Nach zwei Spielen auf der Ersatzbank kehrt Yann Sommer in der Königsklasse ins Tor von Inter Mailand zurück. Dies verrät Trainer Cristian Chivu vor dem Spiel gegen Slavia Prag.

Yann Sommer erlebt in den letzten Tagen ein Auf und Ab. Erst muss er nach der Pleite und den vier Gegentoren gegen Juve vor zwei Wochen harsche Kritik einstecken, zeigt dann aber einen ganz starken Auftritt zum Champions-League-Auftakt gegen Ajax Amsterdam und verdient sich das Lob von Mitspieler Manuel Akanji und Trainer Cristian Chivu.

Seit der Partie in Amsterdam aber kommt Sommer nicht mehr zum Einsatz. Am letzten Samstag gegen Cagliari muss er im zweiten Liga-Spiel in Folge auf der Ersatzbank Platz nehmen und sieht von da, wie Goalie-Konkurrent Josep Martinez ohne Gegentor bleibt. Droht der Schweizer seinen Stammplatz zu verlieren?

Auf die Rotation im Tor angesprochen, verzichtet Inter-Coach Chivu an der Medienkonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Slavia Prag auf ein klares Statement: «Die Wechsel sind seit meiner Ankunft hier immer geplant vorgenommen worden. Sie waren stets nicht nur eine gerechte Belohnung für Leistung (...), sondern immer auch mit dem Bewusstsein verbunden, dass wir nie unser Gleichgewicht, unsere Struktur und unser Ziel verlieren dürfen.»

Zumindest für die Heimpartie am Dienstag lässt Chivu aber keine Spekulationen offen: «Sommer wird von Anfang an spielen. Das ist das Einzige, was ich bestätigen kann.»

