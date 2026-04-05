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Prognosen eines Supercomputers Das sind die Favoriten auf den Champions-League-Titel

Syl Battistuzzi

5.4.2026

Gewinnt Declan Rice mit Arsenal die Champions League?
Gewinnt Declan Rice mit Arsenal die Champions League?
Keystone

Wer gewinnt die Champions League? Experten, Spieler, Trainer, Fans, sie alle haben eine Meinung dazu – und die ist teils persönlich gefärbt. Doch was sagt ein mit Daten gefütterter, neutraler Supercomputer dazu? 

Patrick Lämmle

05.04.2026, 12:09

05.04.2026, 12:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wer gewinnt die Champions League? Der Opta-Supercomputer hat die Titel-Wahrscheinlichkeit aller Viertelfinalisten berechnet.
  • Uns interessiert aber auch deine Meinung: Wer ist dein Favorit? Mach mit bei unserer Umfrage oder schreibe es in die Kommentare.
  • Ebenfalls ans Herz legen möchten wir dir die Teilnahme an unseren Wettbewerben.
  • blue Sport überträgt alle Spiele der Champions League live.
Mehr anzeigen

In der Champions League stehen die Viertelfinals bevor. Acht Teams kämpfen um die begehrteste Trophäe im europäischen Klub-Fussball. Ob Favorit oder Aussenseiter, sie alle wollen am Ende den Henkelpott in die Höhe stemmen. Der Supercomputer der Statistik-Gurus von Opta, gefüttert mit tausenden von Daten, hat berechnet, wie gross die Titelchancen der acht verbliebenen Teilnehmer sind.

Bevor wir das Ganze aufschlüsseln, möchten wir von dir aber noch wissen, auf welches Viertelfinal-Duell du dich am meisten freust …

… und wer dein Favorit im Rennen um den Titel ist?!

Und so sieht das Resultat von Opta aus

Die Wahrscheinlichkeit, dass Arsenal den Titel gewinnt, liegt bei 29 Prozent. Dahinter folgen Bayern München (20 Prozent) und Barcelona (16). Die Wahrscheinlichkeit, dass PSG die Titelverteidigung glückt, liegt laut den Berechnungen immerhin bei 11 Prozent, jene dass Rekordsieger Real Madrid den 16. Titel einfährt, bei 9 Prozent. Liverpool (7), Atlético Madrid (4) und Sporting Lissabon (3) dürften im Kampf um den Titel nur eine Nebenrolle spielen.

opta

Nach dieser Mathe-Stunde hast du dir nun einen schönen Preis verdient. Deshalb empfehlen wir dir die Teilnahme an unseren Wettbewerben.

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Mit dem Absenden des Formulars stimmst du den Teilnahmebedingungen zu.


Teilnahmeschluss ist der Mittwoch, 8. April um 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden persönlich benachrichtigt.

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben. Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.

Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner*innen werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen.

Die blue Entertainment AG verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.

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blue Sport und fussballreisen.com schicken dich nach Budapest zum Endspiel der UEFA Champions League am 30. Mai 2026. Mehr Infos unter www.bluenews.ch/final

04.03.2026

Mehr Infos unter bluenews.ch/final

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