Heute wird Europas neuer König den Thron besteigen. Im Champions-League-Final stehen sich Inter Mailand und Paris St. Germain gegenüber. Die wichtigsten Fakten, die du vor dem grossen Duell kennen musst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Inter und PSG stehen sich zum ersten Mal in einem Pflichtspiel gegenüber – und das gleich im Champions-League-Final. Es ist erst das zweite Endspiel zwischen einem italienischen und einem französischen Team.

Inter steht zum siebten Mal im Final und hat dreimal gewonnen. PSG ist so stark wie nie: 10 Siege, 33 Tore – Vereinsrekord.

Inter setzt auf Erfahrung, PSG auf Tempo. Inzaghi droht die zweite Finalniederlage, Enrique könnte mit PSG seinen zweiten CL-Titel holen. Mehr anzeigen

Ein erstes Mal für alles 🏟️

Inter Mailand und Paris Saint-Germain treffen zum ersten Mal überhaupt in einem Pflichtspiel aufeinander. Es ist zudem erst der zweite Champions-League-Final (bzw. Europapokal-der-Landesmeister-Cup) zwischen einem italienischen und einem französischen Team. Der erste war 1993 – damals schlug Marseille die AC Milan 1:0 in München. Bis heute der einzige Titelgewinn für ein französisches Team.

Inters Final-Bilanz 🏹

Inter steht zum siebten Mal in einem Champions-League-Final. Drei Titel hat der Klub bisher geholt: 1964, 1965 und 2010. Die letzte Finalteilnahme endete 2023 mit einer 0:1-Niederlage gegen Manchester City.

PSG in Bestform 🗡️

Paris hat in dieser Champions-League-Saison so viele Spiele gewonnen (10) und Tore erzielt (33) wie nie zuvor. Auch die Schussfreude ist rekordverdächtig: Im Schnitt gab PSG 18,6 Torschüsse pro Spiel ab – Bestwert seit Beginn der Datenerhebung 2003/04.

Der Gefährlichste bei PSG: Ousmane Dembélé mit 8 Toren und 4 Vorlagen in der Champions League. Keystone

Alt, aber stark 🏰

Nur Atlético Madrid setzte im laufenden Wettbewerb noch mehr Spielzeit auf Ü30-Spieler (43,5 %) als Inter (43,3 %). Bei den Italienern kamen die älteren Spieler auf 6’151 Minuten – so viele wie zuletzt bei Juventus 2016/17. Bei PSG war nur Marquinhos über 30 – und spielte alle 1’350 Minuten.

Trainer-Duelle 🛡️

Inters Coach Simone Inzaghi verlor den Final 2023. Verliert er erneut, wäre er der neunte Trainer mit mehreren Finalniederlagen. Nur Fabio Capello und Thomas Tuchel schafften es bisher, ihr zweites Final nach einer Niederlage zu gewinnen.

PSG-Trainer Luis Enrique hat die Champions League 2015 mit Barcelona gewonnen. Er könnte der sechste Coach werden, der den Titel mit zwei verschiedenen Klubs holt – wie Carlo Ancelotti, Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, José Mourinho und Pep Guardiola.

Inzahgi will endlich Champions-League-Sieger werden. DPA

Das portugiesische Duo im PSG-Mittelfeld ⚔️

João Neves ist der laufstärkste Pressingspieler der Saison – mit 824 intensiven Drucksituationen und 57 Tacklings. Nur Gennaro Gattuso und Javier Mascherano hatten einst mehr Tacklings in einer CL-Saison.

Vitinha brillierte als Passgeber unter Druck: 665 erfolgreiche Pässe in engen Situationen, insgesamt 1’222 Pässe. Nur Barça-Legende Xavi war zweimal noch passsicherer.

Routiniers und Torjäger – werden Rekorde gebrochen? 👑

Francesco Acerbi (37) könnte der viertälteste Feldspieler werden, der je in einem CL-Final startet – nach Paolo Maldini, Lothar Matthäus und Ryan Giggs.

Dembélé war in dieser Saison an 12 PSG-Toren direkt beteiligt (8 Tore, 4 Assists) – Vereinsrekord. Nur Zlatan Ibrahimović traf bereits öfter für PSG in einer CL-Saison (10 Tore 2013/14).

Lautaro Martínez traf im Achtel-, Viertel- und Halbfinale. Gelingt ihm ein Tor im Final, wäre er der sechste Spieler überhaupt mit Treffern in allen vier K.o.-Runden. Zudem könnte er der erste Inter-Spieler mit 10 Europacup-Toren in einer Saison (ohne Quali) werden.