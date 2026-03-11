Reif und Meier fassungslos: «Falls dieser Schiri nächste Woche pfeift, bin ich empört»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Horrorfoul bleibt unbestraft Reif und Meier fassungslos: «Falls dieser Schiri nächste Woche pfeift, bin ich empört»

Syl Battistuzzi

11.3.2026

Ungeahndetes Van-den-Ven-Foul sorgt bei Meier und Reif für Empörung

Ungeahndetes Van-den-Ven-Foul sorgt bei Meier und Reif für Empörung

10.03.2026

Beim Champions-League-Duell zwischen Atlético Madrid und Tottenham sorgt eine harte Grätsche von Micky van de Ven für grosse Diskussionen. Dass Schiedsrichter Serdar Gözübüyük weder Foul noch Karte gibt, bringt die TV-Experten Urs Meier und Marcel Reif auf die Palme.

Syl Battistuzzi

11.03.2026, 09:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Atlético Madrid führt im Champions-League-Achtelfinal gegen Tottenham bereits nach 22 Minuten mit 4:0 und gewinnt das Spiel am Ende deutlich mit 5:2.
  • Eine harte Grätsche von Tottenhams Micky van de Ven gegen Dávid Hancko bleibt überraschend ohne Karte, was bei Atlético und TV-Experten für grosse Empörung sorgt.
  • Schiedsrichter-Experte Urs Meier und Marcel Reif kritisieren die Entscheidung scharf und stellen die Qualität sowie den Einsatz des Schiedsrichters Serdar Gözübüyük infrage. 
Mehr anzeigen

Atlético Madrid legt gegen Tottenham Hotspur einen furiosen Start hin. Nach Toren von Marcos Llorente (6.), Antoine Griezmann (14.), Julian Alvarez (15.) und Robin Le Normand (22.) liegen die Spanier bereits nach 22 Minuten mit 4:0 vorn. Zwar gelingt Pedro Porro der erste Treffer (26.) für die Gäste, doch der Frust bei der Tudor-Truppe ist immer noch gross. 

In der 39. Minute grätscht Tottenham-Abwehrspieler Micky van de Ven Gegenspieler Dávid Hancko rüde um. Der Slowake wird bei der Aktion wild durch die Luft gewirbelt. Der Holländer spingt mit erhöhtem Bein und gestrecktem Fuss in Hancko rein – das hätte richtig übel enden können.

Zur Überraschung lässt der türkische Schiedsrichter die Szene ohne Sanktion durchgehen. Serdar Gözübüyük muss anschliessend zur Bank von Atlético, um Trainer Diego Simeone und vor allem dessen Kollegen zu beruhigen. Die können nicht fassen, dass van de Ven ohne Karte geschweige denn einen Platzverweis davonkommt.

Meier und Reif sind fassungslos

Auch Schiri-Experte Urs Meier ist bei der Schaltung ins blue Sport Studio  konsterniert: «Über den Ball, gesundheitsgefährdend, mit offener Sohle – alle Kriterien für eine rote Karte erfüllt. Dass er dann nicht einmal etwas bekommt und der VAR nicht eingreift ...»

Für ihn ist bei manchen Unparteiischen schlicht «das Fussballverständnis nicht vorhanden». Marcel Reif sieht die Szene genau gleich: «Wenn der Schiedsrichter nächste Woche in der Champions League pfeift, falle ich vom Glauben ab.» Jeder mache Fehler, aber wie bei einem Spieler sei in so einem Fall mal eine Pause angesagt, findet der 76-jährige Deutsche. 

«Der Schiedsrichter hat das noch nicht mal als Foul gesehen», wundert er sich. «Selbst auf dem Niveau laufen Schiedsrichter über die Wiese, die den Fussball nicht begriffen haben. Das tut mir am meisten weh. Dann ist das eine Qualitätsfrage», hält er fest. Er will kontrollieren, ob Gözübüyük am nächsten Spieltag eingesetzt wird. «Da gucke ich wirklich nach, ob der nächste Woche noch mal pfeift. Und falls ja bin ich empört», betont Reif.

Die Highlights vom Dienstagabend

Atlético – Tottenham 5:2

Atlético – Tottenham 5:2

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

10.03.2026

Atalanta – Bayern 1:6

Atalanta – Bayern 1:6

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

10.03.2026

Newcastle – Barcelona 1:1

Newcastle – Barcelona 1:1

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

10.03.2026

Galatasaray – Liverpool 1:0

Galatasaray – Liverpool 1:0

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

10.03.2026

Meistgelesen

Postauto-Brand in Kerzers – was wir wissen und was nicht
Frau steigt auf Autobahn aus und zeigt Polizistin ihren nackten Hintern
Serie nächtlicher Raketenangriffe +++ Modschtaba Chamenei laut iranischen Medien verletzt
«Keine Anhaltspunkte für einen terroristischen Hintergrund»
Reif und Meier fassungslos: «Falls dieser Schiri nächste Woche pfeift, bin ich empört»

Mehr Königsklasse

«Mich ekelt das an». Reif und Streller kritisieren Spurs-Coach Tudor für frühen Goalie-Wechsel scharf

«Mich ekelt das an»Reif und Streller kritisieren Spurs-Coach Tudor für frühen Goalie-Wechsel scharf

Real unter Druck. Schwierige Tage für Alvaro Arbeloa

Real unter DruckSchwierige Tage für Alvaro Arbeloa

Neuauflage des Klub-WM-Finals. Champions League: Zweieinhalb Top-Spiele und eine spezielle Affiche

Neuauflage des Klub-WM-FinalsChampions League: Zweieinhalb Top-Spiele und eine spezielle Affiche

Fussball Videos

Hakimi: «Ich trage eine grosse Verantwortung»

Hakimi: «Ich trage eine grosse Verantwortung»

Er ist der erste Marokkaner, der in einem Champions-League-Final spielte: Achraf Hakimi. Der 27-Jährige über sein Vaterland, die Vorbildfunktion und eine grosse Verantwortung.

11.03.2026

Ungeahndetes Van-den-Ven-Foul sorgt bei Meier und Reif für Empörung

Ungeahndetes Van-den-Ven-Foul sorgt bei Meier und Reif für Empörung

10.03.2026

Reif und Streller kritisieren Spurs-Coach Tudor für frühen Goalie-Wechsel scharf

Reif und Streller kritisieren Spurs-Coach Tudor für frühen Goalie-Wechsel scharf

10.03.2026

Hakimi: «Ich trage eine grosse Verantwortung»

Hakimi: «Ich trage eine grosse Verantwortung»

Ungeahndetes Van-den-Ven-Foul sorgt bei Meier und Reif für Empörung

Ungeahndetes Van-den-Ven-Foul sorgt bei Meier und Reif für Empörung

Reif und Streller kritisieren Spurs-Coach Tudor für frühen Goalie-Wechsel scharf

Reif und Streller kritisieren Spurs-Coach Tudor für frühen Goalie-Wechsel scharf

Mehr Videos