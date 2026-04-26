Nach dem Europa-League-Viertelfinal ein Champions-League-Halbfinal: Der baldige Schweizer WM-Schiedsrichter Sandro Schärer ist auch im Europacup gefragt Keystone

Die Endphase der Champions League findet zum ersten Mal seit 2010 wieder mit Beteiligung eines Schweizer Schiedsrichters statt.

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Sandro Schärer wurde von der UEFA für das Halbfinal-Hinspiel zwischen Vorjahressieger Paris Saint-Germain und Bayern München am Dienstagabend im Parc des Princes (21:00 uhr live auf blue Sport) aufgeboten.

Schärer stand kürzlich schon im Viertelfinal der Europa League zwischen Bologna und Aston Villa im Einsatz. Anfang Monat erhielt der 37-jährige Schwyzer zudem ein Aufgebot für die WM in den USA im Sommer.

Als letzter Schweizer hatte Massimo Busacca vor 16 Jahren mit der Partie Olympique Lyon – Bayern München einen Halbfinal in der Champions League gepfiffen.