Reif über Wirtz: «Irgendwann wird der Welpenschutz weniger» 30.09.2025

Die Kritik an Florian Wirtz nimmt nach Liverpools Pleite bei Galatasaray Istanbul zu. Auch blue Sport Experte Marcel Reif hebt den Mahnfinger. Den Glauben an den 22-Jährigen hat er aber längst nicht verloren.

57 Ballkontakte, 14 Ballverluste und bloss vier von zwölf Zweikämpfe gewonnen – Liverpools Neuzugang Florian Wirtz kommt im Duell mit Galatasaray Istanbul nicht auf Touren. Wie schon in seinen ersten sieben Partien mit den Reds bleibt der Deutsche ohne Torbeteiligung – und muss für seinen Auftritt Kritik einstecken.

Reds-Legende Jamie Carragher etwa spricht sich dafür aus, Wirtz erstmal draussen zu lassen. «Er ist einfach überhaupt nicht auf der Höhe», sagt Carragher laut «Daily Mail».

Wirtz sei ein junger Spieler, der in eine neue Liga gekommen sei und noch viel Zeit vor sich als Spieler von Liverpool habe. «Aber im Moment denke ich, dass er aus der Mannschaft herausgenommen werden muss, damit Liverpool zu dem zurückkehren kann, was es in der letzten Saison war, und dann von dort aus Selbstvertrauen aufbauen und defensive Stabilität entwickeln kann», findet der 47-Jährige, der seine gesamte Karriere für den FC Liverpool gespielt hat. «Denn im Moment ist es ein Chaos.»

Nicht der Wirtz aus Leverkusen

Auch Mladen Petric sagt im Studio von blue Sport: «Es ist noch nicht der Wirtz, den man aus Leverkusen kennt. Er muss noch etwas mutiger werden und man hat den Eindruck, er hat zu viel Respekt vor seinen Mitspielern.» Immer wieder spiele Wirtz einen Pass zu viel, anstatt selbst in den Abschluss zu gehen.

Marcel Reif pflichtet Petric bei: «Er hat nicht diesen Einfluss wie in Leverkusen. Ich glaube immer noch an ihn, weil er ein viel zu guter Kicker ist. Aber irgendwann mal werden Welpenschutz und Streicheleinheiten weniger.»

Vor allem dann, wenn Liverpool seine Partien nicht mehr gewinnt. «Solange sie die Spiele gewinnen und er ist nicht so richtig dabei, kriegst du viel geschenkt», sagt Reif und fügt an: «Aber wenn du so ein Spiel verlierst, und am Wochenende davor in der Liga verlierst, darf man mal nachfragen, wo Wirtz heute war.»

