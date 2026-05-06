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Didi Hamann kritisiert Arsenals Helden «Saka spielt bestenfalls eine durchschnittliche Saison»

Syl Battistuzzi

6.5.2026

Hamann: «Saka spielt maximal eine durchschnittliche Saison»

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05.05.2026

Obwohl Bukayo Saka im Champions-League-Halbfinal gegen Atlético Madrid zum grossen Arsenal-Helden wird, gibts Kritik von Didi Hamann. Laut dem Deutschen fiel Saka nicht gross auf und spielt grundsätzlich keine gute Saison.

,

Syl Battistuzzi, Björn Lindroos

06.05.2026, 07:31

06.05.2026, 07:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bukayo Saka schiesst Arsenal gegen Atlético Madrid in den Final der Champions League.
  • Didi Hamann kritisiert den Engländer im Studio von blue Sport aber trotz seines goldenen Tores.
  • Derweil hält Mladen Petric mehr von Saka und lobt den englischen Nationalspieler.
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Am Ende steht er dort, wo er stehen muss. Bukayo Saka fällt der Ball in der 44. Minute des Halbfinal-Rückspiels gegen Atlético Madrid vor die Füsse. Der Engländer schiebt ein und schiesst Arsenal so in den Final der Champions League. 

Saka schiesst Arsenal in Führung

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05.05.2026

Für blue Sport Experte Didi Hamann stach Saka trotz des Tores bei Arsenal aber nicht heraus. Im Gegenteil: «Er hat nicht gut gespielt», sagt er. Und führt aus: «Er spielt eine bestenfalls durchschnittliche Saison. Ich glaube, in den letzten Jahren hat man einen besseren Saka gesehen.»

Saka goldener Torschütze. Arsenal schlägt Atlético Madrid und steht im Champions-League-Final

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Der 24-Jährige hatte aber auch mit Verletzungen zu kämpfen. Darum sagt Hamann: «Die werden natürlich hoffen, dass er jetzt ins Laufen kommt. Jetzt hat er nochmal drei Wochen Zeit bis zum Final.»

Mladen Petric hält dagegen mehr vom englischen Nationalspieler: «Ich finde ihn gut. Er gehört nicht zur Weltspitze, aber er ist einer der Spiele entscheiden kann», so der Ex-Profi im blue Sport Studio. Und zum Tor sagt Petric: «Es ist sicher glücklich gefallen. Doch am Ende vom Tag fragt niemand.»

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