In de Nati bilden Abwehrchef Manuel Akanji und Torhüter Gregor Kobel einen sicheren Rückhalt. Bei ihren Vereinen lief es in dieser Woche ziemlich durchwachsen. KEYSTONE

Ein Bock von Akanji, ein Fehlpass von Kobel, dazu Zakarias Aus mit Monaco. Damit ist klar, die Achtelfinals der Königsklasse finden ohne Schweizer Natispieler statt. Immerhin bleiben Europa League und Conference League.

Auch Denis Zakaria scheiterte mit Monaco, womit kein aktueller Schweizer Nationalspieler im Achtelfinal der Champions League vertreten ist.

Während einige Ex-Natispieler noch in der Königsklasse dabei sind, spielen immerhin mehrere aktuelle Nationalspieler noch in der Europa- oder Conference League. Mehr anzeigen

Es war nicht die Woche der Schweizer Nati-Spieler in der Champions League. Am Dienstag leitete Nati-Abwehrboss Manuel Akanji den Inter-Untergang gegen Bodö/Glimt mit einem groben Bock ein.

Am Mittwoch stand dann ein weiterer Nati-Pfeiler im Mittelpunkt. Gregor Kobel ermöglichte Atalanta mit einem haarsträubenden Fehlpass eine grosse Chance, die in einem Penalty endete. Atalanta traf, der BVB schied in der Champions League aus. Mit Denis Zakaria erwischte es zudem auch den dritten Nati-Spieler in den Playoffs. Monaco reichte ein Remis bei Titelverteidiger PSG nicht für die Achtelfinals.

Damit ist jetzt klar: Kein einziger Schweizer Natispieler steht in den Achtelfinals der Champions League.

Mit Jonas Omlin (Ersatztorhüter bei Bayer Leverkusen) und Fabian Schär (Newcastle United) sind zwar noch zwei Schweizer vertreten, beide gehören aber nicht mehr zum Kreis der Schweizer Nationalmannschaft. Omlin wurde im September 2024 zuletzt aufgeboten, Schär trat nach der Europameisterschaft 2024 aus der Nationalmannschaft zurück.

Im aktuellen Schweizer Nati-Kader ist zwar niemand mehr in der Königsklasse vertreten, dafür sind sechs Spieler noch in Europa und Conference League dabei.

So sind die Schweizer Nati-Spieler im Europacup unterwegs

Tor

Gregor Kobel – scheitert mit Borussia Dortmund in der Champions-League-Playoffs an Atalanta Bergamo.

Kobel-Bock in der 94. Minute: Dortmund fliegt nach spätem VAR-Drama aus der Champions League 25.02.2026

Marvin Keller – scheitert mit den Young Boys in der Gruppenphase der Europa League

Yvon Mvogo – spielt mit Lorient nicht international.

Verteidigung

Ricardo Rodriguez – steht mit Betis Sevilla im Achtelfinale der Europa League.

Nico Elvedi – spielt mit Borussia Mönchengladbach nicht international.

Manuel Akanji – scheitert mit Inter Mailand an Bodö/Glimt und hat mit einem groben Patzer grossen Anteil am Ausscheiden.

Silvan Widmer – steht mit Mainz 05 im Achtelfinal der Conference League.

Aurèle Amenda – schied mit Frankfurt in der Ligaphase der Champions League aus.

Becir Omeragic – wechselte im Winter zu Basel, welches in der Ligaphase der Europa League scheiterte.

Miro Muheim – spielt mit dem HSV nicht international.

Isaac Schmidt – spielt mit Werden Bremen nicht international.

Luca Jacquez – spielt mit Stuttgart in den Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale der Europa League. Das Hinspiel in Glasgow hat der VfB mit 4:1 gewonnen.

Cedric Zesiger – spielt mit Augsburg nicht international.

Eray Cömert – spielt mit Valencia nicht international.

Zachary Athekame – spielt mit Milan nicht international.

Mittelfeld

Djibril Sow – spielt mit dem FC Sevilla nicht international.

Granit Xhaka – spielt mit Sunderland nicht international.

Michel Aebischer – spielt mit Pisa nicht international.

Johan Manzambi – steht mit Freiburg im Achtelfinal der Europa League.

Ruben Vargas – spielt mit dem FC Sevilla nicht international.

Simon Sohm – spielt mit Bologna in den Playoffs der Europa League um die Teilnahme an den Achtelfinals. Das Hinspiel hat Bologna gegen Brann Bergen mit 1:0 gewonnen.

Christian Fassnacht – schied mit den Young Boys in der Ligaphase der Europa League aus.

Fabian Rieder – spielt mit Augsburg nicht international.

Denis Zakaria – scheiterte mit Monaco in den Champions-League-Playoffs an PSG.

Ardon Jashari – spielt mit Milan nicht international.

Angriff

Dan Ndoye – steht mit Nottingham Forest in den Playoffs der Europa League. Das Hinspiel gegen Fenerbahçe haben die Engländer mit 3:0 gewonnen.

Andi Zeqiri – spielt mit Widzew Lodz nicht international.

Breel Embolo – spielt mit Stade Rennes nicht international.

Zeki Amdouni – spielt mit Burnley nicht international.