Die Olympiakos-Spieler ärgern sich über Urs Schnyder. Imago

Olympiakos Piräus geht gegen Barcelona mit 1:6 unter. Mittendrin der Schweizer Schiedsrichter Urs Schnyder, der die Griechen zur Weissglut treibt. Nach dem Spiel nimmt ihn der Olympiakos-Trainer aber in Schutz.

In der 53. Minute erzielt Ayoub El Kaabi den Anschlusstreffer für Olympiakos zum 1:2. Nur vier Minuten später müssen die Griechen einen herben Rückschlag einstecken. Nach einem Zweikampf sackt Barça-Spieler Marc Casadó theatralisch zu Boden. Urs Schnyder pfeift und stellt Santiago Hezze mit Gelb-Rot vom Platz. Es ist ein äusserst harter Entscheid.

Urs Schnyder zeigt Olympiakos' Hezze Gelb-Rot – ein harter Entscheid 21.10.2025

Zehn Minuten später folgt die nächste Entscheidung, mit der die Griechen hadern. Rashford geht im Sechzehner zu Boden, Schnyder lässt weiterspielen. Doch dann wird Schnyder vom VAR an den Bildschirm geholt und entscheidet auf Elfmeter. Erneut ein harter Entscheid. Yamal ist es egal, er verwandelt ihn zum 3:1 und damit bricht der Widerstand der Gäste.

Yamal verwandelt Penalty 21.10.2025

Nach dem Spiel ärgert sich José Luis Mendilibar Etxebarria über die beiden Szenen, die seinem Team das Genick gebrochen haben: «Die zweite Gelbe Karte ist für mich unverständlich.» Allerdings könne man Schnyder in dieser Situation «nichts vorwerfen». Die Regel sei das Problem. Denn bei einer zweiten Gelben Karte dürfe sich der VAR nicht melden. «Das sind Dinge, die ich nicht verstehe», so Mendilibar.

Dass sich der VAR nach dem Elfmeterpfiff gemeldet hat, ärgert Mendilibar: «Ich bin fest davon überzeugt, dass mein Torwart den Gegner nicht berührt hat.» Nach dem Elfmeter sei sein Team eingebrochen. «Normalerweise bekommt man auf diesen Plätzen nichts geschenkt. Aber heute glaube ich, dass sie uns benachteiligt haben.»

Barcelona – Olympiacos 6:1 UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26 21.10.2025

