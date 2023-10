Serbische Medien gehen hart ins Gericht mit Roter Stern – und feiern Edelfan Djokovic

Roter Stern – Young Boys 2:2 Champions League, 2. Spieltag, Saison 23/24 04.10.2023

Weder YB noch Roter Stern ist nach dem 2:2 in der «Hölle von Belgrad» rundum zufrieden. Besonders hart ins Gericht mit dem Heimteam geht das serbische Portal «Kurir» bei den Spielerbewertungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwoch kommt Roter Stern Belgrad gegen YB nicht über ein 2:2 hinaus. Ein Remis gegen den Schweizer Meister, das entspricht nicht den Erwartungen.

Der «Kurir» titelt bei einem Notenartikel in Grossbuchstaben «UNTER JEDEM NIVEAU».

Mit Novak Djokovic sitzt ein Nationalheld im Stadion. Als er vom Speaker begrüsst wird, herrscht tosender Applaus. Mehr anzeigen

«Sie haben in diesem Spiel völlig enttäuscht – UNTER JEDEM NIVEAU», titelt das serbische Online-Portal «Kurir». Die Spielerbewertungen fallen dann aber nicht ansatzweise so schlecht aus, wie es der Titel vermuten liesse – im Gegenteil.

Besonders Flügelflitzer Osman Bukari, der das 1:0 vorbereitet und später das 2:2 erzielt, kommt wenig überraschend gut weg: «Bukari spielt seine bisher beste Saison. Man merkt, dass die Champions League und natürlich das volle Marakana ihn beflügeln. Inspiriert weiss er seine Schnelligkeit zu nutzen, was zu einem fantastischen Assist zum Führungstor von Roter Stern führte. Es ist wirklich schade, dass der VAR einen fantastischen Lauf und ein Tor in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten wegen eines Millimeter-Abseits annulliert hat. Am Ende wurde er mit einem fantastischen Tor belohnt, bei dem er das gegnerische Netz zerfetzte.»

Auch Torhüter Omri Glazer wird für «mehrere hervorragende Paraden» gelobt, ebenso die Verteidiger Srđan Mijailović und der ehemalige Basel-Verteidiger Aleksandar Dragović, der vor der Partie YB warnte und das Marakana als «Hölle von Belgrad» bezeichnete. In der Tat trieben die Fans ihre Mannschaft besonders in der Schlussphase lautstark an.

Darian Males: «Ein wahrgewordener Traum»

Beim «Blic» ist zu lesen, dass Roter Stern «hinter den Erwartungen zurückbleibt». Auch kommt YB-Spieler Darian Males zu Wort, der nach dem Spiel Mühe hatte, den Punktgewinn einzuordnen. Die Partie wird der Schweizer mit serbischen Wurzeln aber allemal in guter Erinnerung behalten: «Das ist ein wahr gewordener Traum für mich, es ist eine grosse Ehre. Das wusste ich nach der Gruppenauslosung sofort. Meine ganze Familie war hier, und es war zweifellos auch für sie eine grosse Ehre. Es war schön, im Marakana zu spielen, und es wäre noch besser gewesen, wenn wir drei Punkte geholt hätten.»

Nationalheld Novak Djokovic wird gefeiert

Abgefeiert wird derweil Novak Djokovic, von dem es Bilder in allen Medien gibt. Man sieht ihn auf dem Weg ins Stadion, man sieht in der VIP-Lounge dem Publikum zuwinken, man sieht ihn mitleiden und am Ende über den Ausgleich zum 2:2 jubeln. «Der weltbeste Tennisspieler ist als Fan von Roter Stern bekannt», weiss «Politika». Schade, ist Roger Federer kein YB-Fan, ansonsten hätten die beiden das Spiel gemeinsam verfolgen können.

Djokovic verfolgt den YB-Match vor Ort 04.10.2023

🚨BREAKING: Novak Djoković is in Belgrade. He’s attending tonight’s UEFA Champions League match between his Red Star Belgrade and Young Boys of Switzerland 🔥@DjokerNole | @crvenazvezdafk pic.twitter.com/4P2mJ4hoY5 — Novak Weekly Podcast (@NovakWeekly) October 4, 2023