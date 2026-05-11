Der Schweizer Fussball-Referee Sandro Schärer, der vor zwei Wochen den denkwürdigen Halbfinal zwischen PSG und Bayern (5:4) leitete, ist auch im Champions-League-Final am 30. Mai in Budapest (PSG – Arsenal) mit von der Partie.
Schärer wurde von der UEFA als Vierter Offizieller aufgeboten. In der gleichen Funktion war Schärer vor vier Jahren schon beim Conference-League-Final zwischen Feyenoord Rotterdam und der AS Roma in Tirana dabei.
Für den Champions-League-Final der Frauen am 23. Mai in Oslo (Barcelona – Lyon) erhielt der Schweizer Schiedsrichter Fedayi San ein Aufgebot als Assistent Video Assistent Referee. Der 43-jährige Aargauer wird auch an der WM in den USA als Video Assistant Referee (VAR) im Einsatz stehen.