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Hitzige Diskussionen So unterschiedlich bewerten die Barça- und Atlético-Profis sowie Fans die Szenen

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Barcelona fühlt sich nach der 0:2-Niederlage gegen Atlético Madrid durch mehrere umstrittene Schiedsrichterentscheidungen benachteiligt. Besonders die nicht gegebene Elfmeter-Szene nach einem Handspiel und die strittige rote Karte für Pau Cubarsi werfen Fragen auf.

Syl Battistuzzi

09.04.2026, 11:01

09.04.2026, 11:29

Hansi Flick hat nach der Champions-League-Niederlage seines FC Barcelona neben Schiedsrichter Istvan Kovacs aus Rumänien auch den deutschen Videoschiedsrichter Christian Dingert kritisiert. «Der VAR war heute sehr auf Atlético Madrid fokussiert – so ist es nun einmal. Er ist ein Deutscher – danke an Deutschland», sagte Flick nach dem enttäuschenden 0:2 vor eigenem Publikum in der Pressekonferenz.

Vor allem zwei Szenen stachen im spanischen Duell heraus: Einerseits ein nicht gegebener Elfmeter für Barça nach der Pause.

Kurioses Atlético-Handspiel im Strafraum. Barça-Coach Flick tobt – auch Schiri-Experte Meier rügt den VAR: «Das ist ein klarer Fehler»

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Barcelona-Verteidiger Ronald Araujo: «Musso führt den Abstoss aus und der Innenverteidiger berührt den Ball mit der Hand. Das ist eine absurde Situation, aber es ist ein Elfmeter; das ist schon in anderen Spielen passiert. Selbst im Training sagen wir Joan (Garcia) oder wer auch immer im Tor steht immer, dass er seine Hände nicht benutzen soll, um diese Situation zu vermeiden. Für mich ist es ein Elfmeter, das ist offensichtlich.»

Anders bewertet die Aktion der Atlético-Goalie selbst: «Ja, Marc (Pubill) hat ihn mit der Hand gestoppt, weil der Ball nicht im Spiel war, er stand nicht unter Druck, es war kein Spielzug, der irgendetwas entschieden hätte ... Ich finde, so sehr darauf herumzureiten ... Ich stimme dem Schiedsrichter zu, der Ball war nicht im Spiel.»

Andererseits der Platzverweis von Verteidiger Pau Cubarsi (44. Minute). Der in der Szene beteiligte Giuliano Simeone meint: «Es ging alles sehr schnell, daher hatte ich noch keine Gelegenheit, mir die Szene noch einmal anzusehen. In diesem Moment spürte ich einen Kontakt, und aus meiner Sicht war ich auf dem Weg zum Tor, allein vor Joan (Garcia).»

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