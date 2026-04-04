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Vom Nachfolger zum Schlüsselspieler Sportings Suárez fordert Arsenal-Stürmer Gyökeres heraus

Syl Battistuzzi

4.4.2026

Vikor Gyökeres gegen Luis Suárez
Vikor Gyökeres gegen Luis Suárez
IMAGO/Keystone/blue Sport

Sporting Lissabon sorgt europaweit für Aufsehen. Torjäger Luis Suárez trifft im Viertelfinal auf Arsenal – und auf Vorgänger Viktor Gyökeres.

Syl Battistuzzi

04.04.2026, 14:00

04.04.2026, 14:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sporting Lissabon gelang im Achtelfinale der Champions League ein historisches Comeback und steht nun erstmals im Viertelfinale. Dort wartet mit Arsenal ein schwieriger Gegner.
  • Neuzugang Luis Suárez überzeugt in Lissabon als Torjäger und könnte einen Vereinsrekord einstellen – der ausgerechnet von  Vorgänger Viktor Gyökeres gehalten wird. Der Schwede wechselte im Sommer von Sporting zu den Gunners.
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Sporting Lissabon schaffte im Champions-League-Achtelfinale etwas, das in der Königsklasse zuletzt Liverpool 2019 glückte: Trotz eines Drei-Tore-Rückstands im Hinspiel gegen Bodö/Glimt erreichte der portugiesische Double-Sieger durch ein famoses 5:0 im Rückspiel die nächste Runde. 

Nach dem kleinen Fussball-Wunder wartet bei der historischen Viertelfinal-Premiere in der Königsklasse aber mit Arsenal ein grosser Brocken. Sporting Lissabon hat Arsenal in sieben Duellen auf europäischer Bühne noch nie geschlagen (vier Remis sowie drei Niederlagen). Darunter war auch eine 1:5-Heimniederlage in der Champions League in der Vorsaison.

UHD HDR Sporting Clube de Portugal - Arsenal FC
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Di 07.04. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Sporting Clube de Portugal - Arsenal FC

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Allerdings hat Arsenal in der K.-o.-Phase im Europacup noch nie auswärts gegen eine portugiesische Mannschaft gewonnen. Zudem war für die Gunners zuletzt in fünf ihrer bisherigen acht Viertelfinal-Teilnahmen Endstation. In der Vorsaison schlugen die Gunners zum gleichen Zeitpunkt Real Madrid und könnten erstmals in aufeinanderfolgenden Spielzeiten das Halbfinale erreichen. Aber Vorsicht: Das Estádio José Alvalade XXI (52'000 Plätze) ist in der Königsklasse eine Festung: Die Grün-Weissen haben alle fünf Heimspiele gewonnen. 

Suárez lässt Vorgänger Gyökeres vergessen

Bester Torschütze bei den Löwen ist Luis Suárez, der in der Champions-League-Saison fünf Tore erzielte. Der Kolumbianer (und Namensvetter von Ex-Barça-Star Luis Suárez – der Uruguayer spielt inzwischen bei Inter Miami) kam erst im Sommer von UD Almería. Stolze 22,2 Millionen Euro flossen als Ablösesumme für den damals 27-Jährigen, der vor seiner Zeit in Almería keine grossen Stricke veriss.

Doch das Geld war bestens investiert. So buchte der Mittelstürmer in wettbewerbsübergreifend 42 Spielen 33 Tore und gab 7 Vorlagen. In seinem bis 2030 datierten Vertrag besitzt Suárez eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro. Gerüchteweise sollen saudische Klubs bereit sein, die Summe zu zahlen.

In Lissabon trat Suárez die Nachfolge von Viktor Gyökeres an. Und musste dabei in grosse Fussstapfen treten: Der Schwede erzielte in zwei Jahren für Sporting 97 Tore in 102 Spielen und wechselte im Sommer für gut 70 Millionen Euro zu Arsenal. 

Der Südamerikaner hat nun die Chance, mit einem Tor den Vereinsrekord für die meisten Saisontore in einer Champions-League-Saison einzustellen – bisher gehört die Marke Gyökeres, der 2024/25 in der Königsklasse sechs Mal traf. Der Arsenal-Stürmer könnte derweil der erste Spieler werden, der in der Königsklasse sowohl für als auch gegen Sporting trifft.

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17.03.2026

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