Slavko Vincic kommt die Ehre zu, den Final der Champions League in London zu leiten. Bild: Keystone

Der slowenische Schiedsrichter Slavko Vincic leitet den Final der Champions League zwischen Dortmund und Real Madrid am 1. Juni in London. Das gab die UEFA-Schiedsrichterkommission bekannt.

Der 44-Jährige hatte bereits das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Dortmund und Atlético Madrid (4:2) gepfiffen. Es ist sein zweiter Europacup-Final, nachdem er bereits den Final der Europa League 2021 zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers gepfiffen hatte.

Den diesjährigen Final der Europa League zwischen Leverkusen und Atalanta Bergamo am 22. Mai in Dublin pfeift der Rumäne Istvan Kovacs. Mit der Leitung des Finals der Conference League zwischen Olympiakos Piräus und der Fiorentina in Athen wurde der Portugiese Artur Soares Dias beauftragt.

Die Engländerin Rebecca Welch pfeift den Champions-League-Final der Frauen am 25. Mai in Bilbao, wo der FC Barcelona und Olympique Lyon aufeinandertreffen.

