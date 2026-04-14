Das kuriose Handspiel beim Abstoss – Penalty oder weiterspielen? 13.04.2026

Es war DIE Szene im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Barcelona und Atlético Madrid: Marc Pubill nimmt bei einem Abstoss den Ball in die Hand, weil er ihn selbst ausführen will. Sollte es bei einer solchen Szene einen Penalty geben oder nicht?

Barça-Trainer Hansi Flick war nach der 0:2-Niederlage gegen Atlético am letzten Mittwoch kaum zu beruhigen: «Wozu haben wir denn den VAR? Sowas darf nicht vorkommen!»

Grund für den Ärger des deutschen Trainers war ein kurioses Handspiel im Strafraum der Madrilenen: Atlético-Goalie Musso spielte den Ball beim Abstoss zu Verteidiger Marc Pubill, der ihn mit der Hand kontrollierte und den Abstoss anschliessend wiederholte. Der Schiedsrichter liess weiterlaufen und auch der VAR griff nicht ein. Ob der Abstoss schon davor ausgeführt wurde oder nicht, da scheiden sich die Geister. Schiri-Experte Urs Meier sah wie Flick «einen klaren Fehler».

Die Szene erinnerte an das Champions-League-Spiel zwischen Brügge und Aston Villa aus dem Jahr 2024. Damals wurde den Belgiern für eine praktisch identische Szene ein Penalty zugesprochen.

Auch bei der Partie zwischen Arsenal und Bayern München aus dem selben Jahr kam es zu einem solchen Handspiel beim Abstoss. Damals blieb die Pfeife des Schiedsrichters jedoch wie in Barcelona stumm.

Was meinst du? Sollten die Schiedsrichter bei einer solchen Aktion Fingerspitzengefühl zeigen und weiterlaufen lassen oder das Regelwerk strikt befolgen und auf Penalty entscheiden? Stimm ab in unserer Umfrage oben.

Barça muss 0:2-Rückstand aufholen

Der FC Barcelona hat vergangene Woche wegen der Handspielszene offiziell Beschwerde bei der UEFA eingereicht. «Der Verein ist der Ansicht, dass es zu einer Schiedsrichterentscheidung kam, die gegen die geltenden Regeln verstösst und direkten Einfluss auf den Spielverlauf und das Ergebnis hatte», teilte Barça in einem Statement mit.

Erfolg dürften die Katalanen damit kaum haben. Womöglich schafft Barça aber auf dem Platz noch die Wende. Am Dienstagabend muss Barcelona den 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen, um weiter vom Champions-League-Titel träumen zu können. blue Sport überträgt das Viertelfinal-Rückspiel live, Anpfiff ist um 21:00 Uhr.

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Event-Start in: 10h 41min 44sek

Die Highlights aus dem Hinspiel