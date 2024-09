Young Boys – Aston Villa 0:3 UEFA Champions League // Matchday 1 // Saison 24/25 17.09.2024

Trotz gutem Start ist YB gegen Aston Villa am Ende chancenlos. Das sind die Noten der Berner nach dem 0:3-Auftakt in der Königsklasse.

Michael Wegmann Michael Wegmann

Note: 3.5 Tor David von Ballmoos

Sieht den Ball beim 0:1 erst viel zu spät, deshalb schuldlos. Auch das 0:2 nach Camaras schlampigem Rückpass geht nicht auf seine Kappe. Eine Mitschuld trägt der Captain wohl dennoch, weil er ungenügend kommuniziert.

Von Ballmoos: «Wir machten Fehler, die man auf diesem Niveau nicht machen darf» 17.09.2024

Note: 4.0 Verteidigung Zachary Athekame

Schwieriger Start ins Königsklassen-Abenteuer für den 19-Jährigen gegen McGinn und Watkins. Steigert sich aber von Minute zu Minute.

Note: 2.0 Verteidigung Ali Camara

Was für ein fahrlässiger Rückpass nach 30 Minuten zu Von Ballmoos. Viel zu kurz, viel zu nonchalant. Watkins geht dazwischen, Ramsey trifft zum 2:0. Cup gegen Vevey war letzten Samstag, das ist Königsklasse! Sollte ein Abwehrboss eigentlich wissen.

Note: 3.5 Verteidigung Tanguy Zoukrou

Ein Model-Athlet, lässt sich dennoch in der 24. Minute etwas gar leicht wegbugsieren. Glück, dass McGinn verfehlt. Verliert vor dem 0:1 wie die gesamte YB-Defensive den Überblick.

Note: 3.5 Verteidigung Jaouen Hadjam

Nach vorne ab und zu mit gefährlichen Vorstössen und frechen Dribblings, hinten teilweise aber auch vogelwild. Ein Abend mit Hochs und mehr Tiefs, muss nach gut einer Stunde vom Platz.

Note: 4.0 Mittelfeld Ebrima Colley

Auffällige Startphase, Pech bei seinem Schlenzer aufs Netzdach (22.). Schläft beim Eckball zum 0:1, Torschütze Tielemans läuft in seinem Rücken weg und hat vor seinem Torschuss alle Zeit der Welt.

Note: 4.0 Mittelfeld Cheikh Niasse

Setzt sich in der 12. Minute herrlich durch und legt für Colley auf, der an Weltmeister-Goalie Martinez scheitert. Sieht in der 33. Minute Gelb und muss zur Pause raus.

4.0 Mittelfeld Sandro Lauper

Alles andere als ein einfacher Job gegen Onana und Tielemans im Zentrum. Fällt weder auf noch ab. Das Zepter nimmt er nicht in die Hand.

Lauper: «Das war zu wenig» 17.09.2024

Note: 2.5 Sturm Joel Monteiro

Die auffälligste Szene von Flügelspieler Monteiro bis zu seiner Auswechslung in der 83. Minute? Als er auf den vor dem Berner Anhang jubelnden Durán losgeht, nach dem vermeintlichen 0:3. Ansonsten fällt er nicht auf.

Note: 4.5 Sturm Filip Ugrinic

Startet im Sturm und fällt auf. Vor allem mit seinen stehenden Bällen von der Seite und frechen Eins-zu-Eins-Aktionen. Wechselt nach der Pause ins Mittelfeld. Da hat er einen schwereren Stand.

Note: 3.5 Sturm Silvère Ganvoula

Reibt sich da vorne im Sturmzentrum auf, ohne richtig Akzente zu setzen. Pech, dass Schiri Kabakov nicht sieht, dass er in der 82. Minute penaltywürdig umgezerrt wird. Sonst? Eine Torchance.

Eingewechselte Spieler

Note: 3.5 Mittelfeld Meschak Elia

Kommt in der 46. Minute für Niasse, nimmt aber die Position von Ugrinic im Sturm ein. Kann keine neuen Impulse setzen. Auffälligste Szene? Spektakel-Rückzieher kurz vor Schluss, steht jedoch im Abseits.

Note: - Sturm Alan Virginius

Kommt in der 63. Minute für Ebrima Colley. Zu kurz für eine Bewertung.

Note: - Verteidiger Abdu Conté

Kommt in der 63. Minute für Hadjam. Zu kurz für eine Bewertung.

Note: - Sturm Cedric Itten

Kommt in der 83. Minute für Ganvoula. Zu kurz für eine Bewertung.

Note: - Mittelfeld Darian Males

Kommt in der 83. Minute für Monteiro. Zu kurz für eine Bewertung.