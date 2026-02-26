  1. Privatkunden
Bange Minuten um Real-Verteidiger Asencio meldet sich nach Schrecksekunde und gibt Entwarnung

Jan Arnet

26.2.2026

Heftiger Zusammenprall zwischen Asencio und Camavinga

Heftiger Zusammenprall zwischen Asencio und Camavinga

25.02.2026

Raul Asencio sorgte am Mittwochabend für einen Schreckmoment. Der Real-Verteidiger schien sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen zu haben. Jetzt gibt der 23-Jährige aber höchstpersönlich Entwarnung.

Jan Arnet

26.02.2026, 12:09

26.02.2026, 12:11

Es läuft die 71. Minute im Champions-League-Playoff-Rückspiel zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon. Raul Asencio steigt zum Kopfball hoch und merkt nicht, dass sein Mitspieler Eduardo Camavinga genau das Gleiche vorhat. Die beiden Real-Profis prallen mit den Köpfen zusammen und gehen zu Boden.

Während Camavinga rasch wieder aufsteht, bleibt Asencio lange liegen. Der Innenverteidiger rührt sich kaum – sofort eilen die medizinischen Betreuer herbei. Sie stabilisieren seinen Nacken mit einer Halskrause und transportieren ihn vom Feld.

Erst nach langer Unterbrechung kann das Spiel fortgesetzt werden. Es sind bange Minuten bei den Königlichen, die sich letztlich mit 3:1 im Gesamtskore durchsetzen und die Champions-League-Achtelfinals erreichen.

Mitten in der Nacht folgt dann die nächste gute Nachricht. Asencio meldet sich aus dem Krankenhaus und gibt Entwarnung: «Vielen Dank für all die aufmunternden Nachrichten! Es war nur ein Schreck! Auf in die nächste Runde!»

Real Madrid – Benfica 2:1

Real Madrid – Benfica 2:1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

25.02.2026

