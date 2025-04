Yann Sommer oder Wojciech Szczesny: Wer schafft den Sprung in den Champions-League-Final? Bild: Keystone

Im Halbfinal der Champions League trifft Wojciech Szczesny mit Barcelona auf Yann Sommers Inter Mailand. Zwei Torhüter der Beletage, aber nur einer der beiden gilt durch und durch als Musterprofi.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Champions-League-Halbfinal kommt es zum Duell zwischen Inter Mailand und Barcelona ( 21.00 Uhr live auf blue Sport ).

Bei Inter steht mit Yann Sommer ein Musterprofi zwischen den Pfosten, der nichts dem Zufall zu überlassen scheint.

Auf der anderen Seite hütet der aus dem Ruhestand geholte Wojciech Szczesny das Tor. Der 35-jährige Pole macht kein Geheimnis daraus, dass er der Nikotin-Sucht verfallen ist.

Szczesny warnt: «Macht das nicht nach! Diesen Kampf habe ich verloren.» Mehr anzeigen

Inter-Goalie Yann Sommer eckt kaum an und pflegt seit jeher sein Saubermann-Image. Dazu passt, dass er auf seiner Webseite für gesunde Ernährung wirbt, da sie Teil seines sportlichen Erfolgs sei.

Sommer erklärt: «Protein ist für Sportler fast ein Wundermittel, aber Zauberkräfte wie der Trank des Druiden in Asterix hat es nicht. Wenn die Adduktoren schmerzen, nützt auch ein Eiweissshake nichts. Aber wenn ich mich im Training energiegeladen und gut fühle, weiss ich, dass es richtig war, nach der letzten Einheit einen Proteinshake zu trinken. Das sind neben Therapie, Pflege und Training ein paar Prozent, die ein gutes Körpergefühl ausmachen.»

Praktischerweise finden sich auf der Webseite dann auch gleich noch ein paar Rezepte, etwa für «Yann Sommers Proteinshake». Und der ist dann erst noch vegan, so dass selbst einem Novak Djokovic das Wasser im Mund zusammenläuft.

Szczesny will nur als Torhüter ein Vorbild sein

Auf der anderen Seite haben wir Barça-Goalie Wojciech Szczesny, der im vergangenen Sommer sein Engagement bei Italiens Rekordmeister Juventus Turin vorzeitig beendete und seine Torwarthandschuhe an den Nagel hing. «Mein Körper ist immer noch bereit für Herausforderungen, doch mein Herz ist nicht mehr dabei. Ich fühle, dass es gerade Zeit ist, meiner Familie meine ganze Aufmerksamkeit zu schenken – meiner tollen Frau Marina und unseren beiden wunderschönen Kindern Liam und Noelia», sagte er und verabschiedete sich von der grossen Bühne.

Es dauert allerdings nur etwa zwei Monate und schon ist es vorbei mit der Familienidylle. Nachdem sich Barça-Stammkeeper Marc-André ter Stegen verletzt, klingelt Szczesnys Telefon. Die Katalanen wollen ihn als Übergangslösung an Bord holen. Der Pole beisst an und begründet den Entscheid ganz simpel: «Ich kann nicht Nein sagen zu Barcelona.»

Und die Verpflichtung ist ein Volltreffer. Einen Titel hat er bereits im Sack, die Meisterschaft und Champions League könnten folgen. «Mein Anteil daran ist minimal», sagt er bescheiden. Seine Mitspieler würden ein Top-Job machen, er versuche lediglich, es nicht zu versauen.

Es stimmt natürlich, dass die 10 Mann vor ihm einen richtig guten Job machen, aber Szczesny hat durchaus seinen Anteil am Erfolg. Was das Torhüterdasein angeht, da ist Szczesny genau so Vorbild wie Sommer – und auch in Sachen Umgänglichkeit hält er mit dem Schweizer mit.

Ausserhalb der Stadien ist der 35-Jährige allerdings nicht das beste Vorbild. Denn der Pole ist der Nikotinsucht verfallen. In einem «ESPN»-Interview warnt er deshalb gleich selbst: «Macht das nicht nach! Diesen Kampf habe ich verloren. Als ich sehr jung war, habe ich mit dieser negativen Angewohnheit begonnen.» Und noch einmal: «Also für alle, die zuschauen: Tut nicht, was ich getan habe!»

Erfrischend wie ein Proteinshake von Sommer dagegen ist die Begründung, weshalb er all das so offen thematisiert – oder zumindest zugibt, denn wirklich gerne darüber sprechen tue er nicht. «Weil ich kein Politiker bin. Ich bin einfach nur ein Torwart. Ich muss den Ball fangen und treten.» Es sei viel leichter, Interviews zu geben, wenn man ehrlich sei.

Am Mittwochabend stehen sich nun also Saubermann Sommer und Nikotin-Junky Szczesny gegenüber, um die Weichen Richtung Champions-League-Final zu stellen.

Die Highlights vom ersten Halbfinal

