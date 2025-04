«Wenn es nicht läuft, lässt er dermassen die Flügel hängen» Marcel Reif ist sich bewusst: Serhou Guirassy kann viel. Dennoch kritisiert der blue Sport Experte die Körpersprache des Stürmers, wenn es mal nicht so gut läuft. 15.04.2025

Borussia Dortmund verabschiedet sich mit einem 3:1-Sieg aus der Champions League. Trotz eines ansehnlichen Abschlusses betont Marcel Reif: Der BVB muss über die Bücher.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Serhou Guirassy schiesst beim 3:1-Sieg gegen Barcelona für den BVB einen Hattrick. Eine Leistung, die in der Runde vom Champions-League-Studio von blue Sport viel Lob erhält.

Marcel Reif ist sich den Fähigkeiten des BVB-Knipsers bewusst, bemängelt jedoch seine Körpersprache. «Wenn es nicht läuft, lässt er dermassen die Flügel hängen.» Trainer Niko Kovac müsse das mit dem Spieler angehen.

Ohnehin hat der BVB nun alle Hände voll zu tun. Reif: «Dortmund muss über die Bücher.» Eine erneute Teilnahme in der Champions League droht man fünf Runden vor Liga-Schluss zu verpassen. Mehr anzeigen

Borussia Dortmund verabschiedet sich gehobenen Hauptes von der Bühne der Champions League. Nach der 0:4-Klatsche aus dem Hinspiel zeigen die Borussen gegen Barcelona eine Reaktion und gewinnen mit 3:1.

Mann des Spiels ist BVB-Knipser Serhou Guirassy. Der Sommer-Neuzugang erzielt einen Hattrick und hievt sich zum aktuellen Top-Torschützen der Champions League. Mit 13 Treffern in 14 Spielen ist der 29-Jährige Spitzenreiter der Tabelle. Raphinha (Barcelona, 12 Treffer), Robert Lewandowski (Barcelona, 11) und Harry Kane (Bayern München, 10) folgen ihm.

Reif über Guirassy: «Die Körpersprache musst du ändern»

«Der kann so viel», lobt Marcel Reif den Hattrick-Schützen Guirassy nach dem BVB-Aus. Der blue Sport Experte hebt aber gleich den Mahnfinger. «Die Körpersprache, wenn es mal nicht läuft, musst du ändern. Das ist nicht gut für die Mannschaft.»

Reif wirft die Frage in den Raum, wo Guirassy die vergangenen Spiele in der Bundesliga war. «Wenn es nicht läuft, lässt er dermassen die Flügel hängen.» Es gehe nicht darum, jeden Ball reinzumachen, aber darum, wie man sich als Spieler auf dem Platz präsentiere. Reif betont: Manchmal werde ein Spieler nicht nur wegen der Tore gebraucht. Es brauche jemanden, der vorangeht – und ein solcher Spieler fehle zurzeit beim BVB.

Kein Schönreden – Dortmund muss über die Bücher

Nach dem Aus in der Champions League ist die Teilnahme für die Kampagne in der nächsten Saison ungewiss. In der Bundesliga liegt der BVB auf Rang 8 – sechs Punkte hinter Leipzig und einem Champions-League-Platz.

«Sie müssen über die Bücher», so Reif, der trotz des versöhnlichen Abschlusses in der Königsklasse Klartext spricht: «Ausscheiden. Es reicht. In Dortmund ist immer die Gefahr, dass eine Saison schöngeredet wird.» Die Finalteilnahme in der vergangenen Saison in der Champions League habe mehr Schaden angerichtet, als sie gebracht habe. Beim BVB würden einige Dinge nicht stimmen und diese müssten jetzt angegangen werden.

