Shaqiri und dann? Reif sieht beim FC Basel ein Qualitätsproblem

Patrick Lämmle

21.8.2025

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

Marcel Reif analysiert das Basler Remis gegen Kopenhagen.

21.08.2025

Der FC Basel blickt nach dem 1:1 im Hinspiel der Champions-League-Playoffs einer schwierigen Aufgabe in Kopenhagen entgegen. Marcel Reif glaubt, dass für den FCB im Hinspiel nicht mehr möglich war.

Patrick Lämmle

21.08.2025, 13:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem 1:1 im Hinspiel gegen Kopenhagen lebt beim FCB die Hoffnung, sich noch für die Champions League zu qualifizieren.
  • Dass die Basler nach der Pause harmlos blieben, ist für Experte Marcel Reif der fehlenden Qualität geschuldet.
  • Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch in Kopenhagen statt. blue Sport überträgt die Partie live.
Mehr anzeigen

Nach dem 1:1 im Hinspiel ist für den FC Basel noch nichts verloren. Marcel Reif sieht allerdings die Dänen klar im Vorteil. In seiner Kurz-Analyse nach dem Schlusspfiff meint der Fussball-Experte: «Ich glaube nicht, dass sie nicht wollten.» Die Basler hätten es einfach nicht geschafft, Kopenhagen unter Druck zu setzen: «In der zweiten Halbzeit hat mir auch Qualität gefehlt. Shaqiri ist ein überragender Fussballspieler – und dann gibt es eine Lücke.»

Highlights im Video. Dezimierte Basler retten 1:1-Remis im Playoff-Hinspiel gegen Kopenhagen über die Zeit

Highlights im VideoDezimierte Basler retten 1:1-Remis im Playoff-Hinspiel gegen Kopenhagen über die Zeit

Kopenhagen könne zufrieden sein. «Wenn du jetzt in Kopenhagen fragst, sagen sie, so war der Matchplan, so wollten wir es haben. Die gehen mit dem 1:1 nicht unzufrieden nach Hause.» Dem knappen Abseitstor in der Schlussphase dürften sie allerdings schon ein wenig nachtrauern.

Basel – Kopenhagen 1:1

Basel – Kopenhagen 1:1

UEFA Champions League | Playoff-Hinspiel | Saison 25/26

20.08.2025

Mehr zum FCB-Spiel

Magnin über Shaqiri-Kritik: «Das nehm ich auf meine Kappe»

Magnin über Shaqiri-Kritik: «Das nehm ich auf meine Kappe»

20.08.2025

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Xherdan Shaqiri nimmt FCB-Trainer Ludovic Magnin nach dem 1:1-Remis im Playoff-Hinspiel gegen Kopenhagen in die Pflicht.

20.08.2025

Nach Wechsel-Kritik. Magnin: «Shaqiri macht das Trainerdiplom, aber er muss noch viel lernen»

Nach Wechsel-KritikMagnin: «Shaqiri macht das Trainerdiplom, aber er muss noch viel lernen»

«Das darf uns nicht passieren». Shaqiri teilt nach Platzverweis gegen Magnin aus – und erhält klare Antwort

«Das darf uns nicht passieren»Shaqiri teilt nach Platzverweis gegen Magnin aus – und erhält klare Antwort

FCB-Noten gegen Kopenhagen. Ein Basler überragt trotz F-Junioren-Fehler alle – zwei FCB-Spieler ungenügend

FCB-Noten gegen KopenhagenEin Basler überragt trotz F-Junioren-Fehler alle – zwei FCB-Spieler ungenügend

Fussball-News

