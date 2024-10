Petric und Reif befürchten, dass die Tage von YB-Coach Rahmen bald gezählt sind 02.10.2024

Am Dienstag geht YB in Barcelona mit 0:5 unter. Die Art und Weise, wie die Pleite zustande kommt, stimmt nachdenklich. Die blue Sport Experten Marcel Reif und Mladen Petric glauben, dass YB-Coach Patrick Rahmen angezählt ist.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen YB ist miserabel in die Super-Leauge-Saison gestartet. Nach acht Runden steht nur Winterthur noch schlechter da.

In der Champions League hat YB zwar sensationell die Ligaphase erreicht, dort aber die ersten beiden Partien gegen Aston Villa und Barcelona mit dem Gesamtskore von 0:8 verloren.

Die beiden blue Sport Experten Mladen Petric und Marcel Reif sind sich einig, dass Trainer Patrick Rahmen sicherlich nicht der Alleinschuldige ist. Dennoch glauben sie, dass die Partie in Basel für Rahmen ein Schicksalsspiel sein könnte.

Michael Wegmann, blue News Leiter Sport, würde sich wünschen, dass Rahmen noch mehr Zeit bekommt und stattdessen die Spieler mehr in die Pflicht genommen werden. Mehr anzeigen

Schweizer Meister YB ist in der Super League nach acht Runden im zweitletzten Rang klassiert. Schon vier Spiele haben die Berner verloren, in der gesamten letzten Saison waren es in 38 Spielen nur sieben Niederlagen. In der Champions League blieb man in der 1. Runde beim 0:3 gegen Aston Villa chancenlos und in der 2. Runde setzt es auswärts gegen Barça eine 0:5-Pleite ab.

Im Champions-League-Studio auf blue Sport sprechen Mladen Petric und Marcel Reif am Mittwoch noch einmal über die YB-Schmach vom Vortag. «Der Meister in dieser Verfassung, wie soll ich es am harmlosesten ausdrücken? Sie sind in einer ganz, ganz schwierigen Situation», beginnt Petric. Dass man als YB in Barcelona verliere, das sei keine Überraschung. Drei Tore nach Standards zu kassieren, das stimme allerdings nachdenklich: «Das sind Situationen, wo du eigentlich da sein müsstest.»

Auch die Körpersprache der YB-Akteure spreche Bände. «Es fehlt extrem viel bei dieser Mannschaft, was definitiv nicht nur am Trainer liegt. Man muss auch ganz klar sagen, dass die Mannschaft in den letzten Jahren von Jahr zu Jahr immer schwächer wurde», spricht Petric Klartext. Physisch seien sie «extrem gut, extrem stark und haben viel Tempo drin», aber spielerisch fehle es im Moment an allen Ecken und Enden. Ein vernichtendes Urteil des ehemaligen Nationalspielers Kroatiens.

Marcel Reif malt schwarz für Patrick Rahmen

Wenn ein Team nicht vom Fleck kommt und den Erwartungen weit hinterherhinkt, dann rückt naturgemäss auch der Trainer in den Fokus. Schafft es Patrick Rahmen noch, das Ruder herumzureissen?

Marcel Reif hat vor dem Barça-Spiel mit dem YB-Trainer noch auf dem Rasen gesprochen: «Er ist ein unglaublich sympathischer Mann», der sich akribisch vorbereite und alles tue, was möglich sei. «Aber irgendwann hast du das Gefühl, wenn du gestern das Spiel gesehen hast, die Reise ist irgendwie zu Ende. Die Mannschaft reagiert auf nichts.»

Auch Reif kommt noch einmal auf die Standards zu sprechen, so wie es tags zuvor auch schon die YB-Spieler und Trainer Rahmen taten, und meint: «Dass du aufpassen musst, dass sie dich nicht auseinandernehmen, das ist das eine. Aber dann musst du doch wenigstens die banalen Basics, also Standards, das musst du verteidigen. Wenn du das auch nicht hinkriegst, bist du auf null.»

Und so kommt es, dass die Partie am Sonntag in Basel (16.30 Uhr live auf blue Sport) mancherorts zum Schicksalsspiel für Trainer Patrick Rahmen ausgerufen wird. Der Zeitpunkt für einen Trainer-Wechsel wäre in der Tat nicht der schlechteste, steht doch nach dem Basel-Spiel eine Länderspielpause an. Ein neuer Trainer hätte so ein paar Tage mehr als üblich Zeit, den Spielern seine Ideen zu vermitteln und ihnen neues Leben einzuhauchen. Gleiches würde natürlich auch für Patrick Rahmen gelten. Die Frage wird sein, ob die Klubführung dem 55-Jährigen noch zutraut, den Karren aus dem Dreck zu ziehen.

Deine Meinung ist gefragt:

Wegmann hofft, dass Rahmen noch mehr Zeit bekommt

Michael Wegmann, blue News Leiter Sport, würde sich wünschen, dass die Partie gegen Basel nicht zum Schicksalsspiel hochstilisiert wird und die Klubführung sich schon vor der Partie öffentlich vor den Trainer stellt. «Das hätte auch zur Folge, dass sich die Spieler wahrscheinlich etwas mehr Mühe geben würden und Verantwortung übernehmen müssten und nicht einfach alles dem Trainer in die Schuhe schieben könnten.»

Michi Wegmann: «Entlassung von Rahmen bei YB wäre ein falsches Signal» blue News Leiter Sport Michael Wegmann ordnet nach dem 0:5 von YB in Barcelona die Situation um den unter Druck stehenden Trainer Patrick Rahmen ein. 02.10.2024

Hoarau über YB-Coach Rahmen: «Man braucht einen Schuldigen» Nach dem 0:1 gegen GC und der 0:5-Klatsche in Barcelona befürchtet YB-Legende und blue Sport Experte Guillaume Hoarau, dass es im Krisenduell am Sonntag in Basel schon um den Job von YB-Coach Patrick Rahmen geht. 02.10.2024

Barcelona – Young Boys 5:0 UEFA Champions League // Matchday 2 // Saison 24/25 01.10.2024

Lauper: «Wir haben uns diese 90 Minuten ganz anders vorgestellt» YB-Mittelfeldspieler Sandro Lauper nach der 0:5-Niederlage der Berner gegen Barcelona. 01.10.2024

Rahmen: «Ärgerlich, dass wir drei Standard-Tore erhalten» YB-Trainer Patrick Rahmen nach dem 0:5 in Barcelona im Interview bei blue Sport. 01.10.2024