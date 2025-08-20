  1. Privatkunden
«Das darf uns nicht passieren» Shaqiri teilt nach Platzverweis gegen Magnin aus – und erhält klare Antwort

Tobias Benz

21.8.2025

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Xherdan Shaqiri nimmt FCB-Trainer Ludovic Magnin nach dem 1:1-Remis im Playoff-Hinspiel gegen Kopenhagen in die Pflicht.

20.08.2025

Der FC Basel kommt im Playoff-Hinspiel gegen Kopenhagen nicht über ein 1:1 hinaus. Besonders die Gelb-Rote Karte gegen Adjetey sorgt nach dem Spiel für Diskussionen – Xherdan Shaqiri kritisiert dabei Trainer Ludovic Magnin.

Tobias Benz

21.08.2025, 00:19

21.08.2025, 00:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Basel verpasst im Champions-League-Playoff gegen Kopenhagen einen Heimsieg und muss sich nach einer Gelb-Roten Karte gegen Adjetey mit einem 1:1 begnügen.
  • Xherdan Shaqiri ärgert sich über den aus seiner Sicht unnötigen Platzverweis und kritisiert nach dem Spiel Trainer Ludovic Magnin.
  • Der FCB-Coach nimmt die Schuld auf sich, verteidigt aber gleichzeitig seine Entscheidung, die er genau so noch einmal treffen würde.
Mehr anzeigen

Im Basler St. Jakob-Park läuft die Schlussphase des so wichtigen Playoff-Hinspiels um die Champions League. Kurz vor dem Ende steht es 1:1 – der FCB braucht gegen Kopenhagen also unbedingt noch ein Tor. Dann die 82. Minute.

Basel verliert im Angriffsdrittel den Ball, die Dänen schalten blitzschnell um. Ex-BVB-Supertalent Youssoufa Moukoko nimmt Fahrt auf – und kann von Basel-Verteidiger Adjetey nur noch regelwidrig gestoppt werden. Klare Sache: Gelb-Rot.

Ganz bitter für Basel, denn in Unterzahl ist nicht mehr an einen Sieg zu denken. Am Ende bleibt's dann auch beim Remis. Für den zweifachen Champions-League-Sieger Xherdan Shaqiri ganz klar zu wenig. «Das ist enttäuschend. Wir wollten heute unbedingt gewinnen», so Basels Offensivstar nach der Partie gegenüber blue Sport (siehe Video oben).

Besonders der Platzverweis in der Schlussphase ärgert Shaqiri. «Wir kriegen eine unnötige Gelb-Rote Karte und müssen dann hinten rein stehen.» Der 33-Jährige sieht den Fehler dabei nicht nur bei Adjetey, sondern kritisiert auch die Entscheide von Trainer Ludovic Magnin.

«Wir wussten, dass der Verteidiger bereits Gelb hatte. Da muss man vielleicht schon vorher anders reagieren und ihn vielleicht auch rausnehmen», so der Seitenhieb in Richtung FCB-Coach. «Wir wussten, dass die Gefahr einer Gelb-Roten Karte da ist, weil es heute viele Fouls gegeben hat. Das darf uns nicht passieren», stellt Shaqiri klar.

Magnin nimmt Schuld auf seine Kappe

Kurz danach stellt sich auch Basel-Trainer Magnin den Fragen von blue Sport Moderator Roman Kilchsperger. Auf die Kritik seines Stars angesprochen, zeigt der 46-Jährige Verständnis: «Im Nachhinein, wenn der Spieler Gelb-Rot kriegt, ist immer der Trainer schuld. Und das nehme ich auf meine Kappe», so Magnin.

Magnin über Shaqiri-Kritik: «Das nehm ich auf meine Kappe»

Magnin über Shaqiri-Kritik: «Das nehm ich auf meine Kappe»

20.08.2025

Dennoch ist der FCB-Coach überzeugt von seinen Entscheiden – und widerspricht Shaqiri aus taktischer Sicht.

«Ich nehme das mit in meine Überlegungen. Aber ich habe den Innenverteidiger null in Gefahr gesehen während dem Spiel. Ich habe mehr über Tsunemoto nachgedacht», verrät Magnin und verkündet stur: «Ich würde es (noch einmal) genau so machen.»

Highlights im Video. Dezimierte Basler retten 1:1-Remis im Playoff-Hinspiel gegen Kopenhagen über die Zeit

Highlights im VideoDezimierte Basler retten 1:1-Remis im Playoff-Hinspiel gegen Kopenhagen über die Zeit

Basel – Kopenhagen 1:1

Basel – Kopenhagen 1:1

UEFA Champions League | Playoff-Hinspiel | Saison 25/26

20.08.2025

