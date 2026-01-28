18 Spiele zeitgleich und damit zahlreiche offene Entscheidungen – der letzte Spieltag der Champions-League-Gruppenphase hat es in sich. Die blue Sport Experten und Moderatoren geben ihre Tipps ab. Wer schneidet am besten ab?
So tippt Mladen Petric die Schlusstabelle
- Arsenal, 24 Punkte, Torverhältnis: +21
- Bayern, 21 Punkte, Torverhältnis: +15
- Real Madrid, 18 Punkte, Torverhältnis: +12
- Liverpool, 18 Punkte, Torverhältnis: +8
- Tottenham, 17 Punkte, Torverhältnis: +9
- PSG, 16 Punkte, Torverhältnis: +11
- Barcelona, 16 Punkte, Torverhältnis: +8
- Manchester City, 16 Punkte, Torverhältnis: +7
- Atlético Madrid, 16 Punkte, Torverhältnis: +4
- Atalanta Bergamo, 16 Punkte, Torverhältnis: +3
- Juventus Turin, 15 Punkte, Torverhältnis: +5
- Chelsea London, 14 Punkte, Torverhältnis: +6
- Sporting Lissabon, 14 Punkte, Torverhältnis: +5
- Newcastle United, 13 Punkte, Torverhältnis: +9
- Inter Mailand, 13 Punkte, Torverhältnis: +6
- Dortmund, 12 Punkte, Torverhältnis: +4
- Olympique Marseille, 12 Punkte, Torverhältnis: +2
- Bayer Leverkusen, 12 Punkte, Torverhältnis: -3
- Olympiakos, 11 Punkte, Torverhältnis: -4
- Galatasaray, 10 Punkte, Torverhältnis: -3
- Qarabag, 10 Punkte, Torverhältnis: -4
- Bilbao, 9 Punkte, Torverhältnis: -4
- Napoli, 9 Punkte, Torverhältnis: -5
- Pafos, 9 Punkte, Torverhältnis: -5
- Monaco, 9 Punkte, Torverhältnis: -7
- PSV Eindhoven, 8 Punkte, Torverhältnis: -1
- Kopenhagen, 8 Punkte, Torverhältnis: -9
- Club Brügge, 7 Punkte, Torverhältnis: -7
- Bodö/Glimt, 6 Punkte, Torverhältnis: -3
- Benfica Lissabon, 6 Punkte, Torverhältnis: -5
- Union Saint-Gilloise, 6 Punkte, Torverhältnis: -12
- Ajax Amsterdam, 6 Punkte, Torverhältnis: -13
- Frankfurt, 4 Punkte, Torverhältnis: -10
- Slavia Prag, 3 Punkte, Torverhältnis: -12
- Villarreal, 1 Punkt, Torverhältnis: -11
- Kairat Almaty, 1 Punkt, Torverhältnis: -17
So tippt Marco Streller die Schlusstabelle
- Arsenal, 24 Punkte, Torverhältnis: +21
- Bayern, 21 Punkte, Torverhältnis: +16
- Real Madrid, 18 Punkte, Torverhältnis: +14
- Liverpool, 18 Punkte, Torverhältnis: +10
- Tottenham, 17 Punkte, Torverhältnis: +9
- PSG, 16 Punkte, Torverhältnis: +12
- Manchester City, 16 Punkte, Torverhältnis: +8
- Barcelona, 16 Punkte, Torverhältnis: +7
- Atlético Madrid, 16 Punkte, Torverhältnis: +4
- Atalanta Bergamo, 16 Punkte, Torverhältnis: +2
- Chelsea London, 14 Punkte, Torverhältnis: +6
- Dortmund, 14 Punkte, Torverhältnis: +5
- Newcastle United, 13 Punkte, Torverhältnis: +8
- Sporting Lissabon, 13 Punkte, Torverhältnis: +8
- Juventus Turin, 13 Punkte, Torverhältnis: +4
- Inter Mailand, 12 Punkte, Torverhältnis: +5
- Olympique Marseille, 12 Punkte, Torverhältnis: +2
- Bayer Leverkusen, 12 Punkte, Torverhältnis: -3
- Bilbao, 11 Punkte, Torverhältnis: -3
- Galatasaray, 10 Punkte, Torverhältnis: -4
- Qarabag, 10 Punkte, Torverhältnis: -6
- Monaco, 10 Punkte, Torverhältnis: -6
- Olympiakos, 9 Punkte, Torverhältnis: -5
- Napoli, 9 Punkte, Torverhältnis: -5
- PSV, 8 Punkte, Torverhältnis: -2
- Kopenhagen, 8 Punkte, Torverhältnis: -8
- Club Brügge, 7Punkte, Torverhältnis: -7
- Ajax Amsterdam, 7 Punkte, Torverhältnis: -12
- Bodö/Glimt, 6 Punkte, Torverhältnis: -3
- Benfica Lissabon, 6 Punkte, Torverhältnis: -7
- Paphos, 6 Punkte, Torverhältnis: -7
- Slavia Prag, 6 Punkte, Torverhältnis: -10
- Union Saint-Gilloise, 6 Punkte, Torverhältnis: -11
- Eintracht Frankfurt, 4 Punkte, Torverhältnis: -10
- Villarreal, 1 Punkt, Torverhältnis: -11
- Kairat Almaty, 1 Punkt, Torverhältnis: -17
So tippt Valentina Maceri die Schlusstabelle
- Arsenal, 24 Punkte, Torverhältnis: +21
- Bayern, 19 Punkte, Torverhältnis: +13
- Real Madrid, 18 Punkte, Torverhältnis: +12
- Liverpool, 18 Punkte, Torverhältnis: +9
- Tottenham, 17 Punkte, Torverhältnis: +10
- PSG, 16 Punkte, Torverhältnis: +11
- Barcelona, 16 Punkte, Torverhältnis: +6
- Sporting Lissabon, 16 Punkte, Torverhältnis: +6
- Manchester City, 16 Punkte, Torverhältnis: +6
- Atlético Madrid, 16 Punkte, Torverhältnis: +4
- Atalanta Bergamo, 16 Punkte, Torverhältnis: +3
- Inter Mailand, 15 Punkte, Torverhältnis: +7
- Newcastle United, 13 Punkte, Torverhältnis: +9
- Chelsea London, 13 Punkte, Torverhältnis: +5
- Juventus, 13 Punkte, Torverhältnis: +4
- Olympique Marseille, 12 Punkte, Torverhältnis: +1
- Dortmund, 11 Punkte, Torverhältnis: +3
- Napoli, 11 Punkte, Torverhältnis: -4
- Galatasaray, 10 Punkte, Torverhältnis: -2
- Qarabag, 10 Punkte, Torverhältnis: -5
- Monaco, 10 Punkte, Torverhältnis: -6
- PSV Eindhoven, 9 Punkte, Torverhältnis: +4
- Bayer Leverkusen, 9 Punkte, Torverhältnis: -5
- Olympiakos, 9 Punkte, Torverhältnis: -5
- Bilbao, 8 Punkte, Torverhältnis: -5
- Kopenhagen, 8 Punkte, Torverhältnis: -7
- Club Brügge, 7 Punkte, Torverhältnis: -6
- Paphos, 7 Punkte, Torverhältnis: -6
- Ajax Amsterdam, 7 Punkte, Torverhältnis: -12
- Bodö/Glimt, 6 Punkte, Torverhältnis: -3
- Benfica, 6 Punkte, Torverhältnis: -5
- Union Saint-Gilloise, 6 Punkte, Torverhältnis: -12
- Villarreal, 4 Punkte, Torverhältnis: -9
- Eintracht Frankfurt, 4 Punkte, Torverhältnis: -11
- Slavia Prag, 4 Punkte, Torverhältnis: -11
- Kairat Almaty, 1 Punkt, Torverhältnis: -17
So tippt Roman Kilchsperger die Schlusstabelle
- Arsenal, 24 Punkte, Torverhältnis: +20
- Bayern, 19 Punkte, Torverhältnis: +13
- Real Madrid, 18 Punkte, Torverhältnis: +12
- Liverpool, 18 Punkte, Torverhältnis: +8
- Tottenham, 10 Punkte, Torverhältnis: +10
- PSG, 16 Punkte, Torverhältnis: +11
- Barcelona, 16 Punkte, Torverhältnis: +9
- Manchester City, 16 Punkte, Torverhältnis: +7
- Chelsea London, 16 Punkte, Torverhältnis: +7
- Atlético Madrid, 16 Punkte, Torverhältnis: +6
- Atalanta Bergamo, 16 Punkte, Torverhältnis: +3
- Sporting Lissabon, 14 Punkte, Torverhältnis: +5
- Newcastle United, 13 Punkte, Torverhältnis: +9
- Inter Mailand, 13 Punkte, Torverhältnis: +6
- Dortmund, 12 Punkte, Torverhältnis: +4
- Juventus Turin, 12 Punkte, Torverhältnis: +3
- Olympique Marseille, 12 Punkte, Torverhältnis: +1
- Monaco, 12 Punkte, Torverhältnis: -5
- Galatasaray, 10 Punkte, Torverhältnis: -3
- Qarabag, 10 Punkte, Torverhältnis: -4
- PSV Eindhoven, 9 Punkte, Torverhältnis: +1
- Bilbao, 9 Punkte, Torverhältnis: -4
- Paphos, 9 Punkte, Torverhältnis: -4
- Bayer Leverkusen, 9 Punkte, Torverhältnis: -5
- Ajax Amsterdam, 9 Punkte, Torverhältnis: -11
- Olympiakos, 8 Punkte, Torverhältnis: -6
- Napoli, 8 Punkte, Torverhältnis: -6
- Kopenhagen, 8 Punkte, Torverhältnis: -10
- Club Brügge, 7 Punkte, Torverhältnis: -6
- Bodé/Glimt, 6 Punkte, Torverhältnis: -5
- Benfica Lissabon, 6 Punkte, Torverhältnis: -5
- Union Saint-Gilloise, 6 Punkte, Torverhältnis: -12
- Villarreal, 4 Punkte, Torverhältnis: -9
- Eintracht Frankfurt, 4 Punkte, Torverhältnis: -11
- Slavia Prag, 3 Punkte, Torverhältnis: -13
- Kairat Almaty, 1 Punkt, Torverhältnis: -16