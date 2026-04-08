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Emotionaler Atlético-Trainer Simeone über Griezmann: «Ich betrachte dich als Freund – du bedeutest mir sehr viel»

Syl Battistuzzi

8.4.2026

Simeone zu Griezmann: «Du bedeutest mir sehr viel»

Simeone zu Griezmann: «Du bedeutest mir sehr viel»

08.04.2026

Vor dem Champions-League-Duell gegen Barcelona sorgt Diego Simeone für einen emotionalen Moment: Der Atlético-Trainer würdigt vor dem nahenden Abschied Antoine Griezmann in höchsten Tönen.

Syl Battistuzzi

08.04.2026, 15:30

08.04.2026, 15:41

Seit Ende Dezember 2011 ist Diego Simeone Trainer bei Atlético Madrid. Ein langjähriger Schützling des Argentiniers ist Antoine Griezmann, der mit Ausnahme einer zweijährigen Unterbrechung – von 2019 bis 2021 spielte der Franzose bei Barça – seit 2014 bei den Colchoneros unter Vertrag steht. 

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In diesem Sommer endet aber das Kapitel. Der Rekordtorjäger des Vereins (211 Treffer in 489 Partien – nur drei Spieler kommen auf mehr Klub-Einsätze) wird sich MLS-Klub Orlando City SC anschliessen. 

Bewegende Worte an Griezmann – und am Ende eine Ansage

An der Pressekonferenz vor dem spanischen Duell im Champions-League-Viertelfinal gegen Barcelona gerät Simeone im Beisein des Offensivspielers ins Schwärmen: «Du bist ein bewundernswerter Mensch für die jungen Leute von heute, in einer Gesellschaft, die Menschen wie dich braucht. Danke für alles, was du uns gegeben hast, alles, was du uns weiterhin gibst, und alles, wofür ich dich antreiben werde, es uns weiterhin zu geben. Danke für dein Engagement und für die Art, wie du dich immer verhalten hast.»

Simeone weiter: «Als Profi und als Mensch, der weiss, wie man diese ganz besondere Beziehung, die wir haben, fast wie eine Familie, trennt und diese schwierige Grenze zwischen Trainer und Spieler, zwischen Freund und Spieler, nicht überschreitet. Ich betrachte dich als Spieler und als Freund.»

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Der Atlético-Trainer hat aber mit dem Weltmeister von 2018 noch einiges vor: «Es bleiben noch acht Ligaspiele sowie ein Copa-del-Rey-Spiel (Finale gegen Real Sociedad – bei den Basken gelang Griezmann einst der Durchbruch) zu spielen. Und mit etwas Glück werden wir noch fünf weitere Spiele in der Champions League bestreiten. Ich lade dich also ein, es weiterhin zu geniessen», hält Simeone in Richtung seines Spielers fest.

«Du bedeutest mir sehr viel. Jeder Fan von Atlético Madrid, der heute hier ist, würde genau dasselbe sagen», schwärmt Simeone sichtlich emotional von Griezmann. Zum Abschluss scherzt der 55-Jährige: «Ich bin dein Trainer, und du weisst, wenn du am Mittwoch nicht läufst, fliegst du aus dem Team raus!»

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