Champions-League-Showdown So tippen die blue Sport Experten und Moderatoren die Schlussrangliste

Luca Betschart

28.1.2026

18 Champions-League-Spiele gleichzeitig – nur auf blue Sport

18 Champions-League-Spiele gleichzeitig – nur auf blue Sport

Matchday Madness am 28. Januar! Am achten und letzten Spieltag in der Ligaphase der Champions League werden alle 18 Spiele gleichzeitig um 21:00 Uhr angepfiffen. Mit blue Sport bist du live dabei und verpasst kein Tor.

23.01.2026

18 Spiele zeitgleich und damit zahlreiche offene Entscheidungen – der letzte Spieltag der Champions-League-Gruppenphase hat es in sich. Die blue Sport Experten und Moderatoren geben ihre Tipps ab. Wer schneidet am besten ab?

Redaktion blue Sport

28.01.2026, 17:00

Redaktion blue Sport

28.01.2026, 17:00

Konferenz - UEFA Champions League
Konferenz - UEFA Champions League

Mi 28.01. 19:55 - 00:15 ∙ blue Sport Live ∙ Konferenz - UEFA Champions League

Mit tv.blue.ch mieten

So tippt Mladen Petric die Schlusstabelle

  • Arsenal, 24 Punkte, Torverhältnis: +21
  • Bayern, 21 Punkte, Torverhältnis: +15
  • Real Madrid, 18 Punkte, Torverhältnis: +12
  • Liverpool, 18 Punkte, Torverhältnis: +8
  • Tottenham, 17 Punkte, Torverhältnis: +9
  • PSG, 16 Punkte, Torverhältnis: +11
  • Barcelona, 16 Punkte, Torverhältnis: +8
  • Manchester City, 16 Punkte, Torverhältnis: +7
  • Atlético Madrid, 16 Punkte, Torverhältnis: +4
  • Atalanta Bergamo, 16 Punkte, Torverhältnis: +3
  • Juventus Turin, 15 Punkte, Torverhältnis: +5
  • Chelsea London, 14 Punkte, Torverhältnis: +6
  • Sporting Lissabon, 14 Punkte, Torverhältnis: +5
  • Newcastle United, 13 Punkte, Torverhältnis: +9
  • Inter Mailand, 13 Punkte, Torverhältnis: +6
  • Dortmund, 12 Punkte, Torverhältnis: +4
  • Olympique Marseille, 12 Punkte, Torverhältnis: +2
  • Bayer Leverkusen, 12 Punkte, Torverhältnis: -3
  • Olympiakos, 11 Punkte, Torverhältnis: -4
  • Galatasaray, 10 Punkte, Torverhältnis: -3
  • Qarabag, 10 Punkte, Torverhältnis: -4
  • Bilbao, 9 Punkte, Torverhältnis: -4
  • Napoli, 9 Punkte, Torverhältnis: -5
  • Pafos, 9 Punkte, Torverhältnis: -5
  • Monaco, 9 Punkte, Torverhältnis: -7
  • PSV Eindhoven, 8 Punkte, Torverhältnis: -1
  • Kopenhagen, 8 Punkte, Torverhältnis: -9
  • Club Brügge, 7 Punkte, Torverhältnis: -7
  • Bodö/Glimt, 6 Punkte, Torverhältnis: -3
  • Benfica Lissabon, 6 Punkte, Torverhältnis: -5
  • Union Saint-Gilloise, 6 Punkte, Torverhältnis: -12
  • Ajax Amsterdam, 6 Punkte, Torverhältnis: -13
  • Frankfurt, 4 Punkte, Torverhältnis: -10
  • Slavia Prag, 3 Punkte, Torverhältnis: -12
  • Villarreal, 1 Punkt, Torverhältnis: -11
  • Kairat Almaty, 1 Punkt, Torverhältnis: -17
Mehr anzeigen

So tippt Marco Streller die Schlusstabelle

  • Arsenal, 24 Punkte, Torverhältnis: +21
  • Bayern, 21 Punkte, Torverhältnis: +16
  • Real Madrid, 18 Punkte, Torverhältnis: +14
  • Liverpool, 18 Punkte, Torverhältnis: +10
  • Tottenham, 17 Punkte, Torverhältnis: +9
  • PSG, 16 Punkte, Torverhältnis: +12
  • Manchester City, 16 Punkte, Torverhältnis: +8
  • Barcelona, 16 Punkte, Torverhältnis: +7
  • Atlético Madrid, 16 Punkte, Torverhältnis: +4
  • Atalanta Bergamo, 16 Punkte, Torverhältnis: +2
  • Chelsea London, 14 Punkte, Torverhältnis: +6
  • Dortmund, 14 Punkte, Torverhältnis: +5
  • Newcastle United, 13 Punkte, Torverhältnis: +8
  • Sporting Lissabon, 13 Punkte, Torverhältnis: +8
  • Juventus Turin, 13 Punkte, Torverhältnis: +4
  • Inter Mailand, 12 Punkte, Torverhältnis: +5
  • Olympique Marseille, 12 Punkte, Torverhältnis: +2
  • Bayer Leverkusen, 12 Punkte, Torverhältnis: -3
  • Bilbao, 11 Punkte, Torverhältnis: -3
  • Galatasaray, 10 Punkte, Torverhältnis: -4
  • Qarabag, 10 Punkte, Torverhältnis: -6
  • Monaco, 10 Punkte, Torverhältnis: -6
  • Olympiakos, 9 Punkte, Torverhältnis: -5
  • Napoli, 9 Punkte, Torverhältnis: -5
  • PSV, 8 Punkte, Torverhältnis: -2
  • Kopenhagen, 8 Punkte, Torverhältnis: -8
  • Club Brügge, 7Punkte, Torverhältnis: -7
  • Ajax Amsterdam, 7 Punkte, Torverhältnis: -12
  • Bodö/Glimt, 6 Punkte, Torverhältnis: -3
  • Benfica Lissabon, 6 Punkte, Torverhältnis: -7
  • Paphos, 6 Punkte, Torverhältnis: -7
  • Slavia Prag, 6 Punkte, Torverhältnis: -10
  • Union Saint-Gilloise, 6 Punkte, Torverhältnis: -11
  • Eintracht Frankfurt, 4 Punkte, Torverhältnis: -10
  • Villarreal, 1 Punkt, Torverhältnis: -11
  • Kairat Almaty, 1 Punkt, Torverhältnis: -17
Mehr anzeigen

So tippt Valentina Maceri die Schlusstabelle

  • Arsenal, 24 Punkte, Torverhältnis: +21
  • Bayern, 19 Punkte, Torverhältnis: +13
  • Real Madrid, 18 Punkte, Torverhältnis: +12
  • Liverpool, 18 Punkte, Torverhältnis: +9
  • Tottenham, 17 Punkte, Torverhältnis: +10
  • PSG, 16 Punkte, Torverhältnis: +11
  • Barcelona, 16 Punkte, Torverhältnis: +6
  • Sporting Lissabon, 16 Punkte, Torverhältnis: +6
  • Manchester City, 16 Punkte, Torverhältnis: +6
  • Atlético Madrid, 16 Punkte, Torverhältnis: +4
  • Atalanta Bergamo, 16 Punkte, Torverhältnis: +3
  • Inter Mailand, 15 Punkte, Torverhältnis: +7
  • Newcastle United, 13 Punkte, Torverhältnis: +9
  • Chelsea London, 13 Punkte, Torverhältnis: +5
  • Juventus, 13 Punkte, Torverhältnis: +4
  • Olympique Marseille, 12 Punkte, Torverhältnis: +1
  • Dortmund, 11 Punkte, Torverhältnis: +3
  • Napoli, 11 Punkte, Torverhältnis: -4
  • Galatasaray, 10 Punkte, Torverhältnis: -2
  • Qarabag, 10 Punkte, Torverhältnis: -5
  • Monaco, 10 Punkte, Torverhältnis: -6
  • PSV Eindhoven, 9 Punkte, Torverhältnis: +4
  • Bayer Leverkusen, 9 Punkte, Torverhältnis: -5
  • Olympiakos, 9 Punkte, Torverhältnis: -5
  • Bilbao, 8 Punkte, Torverhältnis: -5
  • Kopenhagen, 8 Punkte, Torverhältnis: -7
  • Club Brügge, 7 Punkte, Torverhältnis: -6
  • Paphos, 7 Punkte, Torverhältnis: -6
  • Ajax Amsterdam, 7 Punkte, Torverhältnis: -12
  • Bodö/Glimt, 6 Punkte, Torverhältnis: -3
  • Benfica, 6 Punkte, Torverhältnis: -5
  • Union Saint-Gilloise, 6 Punkte, Torverhältnis: -12
  • Villarreal, 4 Punkte, Torverhältnis: -9
  • Eintracht Frankfurt, 4 Punkte, Torverhältnis: -11
  • Slavia Prag, 4 Punkte, Torverhältnis: -11
  • Kairat Almaty, 1 Punkt, Torverhältnis: -17
Mehr anzeigen

So tippt Roman Kilchsperger die Schlusstabelle

  • Arsenal, 24 Punkte, Torverhältnis: +20
  • Bayern, 19 Punkte, Torverhältnis: +13
  • Real Madrid, 18 Punkte, Torverhältnis: +12
  • Liverpool, 18 Punkte, Torverhältnis: +8
  • Tottenham, 10 Punkte, Torverhältnis: +10
  • PSG, 16 Punkte, Torverhältnis: +11
  • Barcelona, 16 Punkte, Torverhältnis: +9
  • Manchester City, 16 Punkte, Torverhältnis: +7
  • Chelsea London, 16 Punkte, Torverhältnis: +7
  • Atlético Madrid, 16 Punkte, Torverhältnis: +6
  • Atalanta Bergamo, 16 Punkte, Torverhältnis: +3
  • Sporting Lissabon, 14 Punkte, Torverhältnis: +5
  • Newcastle United, 13 Punkte, Torverhältnis: +9
  • Inter Mailand, 13 Punkte, Torverhältnis: +6
  • Dortmund, 12 Punkte, Torverhältnis: +4
  • Juventus Turin, 12 Punkte, Torverhältnis: +3
  • Olympique Marseille, 12 Punkte, Torverhältnis: +1
  • Monaco, 12 Punkte, Torverhältnis: -5
  • Galatasaray, 10 Punkte, Torverhältnis: -3
  • Qarabag, 10 Punkte, Torverhältnis: -4
  • PSV Eindhoven, 9 Punkte, Torverhältnis: +1
  • Bilbao, 9 Punkte, Torverhältnis: -4
  • Paphos, 9 Punkte, Torverhältnis: -4
  • Bayer Leverkusen, 9 Punkte, Torverhältnis: -5
  • Ajax Amsterdam, 9 Punkte, Torverhältnis: -11
  • Olympiakos, 8 Punkte, Torverhältnis: -6
  • Napoli, 8 Punkte, Torverhältnis: -6
  • Kopenhagen, 8 Punkte, Torverhältnis: -10
  • Club Brügge, 7 Punkte, Torverhältnis: -6
  • Bodé/Glimt, 6 Punkte, Torverhältnis: -5
  • Benfica Lissabon, 6 Punkte, Torverhältnis: -5
  • Union Saint-Gilloise, 6 Punkte, Torverhältnis: -12
  • Villarreal, 4 Punkte, Torverhältnis: -9
  • Eintracht Frankfurt, 4 Punkte, Torverhältnis: -11
  • Slavia Prag, 3 Punkte, Torverhältnis: -13
  • Kairat Almaty, 1 Punkt, Torverhältnis: -16
Mehr anzeigen

Das könnte dich auch interessieren

Kobel: «Wir haben hier zuhause schon mega Spiele erlebt»

Kobel: «Wir haben hier zuhause schon mega Spiele erlebt»

Borussia Dortmund trifft zum Abschluss der Champions-League-Ligaphase auf Inter Mailand. Goalie Gregor Kobel und Trainer Niko Kovac geben vor der Partie Auskunft.

28.01.2026

Kobel gegen Sommer und Akanji. Der BVB will Inter mit «Magie» besiegen und den Einzug in die K.o.-Phase sichern

Kobel gegen Sommer und AkanjiDer BVB will Inter mit «Magie» besiegen und den Einzug in die K.o.-Phase sichern

Brisante Ausgangslage. Diese Top-Teams müssen am Monster-Mittwoch der Königsklasse noch zittern

Brisante AusgangslageDiese Top-Teams müssen am Monster-Mittwoch der Königsklasse noch zittern

18 Spiele gleichzeitig – live auf blue Sport. Das musst du zum Monster-Spieltag in der Champions League wissen

18 Spiele gleichzeitig – live auf blue SportDas musst du zum Monster-Spieltag in der Champions League wissen

Benfica-Profi rutscht bei Elfer aus. Reif spottet über Pavlidis: «Zumindest hat Kane sich nicht schier umgebracht»

Benfica-Profi rutscht bei Elfer ausReif spottet über Pavlidis: «Zumindest hat Kane sich nicht schier umgebracht»

Freistoss-Trick, Traumtor, Penalty-Fail. Diese drei Champions-League-Szenen musst du gesehen haben

Freistoss-Trick, Traumtor, Penalty-FailDiese drei Champions-League-Szenen musst du gesehen haben