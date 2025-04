13. Minute: Saka scheitert mit Panenka-Penalty 16.04.2025

Real Madrid kassiert bereits den fünften Strafstoss in dieser Champions-League-Saison, doch Arsenal weiss das Geschenk nicht zu nutzen: Bukayo Saka scheitert mit einem Panenka-Versuch an Thibaut Courtois.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach VAR-Eingriff gibt es einen Elfmeter gegen Real Madrid, bereits der fünfte in dieser Champions-League-Saison – Negativrekord.

Bukayo Saka scheitert in der 13. Minute mit einem misslungenen Panenka-Versuch an Courtois, obwohl er als sicherer Schütze gilt.

Für Arsenal ist es bereits der dritte Fehlschuss vom Punkt in der laufenden Champions-League-Kampagne. Mehr anzeigen

Nach einer Ecke wird Schiedsrichter François Letexier vom VAR nach aussen gerufen – und gibt einen Strafstoss. Reals Innenverteidiger Raúl Asencio hatte zuvor Mikel Merino zu Boden gezerrt.

«Es geht nur gegen den Mann», meint Schiri-Experte Urs Meier im Studio bei blue Sport und ergänzt: «Solche Aktionen gehen mit dem VAR nicht.» Es ist schon der fünfte Elfmeter, den die Königlichen in dieser Champions-League-Saison verschulden – mehr sind es bei keinem anderen Team.

Arsenal-Captain Martin Ødegaard schnappt sich den Ball, übergibt diesen dann aber an Bukayo Saka. Marco Streller zeigt sich vom Wechsel «total überrascht», der Abtausch sehe aber freiwillig aus, so der Ex-Nati-Stürmer.

Meier und Streller über Arsenals VAR-Penalty und Fehlschütze Saka 16.04.2025

Saka sonst ein sicherer Schütze – ausser im EM-Final

Am Ende schreitet Saka unter gellendem Pfeifkonzert zum Punkt. Der Engländer lässt sich bei der Ausführung viel Zeit ... und chippt das Leder dann halbhoch in die linke Ecke. Courtois ist zwar schon am Boden, doch wischt die Kugel noch mit der Hand am Pfosten vorbei. «Wenn schon chippen, dann nur in die Mitte», findet Streller und betont: «Einen Chip in die Ecke habe ich noch nie gesehen.»

Der missratene Panenka-Versuch kommt überraschend, schliesslich gilt der 23-Jährige als sicherer Elfmeter-Schütze. So hat Saka für die Gunners in seiner bisherigen Karriere schon in 12 Pflichtspielen vom Punkt verwandelt – dabei aber nur einmal verschossen.

Leider versagten dem pfeilschnellen Flügelspieler nicht nur im Bernabéu, sondern auch im Trikot der Three Lions schon die Nerven. So scheiterte er – gemeinsam mit Jadon Sancho und Marcus Rashford – ausgerechnet im EM-Final 2021 beim Elfmeterschiessen gegen Italien.

Bei den Gunners ist er immerhin in der Königsklasse nicht der einzige Fehlschütze. So versagten bei fünf Elfmetern schon drei Arsenal-Stars (Raheem Sterling und Leandro Trossard).

Aus dem laufenden Spiel zeigt dann Saka, dass er es besser kann. In der 65. Minute bringt er Arsenal zwischenzeitlich in Führung – indem er den Ball von der Seite lässig über Courtois chippt.

65. Minute: Saka bringt Arsenal in Führung 16.04.2025