Vikor Gyökeres gegen Luis Suárez IMAGO/Keystone/blue Sport

Sporting Lissabon sorgt europaweit für Aufsehen. Torjäger Luis Suárez trifft im Viertelfinal auf Arsenal – und auf Vorgänger Viktor Gyökeres.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sporting Lissabon gelang im Achtelfinale der Champions League ein historisches Comeback und steht nun erstmals im Viertelfinale. Dort wartet mit Arsenal ein schwieriger Gegner.

Neuzugang Luis Suárez überzeugt in Lissabon als Torjäger und könnte einen Vereinsrekord einstellen – der ausgerechnet von Vorgänger Viktor Gyökeres gehalten wird. Der Schwede wechselte im Sommer von Sporting zu den Gunners. Mehr anzeigen

Sporting Lissabon schaffte im Champions-League-Achtelfinale etwas, das in der Königsklasse zuletzt Liverpool 2019 glückte: Trotz eines Drei-Tore-Rückstands im Hinspiel gegen Bodö/Glimt erreichte der portugiesische Double-Sieger durch ein famoses 5:0 im Rückspiel die nächste Runde.

Nach dem kleinen Fussball-Wunder wartet bei der historischen Viertelfinal-Premiere in der Königsklasse aber mit Arsenal ein grosser Brocken. Sporting Lissabon hat Arsenal in sieben Duellen auf europäischer Bühne noch nie geschlagen (vier Remis sowie drei Niederlagen). Darunter war auch eine 1:5-Heimniederlage in der Champions League in der Vorsaison.

UHD HDR Sporting Clube de Portugal - Arsenal FC Di 07.04. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Sporting Clube de Portugal - Arsenal FC Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1T 18h 10min 22sek

Allerdings hat Arsenal in der K.-o.-Phase im Europacup noch nie auswärts gegen eine portugiesische Mannschaft gewonnen. Zudem war für die Gunners zuletzt in fünf ihrer bisherigen acht Viertelfinal-Teilnahmen Endstation. In der Vorsaison schlugen die Gunners zum gleichen Zeitpunkt Real Madrid und könnten erstmals in aufeinanderfolgenden Spielzeiten das Halbfinale erreichen. Aber Vorsicht: Das Estádio José Alvalade XXI (52'000 Plätze) ist in der Königsklasse eine Festung: Die Grün-Weissen haben alle fünf Heimspiele gewonnen.

Suárez lässt Vorgänger Gyökeres vergessen

Bester Torschütze bei den Löwen ist Luis Suárez, der in der Champions-League-Saison fünf Tore erzielte. Der Kolumbianer (und Namensvetter von Ex-Barça-Star Luis Suárez – der Uruguayer spielt inzwischen bei Inter Miami) kam erst im Sommer von UD Almería. Stolze 22,2 Millionen Euro flossen als Ablösesumme für den damals 27-Jährigen, der vor seiner Zeit in Almería keine grossen Stricke veriss.

Doch das Geld war bestens investiert. So buchte der Mittelstürmer in wettbewerbsübergreifend 42 Spielen 33 Tore und gab 7 Vorlagen. In seinem bis 2030 datierten Vertrag besitzt Suárez eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro. Gerüchteweise sollen saudische Klubs bereit sein, die Summe zu zahlen.

In Lissabon trat Suárez die Nachfolge von Viktor Gyökeres an. Und musste dabei in grosse Fussstapfen treten: Der Schwede erzielte in zwei Jahren für Sporting 97 Tore in 102 Spielen und wechselte im Sommer für gut 70 Millionen Euro zu Arsenal.

Der Südamerikaner hat nun die Chance, mit einem Tor den Vereinsrekord für die meisten Saisontore in einer Champions-League-Saison einzustellen – bisher gehört die Marke Gyökeres, der 2024/25 in der Königsklasse sechs Mal traf. Der Arsenal-Stürmer könnte derweil der erste Spieler werden, der in der Königsklasse sowohl für als auch gegen Sporting trifft.

Trossard: «Wir wollen alle Titel gewinnen» 17.03.2026

Gewinne einen Monat blue Sport – und erlebe die wichtigsten Entscheidungen der Saison mit

blue Sport verlost einen Monat blue Sport gratis (normaler Preis ohne Abo CHF 49.90).

Wettbewerb: Gewinne einen Monat blue Sport gratis und erlebe die wichtigsten Entscheidungen der Fussball-Saison

Anrede* – Keine – Herr Frau Keine Angabe Vorname* Nachname* E-Mail-Adresse* Mit dem Absenden des Formulars stimmst du den Teilnahmebedingungen zu.



Teilnahmebedingungen Teilnahmeschluss ist der Mittwoch, 8. April um 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden persönlich benachrichtigt. Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben. Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen. Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner*innen werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen. Die blue Entertainment AG verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.

Noch nicht genug? Gewinne zwei Premium-Tickets inkl. Flug und Hotel für das Champions-League-Finale in Budapest.

Erlebe das Finale der Königsklasse live. blue Sport und fussballreisen.com schicken dich nach Budapest zum Endspiel der UEFA Champions League am 30. Mai 2026.

Hier geht's zum Wettbewerb.