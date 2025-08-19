  1. Privatkunden
Champions-League-Playoffs im Stream Roter Stern gegen Pafos ++ Rangers vs. Brügge ++ Ferencvaros empfängt Qarabag

Jan Arnet

19.8.2025

Wer schafft den Sprung in die Champions League? Am Dienstag kommt es in den Playoff-Hinspielen zu den Duellen Roter Stern vs. Pafos, Rangers vs. Brügge und Ferencvaros vs. Qarabag. Hier bleibst du am Ball.

Redaktion blue Sport

19.08.2025, 20:30

19.08.2025, 21:00

Die Dienstag-Spiele in der Übersicht

Fussball-News

LaLiga im Ticker. Startet Real Madrid gegen Osasuna mit einem Sieg in die Saison?

LaLiga im TickerStartet Real Madrid gegen Osasuna mit einem Sieg in die Saison?

Shaqiri vor dem Playoffs-Knüller. «Haben die grosse Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren»

Shaqiri vor dem Playoffs-Knüller«Haben die grosse Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren»

Luftveränderung. Sierro wechselt von der Ligue 1 nach Saudi-Arabien

LuftveränderungSierro wechselt von der Ligue 1 nach Saudi-Arabien

«Völlig unverständlich». Matthäus stichelt gegen Bayern-Coach und widerspricht Kane

«Völlig unverständlich»Matthäus stichelt gegen Bayern-Coach und widerspricht Kane

Champions-League-Quali. Um so viele Millionen geht es für Basel gegen Kopenhagen

Champions-League-QualiUm so viele Millionen geht es für Basel gegen Kopenhagen

Nati-Star vor Wechsel?. Grosses Fragezeichen um Manuel Akanji bei Manchester City

Nati-Star vor Wechsel?Grosses Fragezeichen um Manuel Akanji bei Manchester City