Ein Duell auf Augenhöhe: Das Hinspiel vergangene Woche in Leverkusen endete 1:1 Keystone

Bayer Leverkusen zeigte zuletzt, dass es absoluten Topteams Paroli bieten kann. Gegen Arsenal ist der Bundesligist im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League dennoch Aussenseiter.

Keystone-SDA, Moritz Meister SDA

Das Motto für den Showdown beim großen Favoriten in London brachte Robert Andrich auf den Punkt. «Wir fahren dorthin, um eine Runde weiterzukommen. Sonst brauchen wir gar nicht erst anreisen», sagte der Kapitän von Bayer Leverkusen zum Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Arsenal.

Zwar sind die Londoner als souveräner englischer Tabellenführer und einziger ungeschlagener Teilnehmer der Königsklasse an diesem Dienstag deutlich favorisiert. Doch Leverkusen verfügt nach zuletzt guten Spielen über Selbstvertrauen.

Das Hinspiel

Leverkusen – Arsenal 1:1 UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26 11.03.2026

Nun auch gegen grosse Gegner konkurrenzfähig

Beim 1:1 im Hinspiel in der vergangenen Woche verpassten die Rheinländer den Sieg nur durch einen umstrittenen Foulpenalty, den der frühere Leverkusener Kai Havertz kurz vor Schluss verwandelte. Auch beim 1:1 gegen den Bundesliga-Dominator Bayern München zeigte der Tabellensechste seine gute Entwicklung.

Im Vergleich zur ersten Saisonphase, als die Werks-Elf gegen Topteams wie Paris Saint-Germain (2:7) und die Bayern (0:3) chancenlos war, wirkt das Team von Trainer Kasper Hjulmand jetzt deutlich stabiler. Leverkusen ist auch gegen die ganz grossen europäischen Schwergewichte mittlerweile konkurrenzfähig.

Auf den Spuren von Ballack, Kirsten & Co.

Die Hoffnung lebt, erstmals seit 24 Jahren wieder in die Viertelfinals der Champions League einzuziehen. 2002 schafften es Michael Ballack, Ulf Kirsten & Co. sogar bis in den Final und unterlagen dort Real Madrid um Zinédine Zidane mit 1:2.

Im Duell mit den Gunners setzen die Leverkusener auch auf die Vorteile des Aussenseiters. «Ich glaube, dass der Druck bei Arsenal enorm ist – nicht einfach nur weiterzukommen, sondern vielleicht die Champions League gewinnen zu müssen», sagte Bayers Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.

Drei vermeintlich klare Ausgangslagen

Für den Gewinner führt die Reise wahrscheinlich nach Norwegen. Im Duell der beiden möglichen nächsten Gegner hat die Überraschungsmannschaft von Bodö/Glimt das Hinspiel gegen Sporting Lissabon vor dem Heimpublikum klar mit 3:0 gewonnen.

Das Hinspiel

Bodø/Glimt – Sporting 3:0 UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26 11.03.2026

Mit demselben Ergebnis fertigte Rekordsieger Real Madrid Manchester City überraschend ab. Dass die Ausgangslage für die «Citizens» damit schon beinahe aussichtslos erscheint, erkennt auch Pep Guardiola an. Der Coach der Engländer sagte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel: «Auf uns würde kaum einer mehr auch nur einen Dollar setzen.»

Noch ungewöhnlicher als die Aussage Guardiolas war die Absage des üblichen Abschlusstrainings am Tag vor der Partie. Dennoch sieht der Spanier sein Team dazu in der Lage, den Rückstand aus dem Hinspiel zu egalisieren. «Es ist ein Fussballspiel, also kann alles passieren. Was haben wir zu verlieren?», meinte der Spanier.

Das Hinspiel

Real Madrid – Manchester City 3:0 UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26 11.03.2026

Und auch Chelsea muss gegen den Titelverteidiger Paris Saint-Germain nach dem zu hoch ausgefallenen 2:5 vor einer Woche im Rückspiel drei Tore aufholen. Doch Chelsea gelang es schon einmal, eine deutliche Hinspiel-Niederlage gegen PSG im Rückspiel wieder auszumerzen.

2014 unter Trainer José Mourinho verloren die «Blues» damals im Viertelfinal in Paris mit 3:1. Doch dank eines 2:0-Sieges vor heimischer Kulisse im Rückspiel konnten sich die Londoner damals doch noch für den Halbfinal qualifizieren. Auch der ehemalige Chelsea-Captain César Azpilicueta glaubt noch an das Weiterkommen seines Ex-Klubs: «Ich würde ihnen sagen, dass sie gut ins Spiel starten müssen und die Fans an der Stamford Bridge hinter sich bringen sollen – ein Publikum, das an grossen Europapokalabenden wirklich ausrasten kann.»

Das Hinspiel