Reif und Streller kritisieren Spurs-Coach Tudor für frühen Goalie-Wechsel scharf 10.03.2026

Antonin Kinsky erlebt bei seinem ersten Champions-League-Einsatz einen Albtraum: Nach zwei groben Fehlern nimmt Spurs-Coach Igor Tudor den jungen Goalie bereits nach 17 Minuten vom Platz. Die blue Sport Experten Marco Streller und Marco Streller reagieren mit scharfer Kritik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tottenham-Goalie Antonin Kinsky wird im Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid nach zwei schweren Fehlern bereits nach 17 Minuten ausgewechselt und verlässt den Platz unter Tränen.

Experten wie Marco Streller und Marcel Reif kritisieren Trainer Igor Tudor scharf und bezeichnen die frühe Auswechslung als respektlos und unverständlich.

Tudor verteidigt die Entscheidung: Sie sei zum Schutz von Spieler und Team notwendig gewesen. Mehr anzeigen

Antonin Kinsky wird im Achtelfinal-Hinspiel gegen Atlético Madrid nach nur 17 Minuten ausgewechselt. Zuvor hat sich der Tscheche zwei grobe Patzer erlaubt. Es war sein erster Champions-League-Einsatz überhaupt für den 22-Jährigen, der unter Tränen das Spiel verlässt. Für ihn kommt Guglielmo Vicario ins Spiel, der zuletzt wegen schwacher Leistungen aus dem Tor genommen wurde.

Die tragische Geschichte des Torwarts-Talents, das seit 2025 bei den Spurs unter Vertrag steht und dort bisher wettbewerbsübergreifend erst 13 Spiele absolvierte, bewegt auch die Gemüter im Champions-League-Studio bei blue Sport.

«Jetzt hat er gerade zwei Goalies kaputt gemacht. Einen hat er rausgenommen, einen hat er reingebracht und dann wechselt er ihn nach 17 Minuten aus. Das ist für mich ein absolutes No-Go», ärgert sich Experte Marco Streller über Tottenham-Coach Igor Tudor.

Tudor hätte sich so eine Aktion bei einem gestandenen Torwart nicht getraut, ist sich der Ex-Nati-Spieler sicher. Streller glaubt, dass Tudor wahrscheinlich nicht mehr lange Trainer bei den Spurs sein wird. Der Kroate kam erst Mitte Februar zu den Nord-Londonern, die sich zudem in der Liga mitten im Abstiegskampf befinden.

Marcel Reif findet die Aktion «unerträglich». «Das Spiel steht nicht auf der Kippe, es steht 0:3 und der Junge muss da auf dem Weg in die Kabine einen Spiessrutenlauf machen», betont der 76-jährige Deutsche. «Mich ekelt das an», hält Reif fest.

Tudor erklärt seine Goalie-Rochade

«Ich bin seit 15 Jahren Trainer und habe so etwas noch nie gemacht. Es war notwendig, um den Spieler und die Mannschaft zu schützen». meint der 47-Jährige an der Pressekonferenz.

«Vor dem Spiel war es die richtige Entscheidung, ihn in diesem Moment einzusetzen, da Vicario unter Druck stand und es ein anderer Wettbewerb ist», so Tudor weiter.

Der ehemalige Juve-Trainer verteidigt seine Massnahme: «Für mich war es die richtige Entscheidung. Nachdem das passiert ist, ist es natürlich leicht zu sagen, dass es nicht die richtige Entscheidung war. Das habe ich auch Toni erklärt, wir haben danach miteinander gesprochen. Er ist der richtige Mann und ein sehr guter Torwart», sagt Tudor und ergänzt: «Leider sind diese Fehler in diesem wichtigen Spiel passiert. Dafür zahlen wir jetzt den Preis. Der Beginn des Spiels war zu viel für uns, in diesem Moment, in dem wir fragil und schwach sind.»

No one who hasn't been a goalkeeper can understand how difficult it is to play in this position.



Keep your head up and you will go again. — David de Gea (@D_DeGea) March 10, 2026

