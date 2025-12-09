Sportchef Simon Rolfes (links) spricht über den Leverkusen-Abgang von Granit Xhaka. Imago

Im vergangenen Sommer kehrt Granit Xhaka Bayer Leverkusen nach zwei erfolgreichen Jahren überraschend den Rücken und wechselt in die Premier League. Sportchef Simon Rolfes verrät neue Gründe für den Abschied.

Sportchef Simon Rolfes spricht in einer TV-Sendung über den Abgang des Nati-Captains und deutet an, dass man sich finanziell nicht habe einigen können.

«Granit hatte noch 3 Jahre Vertrag – und auch nicht den schlechtesten. Es gibt aber gewisse Grundsätze, für die wir stehen», sagt Rolfes. Mehr anzeigen

Seit seinem Wechsel zu Sunderland im Sommer verblüfft Granit Xhaka die Premier League, wird für seine Leistungen und seinen grossen Einfluss gefeiert und von Experten wie Wayne Rooney gar als die «vermutlich beste Neuverpflichtung» der Premier-League-Saison bezeichnet. Weniger gut läuft es Xhakas ehemaligem Arbeitgeber.

Bayer Leverkusen hat nach 13 Spieltagen in der Bundesliga bereits 14 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayern und dürfte den Nati-Captain schmerzlich vermissen. «Granit in Top-Verfassung ist ein hervorragender Spieler», weiss Leverkusen-Sportchef Simon Rolfes und spricht in der Sendung ««Sky90» noch einmal über den überraschenden Abschied.

«Es gibt gewisse Grundsätze, für die wir stehen»

«Granit hatte noch 3 Jahre Vertrag – und auch nicht den schlechtesten. Es gibt aber gewisse Grundsätze, für die wir stehen», stellt Rolfes klar und deutet an, dass Xhaka trotz laufendem Vertrag eine Gehalts-Aufbesserung gefordert habe.

«Dann kam irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben: ‹Dann geht es nicht. Dann musst du das und das bringen und dann hast du auch die Möglichkeit zu gehen.› Wir haben finanzielle Grenzen, aber auch Verträge, an die wir uns halten – und der Spieler auch. Sonst kommen 10 weitere Spieler, die auch etwas wollen», so der Leverkusener Sportchef. «Es war der richtige Zeitpunkt, um auf etwas Neues zu setzen.»

Immerhin steht Leverkusen trotz schwierigen Saisonstarts inklusive Trainerentlassung auf Platz 4 der Bundesliga. In der Champions League ist die Werkself voll im Rennen um die Qualifikation für die K.o.-Phase und will am Mittwoch im Heimspiel gegen Newcastle United die nächsten Punkte einfahren. blue Sport zeigt die Partie (Anpfiff um 21 Uhr) live.

