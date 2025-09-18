  1. Privatkunden
Turbulente Anreise Spieler ziehen sich im Flugzeug aus: Klimaanlage bremst Monaco aus

dpa

18.9.2025 - 15:46

Anreise mit Problemen: Adi Hütter und die AS Monaco kommen erst am Spieltag nach Brügge.
Anreise mit Problemen: Adi Hütter und die AS Monaco kommen erst am Spieltag nach Brügge.
Bild: dpa

Ein defektes Flugzeug wirbelt den Zeitplan der AS Monaco durcheinander. Daher reist das Team des früheren Bundesliga-Trainers Adi Hütter erst am Spieltag nach Belgien.

DPA

18.09.2025, 15:46

18.09.2025, 16:04

Nach einem Problem mit der Klimaanlage an Bord des Flugzeugs hat die AS Monaco ihre Abreise zum Champions-League-Spiel beim FC Brügge um einen Tag verschieben müssen. Der französische Fussball-Erstligist wird somit erst heute am Spieltag in Belgien ankommen, bestätigte Monaco-Trainer Adi Hütter, früher in der Bundesliga tätig. 

«Ich weiss nicht, ob dieser Rückschlag Auswirkungen haben wird, da wir professionell sind und unseren Zeitplan sofort geändert haben», sagte Hütter. «Aus technischen Gründen war eine Reise nicht möglich, da die Sicherheit aller nicht gewährleistet werden konnte.»

In den sozialen Netzwerken kursieren Videos, die Spieler in Unterwäsche im Flugzeug zeigen. Sie waren verschwitzt und versuchten, sich durch Fächeln Luft zu verschaffen.

Ajax – Inter 0:2

Ajax – Inter 0:2

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

17.09.2025

Akanji lobt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …»

Akanji lobt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …»

Manuel Akanji analysiert den 2:0-Sieg gegen Ajax Amsterdam und bedankt sich auch bei Yann Sommer. (Englisch)

17.09.2025

Gubrist-Tunnel nach Wasserrohrbruch gesperrt
Briten kaufen 12 Atomreaktoren in den USA +++ Abkommen über 340 Milliarden Dollar
Alpenregionen wollen noch härter gegen Massentourismus vorgehen
«Wetten, dass..?»-Kandidat Samuel Koch klagt nach Unglück
Spieler ziehen sich im Flugzeug aus: Klimaanlage bremst Monaco aus

