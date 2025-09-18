  1. Privatkunden
Ausraster des Atlético-Trainers Simeone legt sich mit Liverpool-Fan an, zeigt den Mittelfinger und bricht Pressekonferenz ab

Syl Battistuzzi

18.9.2025

Atlético-Trainer Simeone legt sich nach Gegentor mit Fan an

Atlético-Trainer Simeone legt sich nach Gegentor mit Fan an

17.09.2025

Liverpool holte sich gegen Atlético Madrid in der Nachspielzeit noch den Sieg. Atlético-Trainer Diego Simeone sah in einer hitzigen Schlussphase noch die Rote Karte. An der Pressekonferenz erklärt er seine Reaktion.

,

DPA, Syl Battistuzzi

18.09.2025, 10:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Liverpool besiegte Atlético Madrid mit 3:2 durch ein spätes Tor von Virgil van Dijk in der 92. Minute.
  • Nach dem Gegentor geriet Atlético-Trainer Diego Simeone mit einem Fan aneinander, zeigte den Mittelfinger und sah die Rote Karte.
  • In der Pressekonferenz erklärte Simeone, er sei dauerhaft beleidigt worden, brach das Gespräch aber ab, als er auf den Schiedsrichter angesprochen wurde.
Mehr anzeigen

Dank eines späten Treffers von Virgil van Dijk in der 92. Minute setzten sich die Reds mit 3:2 gegen Atlético Madrid durch.

Alle Spiele, alle Tore. Liverpool siegt spektakulär ++ Sommer und Akanji mit Inter souverän ++ PSG zeigt Gala

Alle Spiele, alle ToreLiverpool siegt spektakulär ++ Sommer und Akanji mit Inter souverän ++ PSG zeigt Gala

Nach dem Siegtreffer kam es zu einer Rangelei zwischen Atlético-Trainer Simeone mit einem Zuschauer, bei der auch Mitglieder seines Trainerstabs sowie Ordner verwickelt waren. Simeone zeigte zudem mehrfach den Mittelfinger.

Der Fan, der Simeones Reaktion provoziert hatte, wurde schon während des Spiels mehrfach von den Fernsehkameras gezeigt. Für die Aktion sah der Atlético-Trainer die Rote Karte.

An der Pressekonferenz beklagt der 55-Jährige, dass er mehrfach von Zuschauern beleidigt worden sei. Er habe sich so verhalten, weil «ich ein Mensch bin», sagte der als emotional geltende Argentinier. «Wir Trainer haben kein Recht, keine Möglichkeit zu antworten oder zu reagieren. Und es ist nie gut, wenn wir es doch tun. Auch wir können wütend werden.»

«Du weisst nicht, wie es ist, 90 Minuten lang ununterbrochen beleidigt zu werden.»

Diego Simeone

Welche Beleidigungen er sich anhören musste, wollte Simeone indes nicht mitteilen. «Ich werde nicht näher auf die Art der Beleidigungen eingehen. Ich möchte mich nicht auf diese Diskussion einlassen», sagte er. «Aber ich muss an meinem Platz bleiben. Ich weiss, was hinter der Trainerbank vor sich ging. Ich kann die Probleme der Gesellschaft nicht in einer Pressekonferenz lösen. Ich muss damit leben.»

Als Simeone bei der Pressekonferenz gefragt wurde, wie Schiedsrichter Maurizio Mariani seinen Ausschluss begründete, stand er auf und verliess den Raum.

Atlético-Trainer Simeone bricht die Pressekonferenz ab

Atlético-Trainer Simeone bricht die Pressekonferenz ab

18.09.2025

Liverpool – Atlético 3:2

Liverpool – Atlético 3:2

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

17.09.2025

Mehr Champions League

Hitzige Szene gegen Bayern. Chelsea-Coach Maresca tobt: «Müssen Sie für eine Rote Karte Blut sehen?»

Hitzige Szene gegen BayernChelsea-Coach Maresca tobt: «Müssen Sie für eine Rote Karte Blut sehen?»

Adduktorenverletzung. Captain Zakaria fehlt der AS Monaco zum Champions-League-Auftakt

AdduktorenverletzungCaptain Zakaria fehlt der AS Monaco zum Champions-League-Auftakt

Auf Kritik folgt Glanztat. Akanji dankt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …»

Auf Kritik folgt GlanztatAkanji dankt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …»

Sport Videos

Atlético-Trainer Simeone legt sich nach Gegentor mit Fan an

Atlético-Trainer Simeone legt sich nach Gegentor mit Fan an

17.09.2025

Bayern startet mit 3:1 gegen Chelsea in die Champions League

Bayern startet mit 3:1 gegen Chelsea in die Champions League

STORY: Für Bayern München hat die Champions League gut begonnen. Nach dem 3 zu eins Sieg beim Auftakt der Meisterschaft in München sagte Trainer Vincent Kompany am Mittwoch:  «Wir spielen natürlich heute gegen einen ganz guten Gegner, deswegen ist dieser Sieg einfach ein gutes Gefühl. Und natürlich auch Zuhause, erstes Spiel in Champions League, das war schon wichtig und wir haben das eigentlich über weite Strecken sehr gut gemacht."   Nach einem Eigentor Chelsea’s schoss Stürmer Harry Kane zwei Tore für Bayern.   Kompany ergänzte allerdings, es sei eine Sache, Spielqualität zu haben, zu gewinnen und Tore zu schiessen, es sei jedoch eine ganz andere Sache, auch ein gutes Team zu sein. Es käme jetzt darauf an, die Grundlagen zu bewahren, sich weiterhin zu verbessern und beim nächsten Spiel wieder Leistung zu bringen. Am Samstag etwa, im Bundesliga Spiel gegen TSG Hoffenheim.   Die nächste Partie in der Champions League wird Bayern München am Dienstag gegen Pafos FC antreten.  

18.09.2025

Yann Sommer verhindert die Ajax-Führung mit einer starken Parade

Yann Sommer verhindert die Ajax-Führung mit einer starken Parade

17.09.2025

