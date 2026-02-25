  1. Privatkunden
Reif über Rassismus-Vorfall um Vinicius «Prestianni ist ein 20-jähriger Bengel, aber er verdient eine Chance auf Wiedergutmachung»

Andreas Lunghi

25.2.2026

Marcel Reif zum Rassismus-Eklat: «Der Bengel Prestianni muss sich entschuldigen»

Marcel Reif zum Rassismus-Eklat: «Der Bengel Prestianni muss sich entschuldigen»

Der Rassismus-Eklat um Vinicius verleiht dem Rückspiel zwischen Real und Benfica zusätzliche Brisanz. blue Sport Experte Marcel Reif ordnet die spezielle Situation ein.

25.02.2026

Real Madrid hat das Playoffs-Hinspiel der Champions League auswärts bei Benfica mit 1:0 gewonnen. Zu reden gab aber vielmehr der mutmassliche Rassismus-Vorfall rund um Vinicius Jr. Marcel Reif verteidigt die von der UEFA ausgesprochene Spielsperre gegen Gianluca Prestianni.

Andreas Lunghi

25.02.2026, 15:30

25.02.2026, 15:53

Real Madrid CF - SL Benfica
Real Madrid CF - SL Benfica

Mi 25.02. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Real Madrid CF - SL Benfica

Mit tv.blue.ch mieten

Die Szene zwischen Vini und Gianluca Prestianni aus dem Hinspiel hat hohe Wellen geschlagen. Mit seinem Shirt vor dem Mund soll der Argentinier den Brasilianer der Königlichen nach dessen ausgelassenem Torjubel rassistisch beleidigt haben. Die UEFA hat den Spieler von Benfica für das Rückspiel am Mittwochabend gesperrt.

Nachweise für das Gesagte gibt es keine, nur die Aussagen von Vini und Kylian Mbappé. «Weshalb hätte Vinicius einen, zugegebenermassen berechtigten, ‹Aufstand› machen sollen, wenn da nichts passiert wäre», ist blue Sport Experte Marcel Reif überzeugt.

«Prestianni ist ein 20-jähriger Bengel. Das ist das Beste, was ich über ihn sagen kann. Aber jeder 20-Jährige sollte eine Chance kriegen, um es wieder gutzumachen. Dafür sollte er sich hinstellen und sagen ‹Leute, ich habe einen Fehler gemacht›», so der 76-Jährige.

Benfica-Profi muss zuschauen. Nach Rassismus-Vorfall: UEFA sperrt Prestianni für Rückspiel

Benfica-Profi muss zuschauenNach Rassismus-Vorfall: UEFA sperrt Prestianni für Rückspiel

Dass Vinicius nach dem Vorfall den Platz verlässt, ist für Reif vollkommen verständlich: «Wenn Spieler rassistisch beleidigt werden, verlange ich sogar, dass sie nicht weghören, sondern sagen, dass eine Grenze überschritten wird. Das hat der Fussball nicht verdient. Das kann der Fussball nicht ertragen und der Einzelne sowieso nicht – sofort runter vom Platz.»

«Der Fall ist noch nicht durch»

Prestianni hat sich nach der Partie damit verteidigt, er habe den Brasilianer homophobisch und nicht rassistisch beleidigt. Für Reif trotzdem Grund genug, um eine Sperre gegen den Argentinier auszusprechen. «Das war das Mindeste, was die UEFA hat tun können. Der Fall ist noch nicht durch. Ich hoffe, es gibt irgendwo eine Möglichkeit, an der Sache entlang eine angemessene Strafe auszusprechen.»

Chronologie zum Lissabon-Chaos. Rassismus-Vorwurf, Provokationen, Flaschenwurf und Platzverweis

Chronologie zum Lissabon-ChaosRassismus-Vorwurf, Provokationen, Flaschenwurf und Platzverweis

Auch wenn das Verhältnis zwischen Vini und den Real-Fans in den letzten Monaten angespannt war, wird er im Rückspiel im Bernabeu deren Solidarität kriegen, denkt Reif und hofft darauf, dass der Fussball wieder in den Vordergrund rücken wird: «Es würde mich wundern, wenn alle völlig unbefangen auf den Platz gehen könnten, dazu ist zu viel passiert. Ich hoffe, dass man das zivilisiert zu Ende kriegt, denn wenn der Fussball wieder von skandalösem Verhalten überschattet wird, bin ich dann soweit, wo ich sage, dass wir uns den Fussball auch schenken können.»

Vini schiesst Traumtor – dann marschiert er vom Platz: Aber was hat ihm sein Gegenspieler gesagt?

Vini schiesst Traumtor – dann marschiert er vom Platz: Aber was hat ihm sein Gegenspieler gesagt?

17.02.2026

Benfica – Real Madrid 0:1

Benfica – Real Madrid 0:1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

17.02.2026

Mehr Champions League

