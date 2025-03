Simeone nicht zu bremsen: «Na los! Hebt die Hand!» Atletico Madrid ist dramatisch im Elfmeterschiessen gegen Real ausgeschieden: Im Mittelpunkt eine vermeintliche Doppelberührung von Julian Alvarez. Nach der Partie war Trainer Diego Simeone nicht mehr zu halten. 13.03.2025

Atlético Madrid ist dramatisch im Elfmeterschiessen gegen Real ausgeschieden: Im Mittelpunkt steht eine vermeintliche Doppelberührung von Julian Alvarez. Nach der Partie ist Trainer Diego Simeone nicht mehr zu halten.

Nach einer VAR-Überprüfung wird der Alvaraz-Elfmeter für irregulär erklärt, weil sich der Atlético-Angreifer ans Standbein geschossen haben soll. Am Ende setzt sich Real im Penaltyschiessen durch.

In der Tat ist Julián Alvarez beim Anlauf leicht weggerutscht. Auf den TV-Bildern ist zumindest von blossem Auge nichts von einer Doppelberührung zu erkennen.

An der Pressekonferenz will Atlético-Coach Diego Simeone vor der versammelten Journalistenschar wissen, wie sie die Szene beurteilen. Mehr anzeigen

Im Elfmeterschiessen zwischen Real Madrid und Atlético wird ein Alvarez-Tor vom VAR einkassiert, weil er sich gemäss VAR offenbar selbst das Standbein anschoss. Anschliessend vergibt noch Llorente mit einem Lattenkracher, weshalb die Königlichen sich den Sieg holen konnten.

Atlético-Coach Diego Simeone ist nach dem Spiel aufgebracht: «Ich frage sie, weil sie vielleicht die doppelte Berührung sahen. Ich habe es nicht live gesehen, weil ich herumgelaufen bin und nicht hingesehen habe. Haben sie es also gesehen? Hat er ihn berührt oder nicht?», fragt er an der Pressekonferenz in die Runde.

Frage an die Presseleute

«Ich weiss es nicht, deshalb frage ich Sie ja», entgegnet ein Reporter. «Deshalb frage ich Sie – haben Sie es gesehen oder nicht?», antwortet Simeone. «Ich habe die Wiederholung gesehen», meint der Journalist.

«Und was haben Sie gesehen?», will der Argentinier wissen. «Die Art, wie der Ball aufgesprungen ist», so der Reporter. «Haben Sie keine Angst, es zu sagen. Hast du Angst vor dem, was sie sagen werden?», will Simeone wissen. Der Journalist verneint.

Der emotionale Atlético-Trainer fragt nun wieder in die Runde: «Hat irgendjemand hier gesehen, dass der Ball zweimal berührt wurde? Heben Sie die Hand. Na los! Wer hat gesehen, dass Julián den Ball zweimal berührt hat? Wer hebt die Hand? Keiner? Gut, nächste Frage.»

Courtois hält dagegen

Real-Goalie Thibault Courtois findet die Simeone-Aussagen peinlich: «Ich habe die Nase voll von dieser Opferrolle, immer über solche Dinge zu jammern.»

«Die Schiedsrichter wollen keine Mannschaft in Spanien oder in Europa begünstigen, sie haben es klar gesehen und haben es so entschieden. Sie sind auch nur Menschen, und dank der Technik haben sie es klar erkannt», hält der Belgier fest.

«Wenn man in der ersten Minute 1:0 führt und nicht auf den zweiten Treffer geht, dann ist das ein Fehler in ihrem Spiel», so Courtois.

