Araujo und Musso bewerten das Pubill-Handspiel 09.04.2026

Barcelona fühlt sich nach der 0:2-Niederlage gegen Atlético Madrid durch mehrere umstrittene Schiedsrichterentscheidungen benachteiligt. Besonders die nicht gegebene Elfmeter-Szene nach einem Handspiel und die strittige rote Karte für Pau Cubarsi werfen Fragen auf.

Hansi Flick hat nach der Champions-League-Niederlage seines FC Barcelona neben Schiedsrichter Istvan Kovacs aus Rumänien auch den deutschen Videoschiedsrichter Christian Dingert kritisiert. «Der VAR war heute sehr auf Atlético Madrid fokussiert – so ist es nun einmal. Er ist ein Deutscher – danke an Deutschland», sagte Flick nach dem enttäuschenden 0:2 vor eigenem Publikum in der Pressekonferenz.

Vor allem zwei Szenen stachen im spanischen Duell heraus: Einerseits ein nicht gegebener Elfmeter für Barça nach der Pause.

Barcelona-Verteidiger Ronald Araujo: «Musso führt den Abstoss aus und der Innenverteidiger berührt den Ball mit der Hand. Das ist eine absurde Situation, aber es ist ein Elfmeter; das ist schon in anderen Spielen passiert. Selbst im Training sagen wir Joan (Garcia) oder wer auch immer im Tor steht immer, dass er seine Hände nicht benutzen soll, um diese Situation zu vermeiden. Für mich ist es ein Elfmeter, das ist offensichtlich.»

Anders bewertet die Aktion der Atlético-Goalie selbst: «Ja, Marc (Pubill) hat ihn mit der Hand gestoppt, weil der Ball nicht im Spiel war, er stand nicht unter Druck, es war kein Spielzug, der irgendetwas entschieden hätte ... Ich finde, so sehr darauf herumzureiten ... Ich stimme dem Schiedsrichter zu, der Ball war nicht im Spiel.»

Andererseits der Platzverweis von Verteidiger Pau Cubarsi (44. Minute). Der in der Szene beteiligte Giuliano Simeone meint: «Es ging alles sehr schnell, daher hatte ich noch keine Gelegenheit, mir die Szene noch einmal anzusehen. In diesem Moment spürte ich einen Kontakt, und aus meiner Sicht war ich auf dem Weg zum Tor, allein vor Joan (Garcia).»

Reaktionen auf X

Cubarsi weiß doch gena, was er da macht. Giuliano auch, aber so wie Cubarsi kreuzt und das Bein trifft: Rot. Selbst schuld! Wieder so ein naiver CL-Abwehrfehler bei Barça, wie Araujo gegen PSG...#BARATM #BarcaAtleti — Nils Kern (@nilskern17) April 8, 2026

Eine Rote Karte sollte nicht so viel Einfluss auf ein Spiel haben. Ich hoffe, dass in naher Zukunft diese Regel für Rote Karten überprüft wird. Wie z.B bei einer Notbremse irgendwie nur 30 min zu zehnt oder so in der Richtung. #BarçaAtleti — k3rim (@k3rimFIFA) April 8, 2026

Pau Cubarsí tried to look at the VAR replay, but they spotted him and switched the screen off! 😂#BARATM #BarcaAtleti pic.twitter.com/nkkNzklMJv — Football Pundit (@footballpunditX) April 8, 2026

Das ist niemals rot. Das war keine klare Tor Chance da er den Ball in Rücken hatte. — Regio Coach (@_Borussia1909) April 8, 2026

Eine Rote Karte sollte nicht so viel Einfluss auf ein Spiel haben. Ich hoffe, dass in naher Zukunft diese Regel für Rote Karten überprüft wird. Wie z.B bei einer Notbremse irgendwie nur 30 min zu zehnt oder so in der Richtung. #BarçaAtleti — k3rim (@k3rimFIFA) April 8, 2026

Der beste norwegische Stürmer hat wieder zugeschlagen. 😎 #BarçaAtleti — kendo (@kendo_276) April 8, 2026

Fairs man, this is the dream of every man. https://t.co/m3P1G5icH0 — 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐯 (@heis_fede) April 8, 2026

Remontada will happen visca barca #BarçaAtleti — Manan Bhatia (@MananBh84873181) April 9, 2026

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