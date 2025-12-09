  1. Privatkunden
Champions-League-Kracher Stürzen Sommer und Akanji Liverpool noch tiefer in die Krise?

SDA

9.12.2025 - 04:00

Stéphane Henchoz, ist Arne Slot noch der richtige Liverpool-Trainer?

Stéphane Henchoz, ist Arne Slot noch der richtige Liverpool-Trainer?

08.12.2025

Liverpool muss in der Champions League ausgerechnet zum formstarken Inter Mailand. Nur zu gern wollen Yann Sommer und Manuel Akanji das Loch für die Reds noch etwas tiefer schaufeln.

Keystone-SDA

09.12.2025, 04:00

09.12.2025, 07:31

FC Internazionale Milano - Liverpool FC
FC Internazionale Milano - Liverpool FC

Di 09.12. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ FC Internazionale Milano - Liverpool FC

Mit tv.blue.ch mieten

Auf der fussballverrückten Insel gibt es derzeit nur ein Thema: der tiefe Fall von Meister Liverpool und die Demontage von Klubikone Mohamed Salah. Am Montag läuft auf der Website der öffentlichen Rundfunkanstalt BBC sogar ein Liveticker. Kommt der Ägypter, der viertbester Torschütze (190 Goals) in der Geschichte der Premier League und massgeblich für zwei Meistertitel und einen Champions-League-Triumph der Reds verantwortlich ist, ins Training vor dem Knaller am Dienstag bei Inter Mailand?

Rückblende: Vor einem halben Jahr herrschte in Liverpool Friede, Freude, Eierkuchen. Gleich im ersten Jahr unter Klopp-Nachfolger Arne Slot schlug man dem lange übermächtigen Manchester City ein Schnippchen und stürmte zum 20. Meistertitel der illustren Vereinsgeschichte. Dreh- und Angelpunkt: Ein überragender Mo Salah, dessen Vertrag im April um zwei Jahre verlängert wurde.

Salahs Wutrede

Nachdem der 33-jährige Ägypter am Samstag beim 3:3 gegen den Aufsteiger Leeds zum zweiten Mal in Folge 90 Minuten auf der Bank sass, platzte Salah der Kragen. In der Mixed Zone setzte der Filigrantechniker zum brachialen Rundumschlag an.

Strafmassnahme vor Inter-Kracher. Liverpool schmeisst Mo Salah aus dem Kader

Strafmassnahme vor Inter-KracherLiverpool schmeisst Mo Salah aus dem Kader

«Sie haben mich unter den Bus geworfen», polterte er. «Andere spielen aktuell auch nicht auf ihrem besten Niveau, aber auf mich will man die ganze Verantwortung schieben.» Und über sein Verhältnis zum niederländischen Trainer Slot meinte er vielsagend: «Es gibt kein Verhältnis.» Er musste allerdings auch selber Kritik einstecken, vor allem für seine Aussage, er sollte nicht um einen Stammplatz kämpfen müssen.

Die Antwort auf die zu Beginn gestellte Frage lautet übrigens: Ja, Salah war da und trainierte normal. In Mailand auf dem Feld stehen wird er allerdings nicht, er figuriert nicht in Slots Aufgebot. Wahrscheinlich wird er das rote Trikot gar nie mehr tragen. Er werde sich jedenfalls nach dem letzten Heimspiel vor dem Afrika-Cup, der in knapp zwei Wochen beginnt, von den Fans verabschieden. Gut möglich, dass Liverpool danach mit einem Verkauf nach Saudi-Arabien noch einmal zweistelligen Millionenbetrag verdienen möchte.

Von einer Schar von Medienleuten ins Visier genommen: m Training von Liverpool ist Mohamed Salah am Montag dabei, nach Mailand gereist ist er nicht.
Von einer Schar von Medienleuten ins Visier genommen: m Training von Liverpool ist Mohamed Salah am Montag dabei, nach Mailand gereist ist er nicht.
Bild: Keystone

Das Gefüge zerstört

Davon haben sie nämlich im Sommer reichlich ausgegeben, rund 500 Millionen, und dies mehrheitlich für Offensivspieler. Die Folge ist, dass das zuvor funktionierende Gefüge nicht mehr zusammenpasst. Nun steht man in der Meisterschaft nur auf Platz 9, in der Ligaphase der Champions League im vorderen Mittelfeld (13.). Ob Inter Mailand nun der richtige Aufbaugegner ist, muss bezweifelt werden.

Mit vier Siegen und einer Niederlage sind die Italiener auf Kurs, auch wenn man zuletzt gegen Atlético Madrid (1:2) die erste Pleite einstecken musste. Ein weiterer Erfolg gegen Liverpool würde die Nerazzurri mit dem ehemaligen Schweizer Nationalgoalie Yann Sommer und dem Verteidiger Manuel Akanji der direkten Qualifikation für die Achtelfinals schon sehr nahe bringen – und vor allem den englischen Meister noch tiefer in die Krise stürzen.

Frankfurts Angst vor dem Debakel

Mit der genau gleichen Ausgangslage wie Inter steigt Bayern München zuhause gegen Sporting Lissabon in die sechste und drittletzte Runde. Wesentlich pikanter ist die Situation des FC Barcelona vor der Rückkehr ins renovierte Camp Nou. Gegen Eintracht Frankfurt sind drei Punkte Pflicht, zumal sich die Deutschen zuletzt als veritable Schiessbude aufstellten.

Nach dem jüngsten 0:6-Debakel in Leipzig geht in Frankfurt die Angst vor einer weiteren deftigen Abfuhr um, von denen es auch in der Champions League mit dem 1:5 bei Atlético Madrid, dem 1:5 gegen Liverpool und dem 0:3 gegen Atalanta Bergamo schon einige gab. Keine idealen Voraussetzungen, für einen Exploit in Katalonien.

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt
FC Barcelona - Eintracht Frankfurt

Di 09.12. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ FC Barcelona - Eintracht Frankfurt

Mit tv.blue.ch mieten

