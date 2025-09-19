  1. Privatkunden
Meilenstein So schnell wie niemand: 50 Champions-League-Tore für Erling Haaland

Syl Battistuzzi

19.9.2025 - 08:26

Haaland markiert das 1:0 für ManCity

Haaland markiert das 1:0 für ManCity

18.09.2025

50 Champions-League-Tore in nur 49 Spielen: Kein Wunder, dass die Marke niemand so schnell erreicht hat wie der Norweger Erling Haaland.

DPA, Syl Battistuzzi

19.09.2025, 08:26

19.09.2025, 08:30

50 Tore in 49 Champions-League-Spielen – so schnell war niemand vor Erling Haaland. Der Stürmerstar von Manchester City erzielte beim 2:0 gegen den SSC Neapel das 1:0 in der 56. Minute und erreichte die 50-Tore-Marke damit schneller als alle Stars in der Geschichte des Wettbewerbs vor ihm. Bislang war Ruud van Nistelrooy aus den Niederlanden am schnellsten gewesen: Mit 50 Toren in 62 Spielen. Der 25-jährige Haaland erzielte in seiner bisherigen Champions-League-Karriere 27 Treffer für Manchester City, 15 für Borussia Dortmund und acht für RB Salzburg. 

Alle Spiele, alle Tore. Haaland und Doku schiessen City zum Sieg ++ Frankfurt demütigt Galatasaray

Alle Spiele, alle ToreHaaland und Doku schiessen City zum Sieg ++ Frankfurt demütigt Galatasaray

Haaland ist früh in der Saison in herausragender Form. In sieben Pflichtspielen für Manchester City und die norwegische Nationalmannschaft kommt er bislang auf zwölf Tore. Fünf erzielte er dabei beim 11:1 gegen Moldawien, danach folgten zwei Buden beim 3:0 gegen Manchester United. 

Mit seinen 50 Champions-League-Toren hat Haaland inzwischen mehr als Zlatan Ibrahimović, Alfredo Di Stéfano, Mohamed Salah oder Didier Drogba und steht in den Top 10. Bis zur Spitze ist es aber noch ein weiter Weg: Cristiano Ronaldo erzielte für Real Madrid, Manchester United und Juventus Turin insgesamt 140 Tore. Auf Rang zwei steht Lionel Messi mit 129 Treffern für den FC Barcelona und Paris Saint-Germain. Platz 3 belegt mit 105 Treffern Robert Lewandowski. Bereits auf Rang 6 der ewigen Bestenliste befindet sich Kylian Mbappé (57 Tore).

Die Champions-League-Rekordtorjäger
Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>1. Cristiano Ronaldo</strong>: 140 Tore. Klubs: Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin.

1. Cristiano Ronaldo: 140 Tore. Klubs: Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>2. Lionel Messi</strong>: 129 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.

2. Lionel Messi: 129 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.

Bild: Getty

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>3. Robert Lewandowski</strong>: 105 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Bayern München, Borussia Dortmund.

3. Robert Lewandowski: 105 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Bayern München, Borussia Dortmund.

Bild: KEYSTONE

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>4. Karim Benzema</strong>: 90 Tore. Klubs: Al-Ittihad, Real Madrid, Olympique Lyon.

4. Karim Benzema: 90 Tore. Klubs: Al-Ittihad, Real Madrid, Olympique Lyon.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>5. Raúl González Blanco</strong>: 71 Tore. Klubs: FC Schalke, Real Madrid.

5. Raúl González Blanco: 71 Tore. Klubs: FC Schalke, Real Madrid.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>6. Kylian Mbappé</strong>: 57 Tore. Klubs: Real Madrid, Paris Saint-Germain, AS Monaco.

6. Kylian Mbappé: 57 Tore. Klubs: Real Madrid, Paris Saint-Germain, AS Monaco.

Bild: Piotr Nowak/PAP/dpa

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>6. Thomas Müller</strong>: 57 Tore. Klub: FC Bayern München.

6. Thomas Müller: 57 Tore. Klub: FC Bayern München.

Bild: Getty

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>8. Ruud van Nistelrooy</strong>: 56 Tore. Klubs: Real Madrid, Manchester United, PSV Eindhoven.

8. Ruud van Nistelrooy: 56 Tore. Klubs: Real Madrid, Manchester United, PSV Eindhoven.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>9. Erling Haaland</strong>: 50 Tore. Klubs: Manchester City, Borussia Dortmund, Salzburg.

9. Erling Haaland: 50 Tore. Klubs: Manchester City, Borussia Dortmund, Salzburg.

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>9. Thierry Henry</strong>: 50 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Arsenal, AS Monaco, FC Arsenal.

9. Thierry Henry: 50 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Arsenal, AS Monaco, FC Arsenal.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>11. Mohamed Salah:</strong> 48 Tore. Klubs: Liverpool, AS Rom, Chelsea, FC Basel.

11. Mohamed Salah: 48 Tore. Klubs: Liverpool, AS Rom, Chelsea, FC Basel.

Bild: Getty

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>11. Zlatan Ibrahimovic</strong>: 48 Tore. Klubs: Milan, Manchester United (Anm.d.R.: kein Tor), Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin, Ajax Amsterdam.

11. Zlatan Ibrahimovic: 48 Tore. Klubs: Milan, Manchester United (Anm.d.R.: kein Tor), Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin, Ajax Amsterdam.

Bild: Getty

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>11. Andriy Shevchenko</strong>: 48 Tore. Klubs: Dynamo Kiew, Chelsea, AC Milan.

11. Andriy Shevchenko: 48 Tore. Klubs: Dynamo Kiew, Chelsea, AC Milan.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>14. Filippo Inzaghi:</strong> 46 Tore. Klubs: AC MIlan, Juventus Turin.

14. Filippo Inzaghi: 46 Tore. Klubs: AC MIlan, Juventus Turin.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>15. Didier Drogba</strong>: 44 Tore. Klubs: Galatasaray, Chelsea, Marseille.

15. Didier Drogba: 44 Tore. Klubs: Galatasaray, Chelsea, Marseille.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>16. Neymar:</strong> 43 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.

16. Neymar: 43 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>17. Harry Kane</strong>: 42 Tore. Klubs: Bayern München, Tottenham.

17. Harry Kane: 42 Tore. Klubs: Bayern München, Tottenham.

Bild: Imago

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>17. Antoine Griezmann</strong>: 42 Tore. Atlético Madrid, Barcelona.

17. Antoine Griezmann: 42 Tore. Atlético Madrid, Barcelona.

Bild: Getty

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>17. Alessandro Del Piero</strong>: 42 Tore. Klub: Juventus Turin.

17. Alessandro Del Piero: 42 Tore. Klub: Juventus Turin.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>20. Sergio Agüero</strong>: 41 Tore. Klubs: FC Barcelona (Anm.d.R.: kein Tor), Manchester City, Atlético Madrid.

20. Sergio Agüero: 41 Tore. Klubs: FC Barcelona (Anm.d.R.: kein Tor), Manchester City, Atlético Madrid.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>21. Edinson Cavani</strong>: 35 Tore. Klubs: Manchester United, Paris Saint-Germain, Napoli.

21. Edinson Cavani: 35 Tore. Klubs: Manchester United, Paris Saint-Germain, Napoli.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>22. Fernando Morientes</strong>: 33 Tore. Klubs: Marseille (Anm.d.R.: kein Tor), Valencia, Liverpool, Real Madrid, AS Monaco.

22. Fernando Morientes: 33 Tore. Klubs: Marseille (Anm.d.R.: kein Tor), Valencia, Liverpool, Real Madrid, AS Monaco.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>23. Arjen Robben</strong>: 31 Tore. Klubs: Bayern München, Real Madrid, Chelsea, PSV Eindhoven.

23. Arjen Robben: 31 Tore. Klubs: Bayern München, Real Madrid, Chelsea, PSV Eindhoven.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>24. Kakà:</strong> 30 Tore. Klubs: Real Madrid, AC Milan.

24. Kakà: 30 Tore. Klubs: Real Madrid, AC Milan.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>24. Wayne Rooney:</strong> 30 Tore. Klub: Manchester United.

24. Wayne Rooney: 30 Tore. Klub: Manchester United.

Bild: Keystone

Die Champions-League-Rekordtorjäger. <strong>24. Samuel Eto'o</strong>: 30 Tore. Chelsea, Inter, Barcelona, Mallorca.

24. Samuel Eto'o: 30 Tore. Chelsea, Inter, Barcelona, Mallorca.

Bild: Keystone

Ronaldos Bestmarke für Guardiola in Gefahr

«Die Zahlen sprechen für sich. Wir können uns glücklich schätzen, ihn zu haben. Ich möchte ihm einfach nur gratulieren, denn er steht neben Torjägern wie Van Nistelrooy, Lewandowski, aber vor allem den beiden seit 20 Jahren spielenden Monstern Cristiano und Messi: Dass Erling dort steht, ist unglaublich», meint City-Coach Pep Guardiola.

Ob Haaland gar Ronaldos Rekord von 140 Champions-League-Toren brechen könnte? « Bei diesem Rhythmus, ja», glaubt der Katalane. «Er ist nicht verletzt, er könnte noch 10 oder 12 Jahre spielen, und wenn er diese Entwicklung beibehält – auf jeden Fall.»

Mehr zum Thema

Manchester City – Napoli 2:0

Manchester City – Napoli 2:0

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

18.09.2025

