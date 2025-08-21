«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke» Marcel Reif analysiert das Basler Remis gegen Kopenhagen. 21.08.2025

Der FC Basel blickt nach dem 1:1 im Hinspiel der Champions-League-Playoffs einer schwierigen Aufgabe in Kopenhagen entgegen. Marcel Reif glaubt, dass für den FCB im Hinspiel nicht mehr möglich war.

Dass die Basler nach der Pause harmlos blieben, ist für Experte Marcel Reif der fehlenden Qualität geschuldet.

Nach dem 1:1 im Hinspiel ist für den FC Basel noch nichts verloren. Marcel Reif sieht allerdings die Dänen klar im Vorteil. In seiner Kurz-Analyse nach dem Schlusspfiff meint der Fussball-Experte: «Ich glaube nicht, dass sie nicht wollten.» Die Basler hätten es einfach nicht geschafft, Kopenhagen unter Druck zu setzen: «In der zweiten Halbzeit hat mir auch Qualität gefehlt. Shaqiri ist ein überragender Fussballspieler – und dann gibt es eine Lücke.»

Kopenhagen könne zufrieden sein. «Wenn du jetzt in Kopenhagen fragst, sagen sie, so war der Matchplan, so wollten wir es haben. Die gehen mit dem 1:1 nicht unzufrieden nach Hause.» Dem knappen Abseitstor in der Schlussphase dürften sie allerdings schon ein wenig nachtrauern.

