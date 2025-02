Reif kritisiert Musialas Mega-Lohn bei Bayern und befürchtet Domino-Effekt

«Du knallst Musiala mit 25 Millionen aus dem Gehaltsgefüge raus» 19.02.2025

Bayern München verlängerte den Vertrag mit Jamal Musiala – und nimmt dabei viel Geld in die Hand. Damit würden im Klub bei den anderen Stars Begehrlichkeiten geweckt, warnt blue Sport Experte Marcel Reif.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Bayern hat den Vertrag mit Jamal Musiala bis Mitte 2030 verlängert. Die Königspersonalie liessen sich die Münchner einiges kosten. Der 21-Jährige soll künftig 25 Millionen Euro Jahresgehalt einstreichen.

Im Champions-League-Studio bei blue Sport befürchtet Experte Marcel Reif, dass damit das interne Gehaltsgefüge nun gesprengt sei. Auch andere Stars würden sich nun an Musialas Salär orientieren.

Der designierte Leistungsträger konnte zuletzt sportlich nicht wirklich überzeugen. Didi Hamann missfällt vor allem seine Körpersprache. Mehr anzeigen

Letzte Woche verlängerte Bayern München vor dem Liga-Kracher gegen Bayer Leverkusen den Vertrag von Jamal Musiala. Der Kontrakt des heiss umworbenen Offensivspielers – sein Marktwert wird auf weit über 100 Millionen Euro geschätzt – lief im Sommer 2026 aus. Nun bleibt er dem deutschen Rekordmeister auf dem Papier bis zum 30. Juni 2030 erhalten.

«Spitzenvereine auf der ganzen Welt suchen Unterschiedsspieler – und Jamal Musiala ragt noch mal heraus», liess sich Sportvorstand Max Eberl in einer Klub-Mitteilung zitieren.

Der Ausnahmespieler bleibt aber nicht gratis an der Säbener Strasse. Oder wie blue Sport Expert Marcel Reif im Champions-League-Studio resümierte: «Es geht nur um Geld.»

Reif: Kimmich und Kane werden nun teurer

Der Bayern-Experte hat Mühe, die Personalie Musiala nachzuvollziehen. Er könne zwar verstehen, dass der Klub beim «Gesicht der Zukunft» all-in gehe. Doch hätten die Münchner öffentlich immer betont, ihre Gehaltsgrenze bei 20 Millionen Euro einhalten zu wollen.

«Jetzt knallst du den mit 25 Millionen aus dem Gefüge raus, das wissen doch die anderen», wundert sich Reif und ergänzt: «Du kannst dann doch nicht zu Kimmich (der Vertrag des 29-Jährigen läuft diesen Sommer aus – Anm. d. Red.) sagen: ‹Das wirst du sicher verstehen, der kriegt 25, bei dir gehen wir runter auf 18. Das verstehst du doch›», so der 75-Jährige und führt aus: «Und Real oder wer auch immer bietet ihm dann 30 Millionen Euro.»

Jungstar Jamal Musiala bleibt bei Bayern. IMAGO

Reif fasst das Dilemma um den 21-Jährigen zusammen: «Sie waren in dieser Falle drin, denn sie wollten ihn – koste es, was es wolle. Das haben sie jetzt gemacht. Kimmich werden sie nicht da drunter kriegen», prophezeit er.

Reif glaubt an einen weiteren Domino-Effekt. So sei Harry Kane zwar ein anständiger Junge, aber es sei gut möglich, dass sein Berater (Bruder Charlie Kane – Anm. d. Red.) nun ebenfalls mehr Geld für den englischen Superstar verlange.

Musiala zuletzt im Formtief – Körpersprache ärgert Hamann

Das bringe das Ganze in eine Gemengelage. Sie werden Spieler verkaufen müssen, daran werde man Eberl messen, glaubt Reif. «Damit der Deckel, den sie selber mal laut verkündet haben, auch einhalten können», betont der Bayern-Insider.

Der bei Chelsea ausgebildete Musiala wird schon bald 200 Pflichtspiele (über 50 Tore) für die Münchner auf dem Buckel haben. Doch zuletzt enttäuschte der deutsche Nationalspieler (38 Länderspiele). Didi Hamann kritisierte ihn deshalb vor dem Bayer-Spiel: «Ich würde mit Musiala mal sprechen, der seit Wochen in Zweikämpfen oft zu Boden geht und sehr viel am Reklamieren und am Diskutieren ist, was ich so noch nie gesehen habe. Das hat er sich angewöhnt, warum auch immer.»

Das schade seinem Spiel, so Hamann: «Die letzten Wochen hat er ordentlich gespielt, aber nicht wirklich gut. Das sind kleine Sachen, die sich einschleichen. So etwas lenkt ab. Da leidet die Konzentration und das Spiel drunter.»

Zumindest gegen Celtic konnte Musiala den Gegenbeweis nicht erbringen. Gerade mal 50 Pässe (bei einem Schuss aufs Tor) gelangen dem Tempo-Dribbler. Am Ende sorgte mit Alponsho Davies ein anderer Bayern-Star – der Kanadier verlängerte ebenfalls kürzlich seinen Vertrag – für den Unterschied.

Klar ist: Die Erwartungen an den Spitzenverdiener sind nochmals gestiegen. Der 21-Jährige geniesst nun keinen Welpenschutz mehr, sondern muss liefern. Etwa am nächsten Sonntag: da trifft Leader Bayern in der Bundesliga auf den Tabellendritten Frankfurt.