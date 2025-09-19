  1. Privatkunden
Schuss mit Gesicht geblockt Schär gibt Update nach Kopfverletzung in der Champions League

Tobias Benz

19.9.2025

Fabian Schär musste gegen Barcelona in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden.
Fabian Schär musste gegen Barcelona in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden.
IMAGO/News Images

Fabian Schär wird nach seiner Kopfverletzung gemäss eigener Aussage «einige Spiele verpassen». Der Innenverteidiger von Newcastle United musste in der Champions League am Donnerstag ausgewechselt werden.

Tobias Benz

19.09.2025, 16:30

19.09.2025, 16:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Fabian Schär hat sich beim Champions-League-Duell zwischen Newcastle und Barcelona am Donnerstag eine Kopfverletzung zugezogen.
  • Nach der Szene versuchte er zuerst weiterzuspielen, musste dann aber doch ausgewechselt werden.
  • Nun hat Schär ein Verletzungsupdate veröffentlicht. Er wird den Engländern demnach in den nächsten Partien nicht zur Verfügung stehen.
Mehr anzeigen

Beim Champions-League-Kracher zwischen Newcastle United und dem FC Barcelona kommt es am Donnerstagabend zu einem Schockmoment für Fabian Schär. Barcelona-Angreifer Marcus Rashford zieht in der 50. Minute innerhalb des Strafraums ab und trifft Schär voll im Gesicht.

Der Schweizer bleibt mit schmerzerfülltem Gesicht liegen und muss behandelt werden. Doch der 33-Jährige beisst auf die Zähne: Schär kommt in der Folge noch einmal aufs Feld zurück, kurze Zeit später ist aber klar: Es geht nicht weiter.

Am Tag nach der Kopfverletzung hat Schär auf Instagram ein Verletzungsupdate veröffentlicht. «Ich bin enttäuscht, dass wir aus diesem Spiel nicht mehr gemacht haben. Aber es gibt in dieser Champions-League-Saison noch viele Punkte zu sammeln. Unglücklicherweise werde ich einige Spiele verpassen. Ich hoffe aber, bald zurück zu sein», schreibt der 33-Jährige.

Schär bestätigt damit die Vermutung von blue Fussball-Experte Marco Streller, der die Szene am Donnerstag im Champions-League-Studio wie folgt analysierte: «Wenn Schär rausgeht, geht es wirklich nicht mehr.»

Streller: «Wenn Schär rausgeht, geht es wirklich nicht mehr»

Streller: «Wenn Schär rausgeht, geht es wirklich nicht mehr»

18.09.2025

Alle Spiele, alle Tore. Haaland und Doku schiessen City zum Sieg ++ Frankfurt demütigt Galatasaray

Alle Spiele, alle ToreHaaland und Doku schiessen City zum Sieg ++ Frankfurt demütigt Galatasaray

Newcastle – Barcelona 1:2

Newcastle – Barcelona 1:2

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

18.09.2025

