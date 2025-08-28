Shaqiri: «Mit Statistik kann man sich leider nicht viel kaufen» 27.08.2025

Der FC Basel verpasst die Champions League. Ein beherzter Auftritt gegen den FC Kopenhagen ist zu wenig für die Qualifikation. Spieler und Trainer sprechen über die 0:2-Niederlage im Rückspiel.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Der FC Basel verliert nach dem 1:1 im Joggeli das Rückspiel in Kopenhagen mit 0:2 und verpasst die Champions League.

«Es ist unglaublich bitter», sagt Dominik Schmid nach dem Aus. Man hätte den Ausgleichstreffer verdient gehabt, der die Verlängerung bedeutet hätte.

Auch Xherdan Shaqiri und Ludovic Magnin sind enttäuscht. Sie heben aber auch das Positive hervor. Shaqiri spricht davon, dass die Europa League auf den FCB warte. Magnin lobt sein Team für die spielerische Leistung. Mehr anzeigen

Der Traum von der Champions League ist in Basel für diese Saison geplatzt. Der FCB verliert das entscheidende Playoff-Rückspiel gegen Kopenhagen mit 0:2.

Mehr Pässe, Schüsse und Ballbesitz im Vergleich zum dänischen Kontrahenten nützen den Bebbi letztendlich auch nichts. «Mit Statistik kann man sich leider nicht viel kaufen im Fussball», sagt Xherdan Shaqiri nach dem Schlusspfiff bei blue Sport.

Shaqiri zum Gegentreffer: «Müssen besser verteidigen»

Der Spielmacher meint, dass man gut dagegengehalten habe. «Am Schluss haben Details entschieden und uns hat die Erfahrung gefehlt.» 38 Sekunden nach Wiederanpfiff kassiert der FCB in der 2. Halbzeit den ersten Gegentreffer. Stürmer Cornelius verwandelt eine Zuckerflanke per Kopf. «Das darf uns nicht passieren. Auf diesem Niveau wird das knallhart ausgenutzt. Wir müssen da besser verteidigen», so Shaqiri.

Der Schweizer Meister schnuppert zwischenzeitlich am Ausgleichstreffer. «Wir hätten das 1:1 verdient gehabt», sagt Dominik Schmid. Bei Gleichstand hätte es der FCB zumindest in die Verlängerung geschafft, nach 90 Minuten war aber Schluss. «Es ist unglaublich bitter.»

FCB liess Tore und Entschlossenheit vermissen

Bitter ist auch, dass der FC Basel seine Chancen nicht in Tore ummünzen konnte. Trainer Ludovic Magnin bemängelt die Chancenauswertung seiner Männer. «Fussballerisch waren wir klar die bessere Mannschaft, aber auf diesem Niveau zählen die Tore und die Entschlossenheit. Wir haben die letzten 30 Meter, die Box, nicht so beherrscht wie Kopenhagen.»

Trotz der Enttäuschung zeigt Magnin auch Stolz. Man habe im Hexenkessel in Kopenhagen mit der Art, wie der FCB gespielt habe, in der 1. Halbzeit die Stimmung gedämpft.

Ein bisschen gedämpft ist nun aber die Stimmung bei Rotblau. Shaqiri: «Ich brauche jetzt ein paar Tage, das zu verdauen.» Wie Magnin hebt aber auch die Nummer Zehn das Positive hervor: «Auf den FCB wartet die Europa Leauge.»

Die Auslosung der Europa League gibt es am Freitag, 29. August ab 13 Uhr live auf blueZoom im Free-TV.

