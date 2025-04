Jude Bellingham und Antonio Rüdiger sind im Training aneinandergeraten. imago

Vier Punkte Rückstand auf Barça in der Liga und in der Champions League droht das Aus: Bei Real Madrid läuft es aktuell nicht nach Plan. Im Training geraten offenbar auch noch zwei Stars aneinander.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Real Madrid muss im Viertelfinal der Champions League gegen Arsenal London einen 0:3-Rückstand drehen.

Vor dem Spiel ist die Situation bei den Königlichen angespannt. Im Training sind Jude Bellingham und Antonio Rüdiger aneinandergeraten.

Verpasst Real die Wende, könnte die Zeit von Trainer Carlo Ancelotti in Madrid trotz grosser Erfolge vorzeitig zu Ende gehen. Mehr anzeigen

Die Stimmung bei Real Madrid ist vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Arsenal angespannt. Die Königlichen stehen nach dem 0:3 in London mit dem Rücken zur Wand und müssen am Mittwochabend (21.00 Uhr live auf blue Sport) aufdrehen, wenn der Traum von der Titelverteidigung in der Königsklasse erhalten bleiben soll.

Nun hat es offenbar im Real-Training gekracht. Wie spanische Medien berichten, ist es zum Streit zwischen Antonio Rüdiger und Jude Bellingham gekommen. Demnach mussten Teamkollegen einschreiten und mussten die beiden trennen, um den Zoff zu beenden.

Auslöser war offenbar ein hartes Einsteigen des Deutschen im Trainingsspiel, worauf Bellingham empfindlich reagierte und Rüdiger beleidigte. Die beiden gingen aufeinander los und mussten auseinandergehalten werden. Letztlich klärte sich die Situation, Rüdiger und Bellingham gaben sich wieder die Hand.

Real Madrid C.F. - Arsenal FC Mi 16.04. 19:55 - 00:15 ∙ blue Sport Live ∙ Real Madrid C.F. - Arsenal FC Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1T 10h 25min 38sek

Ancelotti vor dem Aus?

Nicht nur in der Champions League steht Real unter Druck. In LaLiga droht Erzrivale Barça entscheidend davonzuziehen, hat sieben Spieltage vor Saisonende vier Punkte Vorsprung auf die Madrilenen. Der Druck auf Trainer Carlo Ancelotti wächst, trotz Vertrag bis 2026. Offenbar wird in Madrid bereits über eine mögliche Entlassung des Italieners diskutiert.

Ancelotti weiss selbst aber am besten, dass sich die Situation mit einer Wende gegen Arsenal wieder sehr schnell ändern kann. Direkt nach der Hinspiel-Pleite sagte der Real-Coach schon: «Wir müssen an uns glauben. Denn im Fussball kann alles passieren – und im Bernabéu ist schon sehr viel passiert.»

