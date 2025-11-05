Reif über das Einsteigen von Diaz: «Warum machst du das?» 04.11.2025

Erst schiesst Luis Diaz die Bayern gegen PSG mit einem Doppelpack in Führung, geht dann aber überhart in einen Zweikampf, verletzt seinen Gegenspieler und fliegt vom Platz. Marcel Reif wird im blue Sport Studio deutlich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Bayern marschiert weiter und holt im 16. Pflichtspiel dieser Saison den 16. Sieg. Bei PSG gewinnen die Münchner trotz langer Unterzahl.

Denn Doppeltorschütze Luis Diaz sieht nach einem harten Foul kurz vor der Pause die Rote Karte. Gegenspieler Hakimi muss unter Tränen ausgewechselt werden und verlässt das Stadion später an Krüken.

«Diaz macht sich das kaputt, was ich gerade loben wollte, dass er seine besten Minuten hat bei Bayern», sagt blue Sport Experte Marcel Reif. Mehr anzeigen

Der FC Bayern legt im Champions-League-Auswärtsspiel bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain los wie die Feuerwehr. Immer wieder wirbeln die Münchner die PSG-Defensive in der Startphase durcheinander – und schlagen bis zur 32. Minute zweimal zu. Für beide Tore verantwortlich: Luis Diaz.

Doch der Kolumbianer nimmt sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Wind selbst aus den Segeln. Nach einem Zweikampf im Mittelfeld grätscht Diaz mit beiden Beinen von hinten Gegenspieler Achraf Hakimi um. Der PSG-Verteidiger bricht noch auf dem Feld in Tränen aus und muss verletzt raus. Doch auch für Diaz ist die Partie vorbei.

Hakimi mit Krücken und Spezialschuh

Denn nach Eingriff des VAR fliegt der Doppeltorschütze vom Platz. «Zurecht. Den Ball kann er nicht kriegen», analysiert blue Sport Experte Marcel Reif im Studio und sagt: «Warum machst du das, an der Mittellinie? Weil du zu viel willst. Er macht sich das kaputt, was ich gerade loben wollte, dass er seine besten Minuten hat bei Bayern.»

Hakimi humpelt nach dem Spiel an Krücken und mit einem Spezialschuh am linken Fuss aus dem Prinzenpark-Stadion – und das auch noch an seinem 27. Geburtstag. «Das Wichtigste ist, dass wir sehr hoffen, dass es Hakimi schnell wieder besser geht», sagt Bayern-Trainer Vincent Kompany und nimmt Diaz in Schutz: «Das ist ein ganz ehrlicher Junge. Er möchte niemanden verletzen.»

Bayern-Coach Kompany: «Das Wichtigste ist, dass Hakimi nicht zu lange verletzt ist» 04.11.2025

Auch Dembélé wieder verletzt?

PSG sorgt sich aber nicht nur um Hakimi, sondern auch erneut um Stürmerstar Ousmane Dembélé. Der Franzose war schon zu Saisonbeginn längere Zeit am Oberschenkel verletzt und beklagte auch vor dem Bayern-Spiel wieder Probleme, stand dann aber trotzdem etwas überraschend in der Startelf.

Doch auf dem Platz bleibt der Ballon-d'Or-Sieger nicht lange. Kurz nach einem aberkannten Abseitstor in der 22. Minute humpelt der Stürmer immer mehr. Und nach nur 25 Minuten ist dann Schluss für ihn. Offen ist, wie schwer die Verletzung ist.

Tränen bei Hakimi – Diaz fliegt nach Horrorfoul vom Platz 04.11.2025

Die Highlights der Partie