barcelona.

Bild: Getty

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>17. Neymar:</strong> 43 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.

17. Neymar: 43 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>19. Alessandro Del Piero</strong>: 42 Tore. Klub: Juventus Turin.

19. Alessandro Del Piero: 42 Tore. Klub: Juventus Turin.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>20. Sergio Agüero</strong>: 41 Tore. Klubs: FC Barcelona (Anm.d.R.: kein Tor), Manchester City, Atlético Madrid.

20. Sergio Agüero: 41 Tore. Klubs: FC Barcelona (Anm.d.R.: kein Tor), Manchester City, Atlético Madrid.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>21. Edinson Cavani</strong>: 35 Tore. Klubs: Manchester United, Paris Saint-Germain, Napoli.

21. Edinson Cavani: 35 Tore. Klubs: Manchester United, Paris Saint-Germain, Napoli.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>22. Fernando Morientes</strong>: 33 Tore. Klubs: Marseille (Anm.d.R.: kein Tor), Valencia, Liverpool, Real Madrid, AS Monaco.

22. Fernando Morientes: 33 Tore. Klubs: Marseille (Anm.d.R.: kein Tor), Valencia, Liverpool, Real Madrid, AS Monaco.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>23. Arjen Robben</strong>: 31 Tore. Klubs: Bayern München, Real Madrid, Chelsea, PSV Eindhoven.

23. Arjen Robben: 31 Tore. Klubs: Bayern München, Real Madrid, Chelsea, PSV Eindhoven.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>24. Kakà:</strong> 30 Tore. Klubs: Real Madrid, AC Milan.

24. Kakà: 30 Tore. Klubs: Real Madrid, AC Milan.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>24. Wayne Rooney:</strong> 30 Tore. Klub: Manchester United.

24. Wayne Rooney: 30 Tore. Klub: Manchester United.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>24. Samuel Eto'o</strong>: 30 Tore. Chelsea, Inter, Barcelona, Mallorca.

24. Samuel Eto'o: 30 Tore. Chelsea, Inter, Barcelona, Mallorca.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger
Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>1. Cristiano Ronaldo</strong>: 140 Tore. Klubs: Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin.

1. Cristiano Ronaldo: 140 Tore. Klubs: Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>2. Lionel Messi</strong>: 129 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.

2. Lionel Messi: 129 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.

Bild: Getty

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>3. Robert Lewandowski</strong>: 105 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Bayern München, Borussia Dortmund.

3. Robert Lewandowski: 105 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Bayern München, Borussia Dortmund.

Bild: KEYSTONE

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>4. Karim Benzema</strong>: 90 Tore. Klubs: Al-Ittihad, Real Madrid, Olympique Lyon.

4. Karim Benzema: 90 Tore. Klubs: Al-Ittihad, Real Madrid, Olympique Lyon.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>5. Raúl González Blanco</strong>: 71 Tore. Klubs: FC Schalke, Real Madrid.

5. Raúl González Blanco: 71 Tore. Klubs: FC Schalke, Real Madrid.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>6. Kylian Mbappé</strong>: 64 Tore. Klubs: Real Madrid, Paris Saint-Germain, AS Monaco.

6. Kylian Mbappé: 64 Tore. Klubs: Real Madrid, Paris Saint-Germain, AS Monaco.

Bild: Piotr Nowak/PAP/dpa

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>6. Thomas Müller</strong>: 57 Tore. Klub: FC Bayern München.

6. Thomas Müller: 57 Tore. Klub: FC Bayern München.

Bild: Getty

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>8. Ruud van Nistelrooy</strong>: 56 Tore. Klubs: Real Madrid, Manchester United, PSV Eindhoven.

8. Ruud van Nistelrooy: 56 Tore. Klubs: Real Madrid, Manchester United, PSV Eindhoven.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>9. Erling Haaland</strong>: 54 Tore. Klubs: Manchester City, Borussia Dortmund, Salzburg.

9. Erling Haaland: 54 Tore. Klubs: Manchester City, Borussia Dortmund, Salzburg.

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>10. Thierry Henry</strong>: 50 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Arsenal, AS Monaco, FC Arsenal.

10. Thierry Henry: 50 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Arsenal, AS Monaco, FC Arsenal.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>11. Mohamed Salah:</strong> 48 Tore. Klubs: Liverpool, AS Rom, Chelsea, FC Basel.

11. Mohamed Salah: 48 Tore. Klubs: Liverpool, AS Rom, Chelsea, FC Basel.

Bild: Getty

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>11. Zlatan Ibrahimovic</strong>: 48 Tore. Klubs: Milan, Manchester United (Anm.d.R.: kein Tor), Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin, Ajax Amsterdam.

11. Zlatan Ibrahimovic: 48 Tore. Klubs: Milan, Manchester United (Anm.d.R.: kein Tor), Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin, Ajax Amsterdam.

Bild: Getty

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>11. Andriy Shevchenko</strong>: 48 Tore. Klubs: Dynamo Kiew, Chelsea, AC Milan.

11. Andriy Shevchenko: 48 Tore. Klubs: Dynamo Kiew, Chelsea, AC Milan.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>14. Filippo Inzaghi:</strong> 46 Tore. Klubs: AC MIlan, Juventus Turin.

14. Filippo Inzaghi: 46 Tore. Klubs: AC MIlan, Juventus Turin.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>15. Harry Kane</strong>: 45 Tore. Klubs: Bayern München, Tottenham.

15. Harry Kane: 45 Tore. Klubs: Bayern München, Tottenham.

Bild: Imago

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>16. Didier Drogba</strong>: 44 Tore. Klubs: Galatasaray, Chelsea, Marseille.

16. Didier Drogba: 44 Tore. Klubs: Galatasaray, Chelsea, Marseille.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>17. Antoine Griezmann</strong>: 43 Tore. Atlético Madrid, Barcelona.

17. Antoine Griezmann: 43 Tore. Atlético Madrid, Barcelona.

Bild: Getty

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>17. Neymar:</strong> 43 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.

17. Neymar: 43 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>19. Alessandro Del Piero</strong>: 42 Tore. Klub: Juventus Turin.

19. Alessandro Del Piero: 42 Tore. Klub: Juventus Turin.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>20. Sergio Agüero</strong>: 41 Tore. Klubs: FC Barcelona (Anm.d.R.: kein Tor), Manchester City, Atlético Madrid.

20. Sergio Agüero: 41 Tore. Klubs: FC Barcelona (Anm.d.R.: kein Tor), Manchester City, Atlético Madrid.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>21. Edinson Cavani</strong>: 35 Tore. Klubs: Manchester United, Paris Saint-Germain, Napoli.

21. Edinson Cavani: 35 Tore. Klubs: Manchester United, Paris Saint-Germain, Napoli.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>22. Fernando Morientes</strong>: 33 Tore. Klubs: Marseille (Anm.d.R.: kein Tor), Valencia, Liverpool, Real Madrid, AS Monaco.

22. Fernando Morientes: 33 Tore. Klubs: Marseille (Anm.d.R.: kein Tor), Valencia, Liverpool, Real Madrid, AS Monaco.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>23. Arjen Robben</strong>: 31 Tore. Klubs: Bayern München, Real Madrid, Chelsea, PSV Eindhoven.

23. Arjen Robben: 31 Tore. Klubs: Bayern München, Real Madrid, Chelsea, PSV Eindhoven.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>24. Kakà:</strong> 30 Tore. Klubs: Real Madrid, AC Milan.

24. Kakà: 30 Tore. Klubs: Real Madrid, AC Milan.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>24. Wayne Rooney:</strong> 30 Tore. Klub: Manchester United.

24. Wayne Rooney: 30 Tore. Klub: Manchester United.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>24. Samuel Eto'o</strong>: 30 Tore. Chelsea, Inter, Barcelona, Mallorca.

24. Samuel Eto'o: 30 Tore. Chelsea, Inter, Barcelona, Mallorca.

Bild: Keystone

Olympiacos – Real Madrid 3:4

Olympiacos – Real Madrid 3:4

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

Meistgelesen

Epstein, Freundin, Social Media – die 3 Stolpersteine für Kash Patel
Gemeinde verbucht Steuern in Millionenhöhe falsch – jetzt gibt es ein riesiges Loch
Inter kassiert Last-Minute-Pleite ++ 8-Tore-Spektakel in Paris ++ PSV demütigt Liverpool
Mindestens 55 Tote – Grossbrand wütet immer noch
Jetzt steht fest, woran die deutsche Familie gestorben ist

Mehr Königsklasse

Bayern oder Arsenal?. Lukas Podolski sorgt im Studio bei blue Sport für Lacher

Bayern oder Arsenal?Lukas Podolski sorgt im Studio bei blue Sport für Lacher

Alle Spiele, alle Tore. Inter kassiert Last-Minute-Pleite ++ 8-Tore-Spektakel in Paris ++ PSV demütigt Liverpool

Alle Spiele, alle ToreInter kassiert Last-Minute-Pleite ++ 8-Tore-Spektakel in Paris ++ PSV demütigt Liverpool

Highlights im Video. Arsenal bezwingt die Bayern im Top-Duell und setzt dickes Ausrufzeichen

Highlights im VideoArsenal bezwingt die Bayern im Top-Duell und setzt dickes Ausrufzeichen

Fussball Videos

Liverpool-Coach Slot: «Die Leute werden sich an das Resultat erinnern» (englisch)

Liverpool-Coach Slot: «Die Leute werden sich an das Resultat erinnern» (englisch)

27.11.2025

Atlético – Inter 2:1

Atlético – Inter 2:1

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

PSG – Tottennham 5:3

PSG – Tottennham 5:3

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

Liverpool-Coach Slot: «Die Leute werden sich an das Resultat erinnern» (englisch)

Liverpool-Coach Slot: «Die Leute werden sich an das Resultat erinnern» (englisch)

Atlético – Inter 2:1

Atlético – Inter 2:1

PSG – Tottennham 5:3

PSG – Tottennham 5:3

Mehr Videos