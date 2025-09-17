Zubi über Sommer: «Er muss an seine alten Leistungen anknüpfen.» Pascal Zuberbühler spricht über Yann Sommer's Kritik der letzen Zeit. 16.09.2025

Nach der Finalniederlage Ende Mai will Inter Mailand in der Champions League wieder überzeugen. Auch Titelverteidiger Paris startet am Mittwoch in die Ligaphase.

Keystone-SDA SDA

Yann Sommer kniete in der Mitte der Allianz Arena und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Gleich mit 0:5 ging er mit seinem Klub Inter Mailand im Final der Champions League gegen Paris Saint-Germain unter. Spätestens mit dem Schlusspfiff um circa 23 Uhr war Sommers Traum vom Gewinn der Königsklasse vorerst geplatzt.

Für den Klub war es nach 2023 bereits die zweite Finalniederlage innert kürzester Zeit. In der nun startenden Saison soll doch noch der Sieg her.

Dank Neuzugang zum Erfolg?

Damit das gelingt, holte Inter kurz vor Transferschluss einen Spieler mit Erfahrung. Es ist der Abwehrchef der Schweizer Nationalmannschaft, Manuel Akanji. Auf Leihbasis wechselte der Verteidiger für die laufende Saison von Manchester City in die Serie A. Er ist einer von nur vier Schweizern, die den Pokal gewinnen konnten. 2023 war das. Im Finalspiel ausgerechnet gegen Inter.

Yann Sommer nach der Niederlage im Champions-League-Final Ende Mai Keystone

Momentan scheinen die Mailänder allerdings weit von einem neuerlichen Finaleinzug entfernt. Aus drei Spielen in der Serie A resultierten zwei Niederlagen, nur einmal konnte das Team des neuen Cheftrainers Cristian Chivu gewinnen. Zuletzt gab es eine 3:4-Niederlage im Derby d'Italia gegen Juventus Turin. Ausgerechnet der Schweizer Goalie Sommer sah bei zwei der vier Gegentoren gar nicht gut aus und auch die Abwehr mit Akanji erntete Kritik.

Während Inter also noch auf Formsuche ist, startete Ajax Amsterdam, der erste Gegner der Italiener, gut in die Saison. Fünf Spieltage sind vorbei, dreimal gewannen die Niederländer, zweimal spielten sie unentschieden. Das Team, das die vergangene Saison auf dem 2. Platz abschloss, dürfte Inter also mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen zuhause empfangen.

Titelverteidiger Paris greift in das Geschehen ein

Neben Inter und Ajax startet auch Titelverteidiger Paris Saint-Germain am Mittwoch in die Champions League. Erster Gegner ist Atalanta Bergamo, der Sieger der Europa League 2024 reist für den ersten Spieltag in die französische Hauptstadt.

Zudem trifft Olympiakos Piräus zuhause in Griechenland auf den zyprischen Pafos FC. Das norwegische Bodö/Glimt trifft auswärts auf Slavia Prag. In der Allianz Arena kommt es zum Kracher zwischen Bayern München und Chelsea und in Liverpool muss Atlético Madrid ran.