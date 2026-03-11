Horrorfoul bleibt unbestraft Reif und Meier fassungslos: «Falls dieser Schiri nächste Woche pfeift, bin ich empört»

Beim Champions-League-Duell zwischen Atlético Madrid und Tottenham sorgt eine harte Grätsche von Micky van de Ven für grosse Diskussionen. Dass Schiedsrichter Serdar Gözübüyük weder Foul noch Karte gibt, bringt die TV-Experten Urs Meier und Marcel Reif auf die Palme.

Atlético Madrid führt im Champions-League-Achtelfinal gegen Tottenham bereits nach 22 Minuten mit 4:0 und gewinnt das Spiel am Ende deutlich mit 5:2.

Eine harte Grätsche von Tottenhams Micky van de Ven gegen Dávid Hancko bleibt überraschend ohne Karte, was bei Atlético und TV-Experten für grosse Empörung sorgt.

Schiedsrichter-Experte Urs Meier und Marcel Reif kritisieren die Entscheidung scharf und stellen die Qualität sowie den Einsatz des Schiedsrichters Serdar Gözübüyük infrage. Mehr anzeigen

Atlético Madrid legt gegen Tottenham Hotspur einen furiosen Start hin. Nach Toren von Marcos Llorente (6.), Antoine Griezmann (14.), Julian Alvarez (15.) und Robin Le Normand (22.) liegen die Spanier bereits nach 22 Minuten mit 4:0 vorn. Zwar gelingt Pedro Porro der erste Treffer (26.) für die Gäste, doch der Frust bei der Tudor-Truppe ist immer noch gross.

In der 39. Minute grätscht Tottenham-Abwehrspieler Micky van de Ven Gegenspieler Dávid Hancko rüde um. Der Slowake wird bei der Aktion wild durch die Luft gewirbelt. Der Holländer spingt mit erhöhtem Bein und gestrecktem Fuss in Hancko rein – das hätte richtig übel enden können.

Zur Überraschung lässt der türkische Schiedsrichter die Szene ohne Sanktion durchgehen. Serdar Gözübüyük muss anschliessend zur Bank von Atlético, um Trainer Diego Simeone und vor allem dessen Kollegen zu beruhigen. Die können nicht fassen, dass van de Ven ohne Karte geschweige denn einen Platzverweis davonkommt.

Meier und Reif sind fassungslos

Auch Schiri-Experte Urs Meier ist bei der Schaltung ins blue Sport Studio konsterniert: «Über den Ball, gesundheitsgefährdend, mit offener Sohle – alle Kriterien für eine rote Karte erfüllt. Dass er dann nicht einmal etwas bekommt und der VAR nicht eingreift ...»

Für ihn ist bei manchen Unparteiischen schlicht «das Fussballverständnis nicht vorhanden». Marcel Reif sieht die Szene genau gleich: «Wenn der Schiedsrichter nächste Woche in der Champions League pfeift, falle ich vom Glauben ab.» Jeder mache Fehler, aber wie bei einem Spieler sei in so einem Fall mal eine Pause angesagt, findet der 76-jährige Deutsche.

«Der Schiedsrichter hat das noch nicht mal als Foul gesehen», wundert er sich. «Selbst auf dem Niveau laufen Schiedsrichter über die Wiese, die den Fussball nicht begriffen haben. Das tut mir am meisten weh. Dann ist das eine Qualitätsfrage», hält er fest. Er will kontrollieren, ob Gözübüyük am nächsten Spieltag eingesetzt wird. «Da gucke ich wirklich nach, ob der nächste Woche noch mal pfeift. Und falls ja bin ich empört», betont Reif.

