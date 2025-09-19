Haaland markiert das 1:0 für ManCity
18.09.2025
50 Champions-League-Tore in nur 49 Spielen: Kein Wunder, dass die Marke niemand so schnell erreicht hat wie der Norweger Erling Haaland.
50 Tore in 49 Champions-League-Spielen – so schnell war niemand vor Erling Haaland. Der Stürmerstar von Manchester City erzielte beim 2:0 gegen den SSC Neapel das 1:0 in der 56. Minute und erreichte die 50-Tore-Marke damit schneller als alle Stars in der Geschichte des Wettbewerbs vor ihm. Bislang war Ruud van Nistelrooy aus den Niederlanden am schnellsten gewesen: Mit 50 Toren in 62 Spielen. Der 25-jährige Haaland erzielte in seiner bisherigen Champions-League-Karriere 27 Treffer für Manchester City, 15 für Borussia Dortmund und acht für RB Salzburg.
Haaland ist früh in der Saison in herausragender Form. In sieben Pflichtspielen für Manchester City und die norwegische Nationalmannschaft kommt er bislang auf zwölf Tore. Fünf erzielte er dabei beim 11:1 gegen Moldawien, danach folgten zwei Buden beim 3:0 gegen Manchester United.
Mit seinen 50 Champions-League-Toren hat Haaland inzwischen mehr als Zlatan Ibrahimović, Alfredo Di Stéfano, Mohamed Salah oder Didier Drogba und steht in den Top 10. Bis zur Spitze ist es aber noch ein weiter Weg: Cristiano Ronaldo erzielte für Real Madrid, Manchester United und Juventus Turin insgesamt 140 Tore. Auf Rang zwei steht Lionel Messi mit 129 Treffern für den FC Barcelona und Paris Saint-Germain. Platz 3 belegt mit 105 Treffern Robert Lewandowski. Bereits auf Rang 6 der ewigen Bestenliste befindet sich Kylian Mbappé (57 Tore).
1. Cristiano Ronaldo: 140 Tore. Klubs: Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin.
2. Lionel Messi: 129 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.
3. Robert Lewandowski: 105 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Bayern München, Borussia Dortmund.
4. Karim Benzema: 90 Tore. Klubs: Al-Ittihad, Real Madrid, Olympique Lyon.
5. Raúl González Blanco: 71 Tore. Klubs: FC Schalke, Real Madrid.
6. Kylian Mbappé: 57 Tore. Klubs: Real Madrid, Paris Saint-Germain, AS Monaco.
6. Thomas Müller: 57 Tore. Klub: FC Bayern München.
8. Ruud van Nistelrooy: 56 Tore. Klubs: Real Madrid, Manchester United, PSV Eindhoven.
9. Erling Haaland: 50 Tore. Klubs: Manchester City, Borussia Dortmund, Salzburg.
9. Thierry Henry: 50 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Arsenal, AS Monaco, FC Arsenal.
11. Mohamed Salah: 48 Tore. Klubs: Liverpool, AS Rom, Chelsea, FC Basel.
11. Zlatan Ibrahimovic: 48 Tore. Klubs: Milan, Manchester United (Anm.d.R.: kein Tor), Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin, Ajax Amsterdam.
11. Andriy Shevchenko: 48 Tore. Klubs: Dynamo Kiew, Chelsea, AC Milan.
14. Filippo Inzaghi: 46 Tore. Klubs: AC MIlan, Juventus Turin.
15. Didier Drogba: 44 Tore. Klubs: Galatasaray, Chelsea, Marseille.
16. Neymar: 43 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona.
17. Harry Kane: 42 Tore. Klubs: Bayern München, Tottenham.
17. Antoine Griezmann: 42 Tore. Atlético Madrid, Barcelona.
17. Alessandro Del Piero: 42 Tore. Klub: Juventus Turin.
20. Sergio Agüero: 41 Tore. Klubs: FC Barcelona (Anm.d.R.: kein Tor), Manchester City, Atlético Madrid.
21. Edinson Cavani: 35 Tore. Klubs: Manchester United, Paris Saint-Germain, Napoli.
22. Fernando Morientes: 33 Tore. Klubs: Marseille (Anm.d.R.: kein Tor), Valencia, Liverpool, Real Madrid, AS Monaco.
23. Arjen Robben: 31 Tore. Klubs: Bayern München, Real Madrid, Chelsea, PSV Eindhoven.
24. Kakà: 30 Tore. Klubs: Real Madrid, AC Milan.
24. Wayne Rooney: 30 Tore. Klub: Manchester United.
24. Samuel Eto'o: 30 Tore. Chelsea, Inter, Barcelona, Mallorca.
Ronaldos Bestmarke für Guardiola in Gefahr
«Die Zahlen sprechen für sich. Wir können uns glücklich schätzen, ihn zu haben. Ich möchte ihm einfach nur gratulieren, denn er steht neben Torjägern wie Van Nistelrooy, Lewandowski, aber vor allem den beiden seit 20 Jahren spielenden Monstern Cristiano und Messi: Dass Erling dort steht, ist unglaublich», meint City-Coach Pep Guardiola.
Ob Haaland gar Ronaldos Rekord von 140 Champions-League-Toren brechen könnte? « Bei diesem Rhythmus, ja», glaubt der Katalane. «Er ist nicht verletzt, er könnte noch 10 oder 12 Jahre spielen, und wenn er diese Entwicklung beibehält – auf jeden Fall.»
Manchester City – Napoli 2:0
UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26
18.09.2025