Miroslav Stevanovic und Co. haben schlechte Erinnerungen auf das bislang einzige Aufeinandertreffen mit Viktoria Pilsen Keystone

Servette Genf kennt die erste Hürde auf dem beschwerlichen Weg in die Ligaphase der Champions League. Der Zweite der Super League trifft in der 2. Qualifikationsrunde auf Viktoria Pilsen.

Gegen die Tschechen, die in der letzten Saison hinter Slavia Prag den 2. Meisterschaftsplatz belegten, spielte Servette vor einem guten Jahr im Achtelfinal der Conference League. Die Genfer scheiterten nach zwei torlosen Spielen im Penaltyschiessen.

Um sich erstmals für den Champions-League-Hauptwettbewerb zu qualifizieren, muss Servette drei Runden überstehen. Für die Teilnahme an einer anderen Ligaphase reichen zwei (Europa League) oder ein (Conference League) gewonnenes Duell.

Das Hinspiel gegen Pilsen findet am 22./23. Juli auswärts statt, das Rückspiel in der Woche darauf in Genf.