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Schweizer Schiedsrichter bei Top-Spiel Sandro Schärer leitet Champions-League-Halbfinal zwischen PSG und Bayern 

SDA

26.4.2026 - 12:27

Nach dem Europa-League-Viertelfinal ein Champions-League-Halbfinal: Der baldige Schweizer WM-Schiedsrichter Sandro Schärer ist auch im Europacup gefragt
Nach dem Europa-League-Viertelfinal ein Champions-League-Halbfinal: Der baldige Schweizer WM-Schiedsrichter Sandro Schärer ist auch im Europacup gefragt
Keystone

Die Endphase der Champions League findet zum ersten Mal seit 2010 wieder mit Beteiligung eines Schweizer Schiedsrichters statt.

Keystone-SDA

26.04.2026, 12:27

26.04.2026, 13:04

Sandro Schärer wurde von der UEFA für das Halbfinal-Hinspiel zwischen Vorjahressieger Paris Saint-Germain und Bayern München am Dienstagabend im Parc des Princes (21:00 uhr live auf blue Sport) aufgeboten.

Schärer stand kürzlich schon im Viertelfinal der Europa League zwischen Bologna und Aston Villa im Einsatz. Anfang Monat erhielt der 37-jährige Schwyzer zudem ein Aufgebot für die WM in den USA im Sommer.

Als letzter Schweizer hatte Massimo Busacca vor 16 Jahren mit der Partie Olympique Lyon – Bayern München einen Halbfinal in der Champions League gepfiffen.

UHD HDR Paris Saint-Germain - FC Bayern München
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