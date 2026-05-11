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Schiedsrichter ausgewählt Schärer als 4. Offizieller dabei – Siebert pfeift Champions-League-Finale 

dpa

11.5.2026 - 15:34

Sandro Schärer ist seit 2015 FIFA-Schiedsrichter
Sandro Schärer ist seit 2015 FIFA-Schiedsrichter
sda

Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert wird beim Champions-League-Finale zwischen PSG und Arsenal auf dem Platz stehen. Sandro Schärer ist als vierter Offizieller ebenfalls dabei. .

DPA

11.05.2026, 15:34

11.05.2026, 15:38

Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert leitet das Finale der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal. Das teilte die UEFA mit. Der 42-Jährige war in der laufenden Champions-League-Saison bei neun Partien im Einsatz, darunter im Viertelfinal-Hinspiel zwischen Sporting Lissabon und Arsenal sowie beim Halbfinal-Rückspiel zwischen Arsenal und Atlético Madrid. Jetzt darf Siebert auch das Endspiel am Samstag, 30. Mai, in Budapest pfeifen (18.00 Uhr live auf blue Sport). An den Seitenlinien wird Siebert von seinen Assistenten Jan Seidel und Rafael Foltyn unterstützt.

Vierter Offizieller ist der Schweizer Sandro Schärer. Als Video-Assistenten fungieren Bastian Dankert und Robert Schröder (beide Deutschland).

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