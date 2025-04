Die Highlights von Xherdan Shaqiri im Studio von blue Sport Xherdan Shaqiri hat die Champions League gleich zwei Mal gewonnen. Für das Duell seiner Ex-Klubs Bayern und Inter ist er im Studio von blue Sport zu Gast. 09.04.2025

Xherdan Shaqiri glänzt im Champions-League-Studio von blue Sport mit seinem Fussball-Wissen und beweist nach dem Duell seiner Ex-Klubs eindrückliche Statistik-Kenntnisse – auch wenn er dafür in die Trickkiste greift.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Bayern muss sich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter Mailand mit 1:2 geschlagen geben und droht den Halbfinal-Einzug zu verpassen.

Entschieden ist das Kracher-Duell aber noch lange nicht, wie auch Xherdan Shaqiri im blue Sport Studio erklärt und eine spannende Statistik auftischt.

Roman Kilchsperger verrät allerdings, dass Shaqiri dafür in die Trickkiste greift – und kurzerhand auf die Notizen des blue Sport Moderators schielt. Mehr anzeigen

Der FC Bayern muss im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League einen herben Dämpfer einstecken, kassiert gegen Inter Mailand vor Heimpublikum eine ärgerliche 1:2-Niederlage und braucht nun auswärts einen Sieg, um das drohende Ausscheiden noch abzuwenden.

Abschreiben sollte man die Münchner deshalb aber noch lange nicht. «Wir haben ein Tor Unterschied, egal ob auswärts oder zuhause, das ist auf jeden Fall zu schaffen. Wir gehen selbstbewusst ins Rückspiel», macht etwa Vereinslegende und einziger Bayern-Torschütze Thomas Müller klar.

Shaqiri glänzt mit Statistik-Kenntnissen

Das glaubt auch Xherdan Shaqiri, der das Duell seiner beiden Ex-Klubs im Champions-League-Studio von blue Sport analysiert. «Da kann noch viel passieren. Ich bin gespannt auf das Rückspiel», sagt Shaqiri und erläutert: «Eine Hoffnung gibt es für den FC Bayern: Sie haben alle vier Europacup-Auswärtsspiele bei Inter gewonnen. Das ist vielleicht die letzte Hoffnung, die sie noch haben.»

Fussball-Lexikon Shaqiri? Mag sein. Die präsentierte Statistik hat der FCB-Torjäger aber woanders her. «Du liest ja schon ab meinem Blatt», entlarvt ihn Moderator Roman Kilchsperger und lacht: «Das hätte er doch nie gewusst. Wieso hast du eine Kopie von meinem Blatt?»

Shaqiri nimmt so vorneweg, was das Moderatoren-Duo Roman Kilchsperger und Valentina Maceri den ZuschauerInnen kurz darauf noch schriftlich nachliefert: Bayern hat zwar alle vier Europacup-Auswärtsspiele bei Inter gewonnen, nach einer Hinspiel-Niederlage in den letzten 8 Versuchen aber nur einmal die Wende geschafft.

Auf den FC Bayern wartet nach der Hinspiel-Niederlage gegen Inter eine ganz schwierige Aufgabe. Bild: blue Sport

