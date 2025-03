In der Champions League war Yann Sommer kaum zu bezwingen. KEYSTONE

Heute starten die Achtelfinals der Champions League. Doch wer überzeugte in der Gruppenphase und den Knockout-Playoffs? blue Sport wirft einen Blick auf die Statistiken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Champions League geht in die heisse Phase. In dieser Woche stehen die Hinspiele der Achtelfinals auf dem Programm.

blue Sport wirft vorerst aber noch einen Blick zurück: Welche Spieler konnten in der Gruppenphase – zumindest was die Statistiken betrifft – überzeugen?

Mit Yann Sommer, Breel Embolo, Zeki Amdouni, Fabian Rieder und Dan Ndoye sind auch einige Schweizer in gewissen Statistiken weit vorne anzutreffen. Mehr anzeigen

Die Torschützenliste

Im Sommer wechselte Serhou Guirassy für 18 Milliionen Euro vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund. Vor allem in der Champions League hat der Guineer voll eingeschlagen. In 10 Spielen schoss er ebenso viele Tore. Hinter ihm lauern mit Robert Lewandowski und Raphinha zwei Spieler des FC Barcelona, die auf 9 respektive 8 Tore kamen, dafür aber nur acht Spiele brauchten, da sich Barça direkt für die Achtelfinals qualifizierte. Ebenfalls auf 8 Tore kommt City-Star Erling Haaland.

Serhou Guirassy traf auch in den Knockouts gegen Sporting Lissabon. Federico Gambarini/dpa

🥇 Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), 10 Tore

🥈 Robert Lewandowski (FC Barcelona), 9 Tore

🥉 Erling Haaland (Manchester City), Raphinha (FC Barcelona), je 8 Tore

In der Statistik der Tore pro 90 Minuten führt Lewandowski (1,28) knapp vor Guirassy (1,24).

Zieht man Penalty-Treffer ab, führt Raphinha die Torschützenliste mit 8 Non-Penalty-Goals vor Kylian Mbappé (7) an.

Die Ballermänner

Kylian Mbappé hat zu Beginn Mühe, sich bei Real Madrid zurechtzufinden. Mittlerweile ist der Stürmer aber voll angekommen, zuletzt schoss er in den Knockout-Playoffs gegen Manchester City einen Hattrick. Am Willen mangelte es dem Franzosen aber ohnehin nie. Mbappé ist mit 44 Schüssen der Spieler der Königsklasse, der am häufigsten den Abschluss suchte. Dahinter folgen Ousmane Dembélé und Erling Haaland.

Kylian Mbappé traf gegen ManCity im Hin- und im Rückspiel. Dave Thompson/AP/dpa

🥇 Kylian Mbappé (Real Madrid), 44 Schüsse

🥈 Ousmane Dembélé (PSG), 39 Schüsse

🥉 Erling Haaland (Manchester City), 36 Schüsse

Die besten Assistgeber

Gleich vier Spieler haben es bisher geschafft, fünf Tore vorzubereiten. Mit Charles de Ketelaere und Davide Zappacosta sind zwei Atalanta-Spieler dabei, welche bereits aus dem Wettbewerb ausgeschieden sind.

🥇 Charles de Ketelaere (Atalanta), 5 Assists

🥇 Davide Zappacosta (Atalanta), 5 Assists

🥇 Julian Brandt (Dortmund), 5 Assists

🥇Achraf Hakimi (PSG), 5 Assists

Charles De Ketelaere holte sich drei seiner fünf Assists im Spiel gegen die Young Boys. KEYSTONE

Prozent gehaltene Schüsse

Bei den Torhütern weist Yann Sommer die beste Statistik auf, zumindest wenn es um die Prozentzahl der gehaltenen Schüsse geht. Der Schweizer hielt über 95 Prozent der Schüsse, die auf sein Tor kamen. Direkt hinter ihm liegen Arsenal-Goalie David Raya und Welttorhüter Emiliano Martínez.

🥇 Yann Sommer (Inter), 95,5 Prozent

🥈 David Raya (Arsenal), 93,8 Prozent

🥉 Emiliano Martínez (Aston Villa), 87,2 Prozent

Yann Sommer war in der Champions League bisher der überragende Torhüter. Imago

Auch bei den Spielen ohne Gegentor schwingt Yann Sommer mit 7 von 8 oben aus. Die nächstbesten David Raya von Arsenal und Marco Carnesecchi (Atalanta) kommen auf 5.

Bitter für Inter: Im Achtelfinale gegen Feyenoord müssen die Mailänder auf den Schweizer verzichten, welcher nach einer Operation am Daumen ausfällt.

Meiste Einwechslungen

Diese Statistik hat es nur in die Liste geschafft, weil zwei Schweizer eine grosse Rolle spielen. Zeki Amdouni von Benfica wurde am häufigsten (9) eingewechselt. Fabian Rieder vom VfB Stuttgart liegt mit sieben Einwechslungen auf dem geteilten zweiten Rang.

🥇 Zeki Amdouni (Benfica), 9 Einwechslungen

🥈 Adam Idah (Celtic), 7 Einwechslungen

🥈 Nicolo Zaniolo (Atalanta), 7 Einwechslungen

🥈 Fabian Rieder (Stuttgart), 7 Einwechslungen

🥈 Tammy Abraham (Milan), 7 Einwechslungen

Zeki Amdouni darf bei Benfica hauptsächlich als Joker ran. Imago

Am häufigsten gefoult worden

Noch eine Statistik, bei der ein Schweizer ganz oben ausschwingt: Breel Embolo wurde in der Champions League am häufigsten gefoult (19 Mal). Genau so oft mussten die Gegner gegen Leipzigs Christoph Baumgartner zu unerlaubten Mitteln greifen.

🥇 Breel Embolo (Monaco), 19 Mal gefoult

🥇 Christoph Baumgartner (Leipzig), 19 Mal gefoult

🥉 Denzel Dumfries (Inter), 15 Mal gefoult

🥉Stefan Posch (Bologna und Atalanta), 15 Mal gefoult

🥉 Manuel Locatelli (Juventus), 15 Mal gefoult

Immer intensiv in den Zweikämpfen: Breel Embolo. sda

Die meisten Fouls begangen

Dass Breel Embolo kein Kind von Traurigkeit ist, zeigt die Statistik der begangenen Fouls. Da liegt der Schweizer mit 23 begangenen Fouls nämlich auf Rang 2 der Königsklasse. Auf Rang 3 folgt mit Dan Ndoye ein weiterer Schweizer Offensiv-Akteur.

🥇 Cherif Ndiaye (Roter Stern), 27 Fouls begangen

🥈 Breel Embolo (Monaco), 23 Fouls begangen

🥉 Lamine Camara (Monaco), 21 Fouls begangen

🥉 Dan Ndoye (Bologna), 21 Fouls begangen

Die Partien im Achtelfinal

FC Brugge (mit Ardon Jashari) – Aston Villa

Real Madrid – Atlético Madrid

PSV Eindhoven – Arsenal

Dortmund (mit Gregor Kobel) – Lille

Feyenoord – Inter (ohne den verletzten Yann Sommer)

Bayern – Leverkusen (mit Granit Xhaka)

Benfica (mit Zeki Amdouni) – Barcelona

PSG – Liverpool

