Atlético-Trainer Simeone legt sich nach Gegentor mit Fan an 17.09.2025

Liverpool holte sich gegen Atlético Madrid in der Nachspielzeit noch den Sieg. Atlético-Trainer Diego Simeone sah in einer hitzigen Schlussphase noch die Rote Karte. An der Pressekonferenz erklärt er seine Reaktion.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Liverpool besiegte Atlético Madrid mit 3:2 durch ein spätes Tor von Virgil van Dijk in der 92. Minute.

Nach dem Gegentor geriet Atlético-Trainer Diego Simeone mit einem Fan aneinander, zeigte den Mittelfinger und sah die Rote Karte.

In der Pressekonferenz erklärte Simeone, er sei dauerhaft beleidigt worden, brach das Gespräch aber ab, als er auf den Schiedsrichter angesprochen wurde. Mehr anzeigen

Dank eines späten Treffers von Virgil van Dijk in der 92. Minute setzten sich die Reds mit 3:2 gegen Atlético Madrid durch.

Nach dem Siegtreffer kam es zu einer Rangelei zwischen Atlético-Trainer Simeone mit einem Zuschauer, bei der auch Mitglieder seines Trainerstabs sowie Ordner verwickelt waren. Simeone zeigte zudem mehrfach den Mittelfinger.

Der Fan, der Simeones Reaktion provoziert hatte, wurde schon während des Spiels mehrfach von den Fernsehkameras gezeigt. Für die Aktion sah der Atlético-Trainer die Rote Karte.

An der Pressekonferenz beklagt der 55-Jährige, dass er mehrfach von Zuschauern beleidigt worden sei. Er habe sich so verhalten, weil «ich ein Mensch bin», sagte der als emotional geltende Argentinier. «Wir Trainer haben kein Recht, keine Möglichkeit zu antworten oder zu reagieren. Und es ist nie gut, wenn wir es doch tun. Auch wir können wütend werden.»

«Du weisst nicht, wie es ist, 90 Minuten lang ununterbrochen beleidigt zu werden.» Diego Simeone

Liverpool fan who went at it with Simeone while Atletico scored their second goal..... pic.twitter.com/kcIQxS5U81 — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) September 17, 2025

Welche Beleidigungen er sich anhören musste, wollte Simeone indes nicht mitteilen. «Ich werde nicht näher auf die Art der Beleidigungen eingehen. Ich möchte mich nicht auf diese Diskussion einlassen», sagte er. «Aber ich muss an meinem Platz bleiben. Ich weiss, was hinter der Trainerbank vor sich ging. Ich kann die Probleme der Gesellschaft nicht in einer Pressekonferenz lösen. Ich muss damit leben.»

Als Simeone bei der Pressekonferenz gefragt wurde, wie Schiedsrichter Maurizio Mariani seinen Ausschluss begründete, stand er auf und verliess den Raum.

