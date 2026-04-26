Die Endphase der Champions League findet zum ersten Mal seit 2010 wieder mit Beteiligung eines Schweizer Schiedsrichters statt.
Sandro Schärer wurde von der UEFA für das Halbfinal-Hinspiel zwischen Vorjahressieger Paris Saint-Germain und Bayern München am Dienstagabend im Parc des Princes (21:00 uhr live auf blue Sport) aufgeboten.
Schärer stand kürzlich schon im Viertelfinal der Europa League zwischen Bologna und Aston Villa im Einsatz. Anfang Monat erhielt der 37-jährige Schwyzer zudem ein Aufgebot für die WM in den USA im Sommer.
Als letzter Schweizer hatte Massimo Busacca vor 16 Jahren mit der Partie Olympique Lyon – Bayern München einen Halbfinal in der Champions League gepfiffen.
Di 28.04. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Paris Saint-Germain - FC Bayern München
-
Event-Start in: 2T 6h 3min 19sek