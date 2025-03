Reif: «Xhaka liegt in beiden Fällen falsch» Für Leverkusen-Star Granit Xhaka trägt auch der Schiedsrichter dazu bei, dass die Werkself gegen Bayern München 0:3 verliert. Marcel Reif sieht das anders. 06.03.2025

Granit Xhaka hadert nach dem 0:3 gegen Bayern mit dem Schiedsrichter. blue Sport Experte Marcel Reif widerspricht im Champions-League-Studio dem Nati-Captain.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bayer Leverkusen verliert das Achtelfinal-Hinspiel gegen Bayern München 0:3.

Granit Xhaka kritisiert den Penaltyentscheid, der zum Endstand führt.

Marcel Reif, der nach eigener Aussage ein Fan von Xhaka ist, widerspricht dem Nati-Captain. Mehr anzeigen

Granit Xhaka hat am Mittwochabend in der Champions League gegen Bayern München das Nachsehen – 0:3 geht das Achtelfinal-Hinspiel verloren.

Der Nati-Captain hadert mit Penalty-Pfiff von Schiedsrichter Michael Oliver. «Wenn man auf diesem Niveau so einen Zweikampf abpfeifen muss, dann gibt es in der Champions League sehr viele Penaltys.»

Im Champions-League-Studio verneint Marcel Reif. Der blue Sport Experte meint: «Ich mag Granit, aber er liegt falsch.» Beim Penaltypfiff gibt es für Reif keine Diskussion. «Damit gewinnst du bei den Olympischen Spielen im Freistilringen eine Goldmedaille», sagt er über den Zweikampf zwischen Leverkusens Tapsoba und Bayerns Kane.

Für das Rückspiel will Xhaka mehr Risiko eingehen. Der 32-Jährige glaubt an die klitzekleine Chance, die Bayer im Rückspiel am Dienstag seiner Meinung nach noch hat. «Wenn wir in Führung gehen, kann alles passieren. Wir werden nicht aufgeben», verkündete er.

