«Ein Fluch liegt auf den Elfmetern» – Marcel Reif wittert schwarze Magie 21.01.2026

Benfica-Stürmer Vangelis Pavlidis rutscht beim Penalty(-versuch) gegen Juve spektakulär aus – Experte Marcel Reif witzelt über den Griechen und wittert generell einen «Elfmeter-Fluch».

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Vangelis Pavlidis verschiesst in der 81. Minute beim Stand von 0:2 für Benfica gegen Juventus seinen ersten Elfmeter im Klubtrikot, weil er unglücklich wegrutscht.

Experte Marcel Reif zeigt sich im Studio fassungslos und sieht im Elfer-Fehlschuss eine Reihe von kuriosen Fehlschlägen in dieser Woche – inklusive Harry Kane und Brahim Diaz.

Reif spricht scherzhaft von einem «Elfmeter-Fluch» und sorgt mit seinen Kommentaren im Studio von blue Sport für Lacher.

Benfica-Profi Vangelis Pavlidis ist ein äusserst sicherer Penaltyschütze. Der griechische Stürmer hat für seinen portugiesischen Verein alle seine 15 Versuche von Punkt verwertet. Am Mittwochabend kann der 27-Jährige Benfica in Turin beim Stand von 0:2 in der 81. Minute wieder heranbringen.

Doch Pavlidis rutscht im dümmsten Moment weg. «Ich weiss nicht, was er macht. Wenn du ihm sagst, du machst das noch mal, schafft er das nicht», wundert sich im blue Sport Studio Experte Marcel Reif.

Moderator Roman Kilchsperger nimmt den Unglücksraben in Schutz: «Ich bin auch schon auf der Strasse umgefallen.»

Der vergleich mit Harry Kane

Reif entgegnet: «Es ist ein Penalty, der Ball liegt da: Du läufst hin und bringst dich schier um. Kein Gegenspieler hat ihn so gefoult, wie er sich selber flachlegt.» Zubi erläutert, Pavlidis hätte mit «voller Power» die Mitte des Tores anvisieren wollen.

Reif erwähnt, dass in dieser Woche bereits Brahim Diaz im Afrika-Cup-Final mit seinem Elfer scheiterte. «Und heute verschiesst Harald Harry Kane bei Bayern und knallt den Ball oben an die Latte», hält er fest und ergänzt: «Ein Fluch liegt auf den Elfern.»

«Und wieso hat Harry Kane verschossen?», will Kilchsperger vom 76-jährigen Deutschen wissen. «Zumindest hat er sich nicht schier umgebracht», meint Reif trocken und sorgt damit im Studio für Lacher.

