Reif über das Barça-Spektakel: «Pep Guardiola springt aus dem Fenster» 22.01.2025

Neun Tore, drei Penaltys und Goalie-Patzer auf beiden Seiten – das Spektakel zwischen Benfica und Barcelona löst im Champions-League-Studio von blue Sport Begeisterung und Entsetzen gleichermassen aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Benfica Lissabon und Barcelona liefern sich am Dienstagabend in der Champions League einen packenden Schlagabtausch mit neun Toren.

Erst gerät Barça auch durch die Patzer von Goalie Wojciech Szczesny in Rücklage, schafft dann aber die grosse Wende – auch, weil Benfica-Goalie Trubin ebenso patzt.

Im blue Sport Studio löst die Partie Begeisterung aus und Marcel Reif sagt: «Immer wenn du denkst, du hast in diesem idiotischen Spiel über 50 Jahre alles gesehen, dann kriegst du sowas.»

«Das ist ein Fussball wie früher auf dem Schulhof. Ich will gewinnen – und nicht: Wie können wir eine Niederlage verhindern?», fasst Marcel Reif das Fussball-Spektakel von Lissabon kurz nach dem Schlusspfiff zusammen. Zuvor liefern sich Benfica und Barcelona am vorletzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase einen offenen Schlagabtausch.

«In diesem Spiel war alles – und noch ein Kapitel dazu», zeigt sich Reif begeistert und sagt über den 5:4-Sieg der Katalanen lachend: «Die Trainer müssen verrückt werden. Pep Guardiola springt aus dem Fenster bei einem 5:4.»

Szczesnys waghalsigen Ausflüge

In der Tat wäre Barça-Coach Hansi Flick nach der ersten halben Stunde wohl am liebsten davongelaufen. Hauptgrund dafür ist Torhüter Wojciech Szczesny, der vom spanischen Spitzenklub als Ersatz für den verletzten Stammgoalie Marc-André ter Stegen aus dem Ruhestand geholt wurde.

Gegen Benfica patzt der reaktivierte Pole mehrfach und verursacht mit seinen missglückten Ausflügen gleich zwei Gegentore. In der 22. Minute stürmt Szczesny ohne Not aus seinem Kasten, räumt Mitspieler Balde ab und serviert den Portugiesen das zwischenzeitliche 2:1 auf dem Silbertablett.

«Ich habe in meiner Karriere als Reporter vielleicht 60 Mal gesagt, dass wenn ein eigener Spieler da ist, hat der Torhüter dort nichts verloren, weil die beiden ineinander rauschen werden», sagt Reif im Studio von blue Sport. Marco Streller bestätigt: «Das ist fahrlässig.»

Benfica-Goalie Trubin zieht nach

Damit aber nicht genug. Nur wenige Minuten später lässt Szczesny den nächsten verunglückten Ausflug folgen, verursacht so einen Penalty, den Evangelos Pavlidis eiskalt verwertet. «Das ist Irrsinn», spricht Reif Klartext. «Aber Torhüter müssen Entscheidungen treffen. Fliegen können sie alle, aber die Entscheidung treffen, ob ich rausgehe …»

Zum Glück für Szczesny unterläuft aber auch Benfica-Schlussmann Anatoli Trubin ein folgenschweres Missgeschick. In der 64. Minute will der 23-Jährige einen Ball lang wegspielen, trifft aber genau den Kopf des verdutzten Raphinha, der die Kugel tatsächlich ins Tor ablenkt – und so die verrückte Barça-Wende einleitet.

«Immer wenn du denkst, du hast in diesem idiotischen Spiel über 50 Jahre alles gesehen, dann kriegst du sowas», traut Reif seinen Augen kaum. «Das habe ich noch nie gesehen. Der Raphinha ist jetzt noch erschrocken. Wahnsinn, passt zu diesem Spiel.»

Die Highlights der Partie