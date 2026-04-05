Wer gewinnt die Champions League? Experten, Spieler, Trainer, Fans, sie alle haben eine Meinung dazu – und die ist teils persönlich gefärbt. Doch was sagt ein mit Daten gefütterter, neutraler Supercomputer dazu?
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Wer gewinnt die Champions League? Der Opta-Supercomputer hat die Titel-Wahrscheinlichkeit aller Viertelfinalisten berechnet.
- Uns interessiert aber auch deine Meinung: Wer ist dein Favorit? Mach mit bei unserer Umfrage oder schreibe es in die Kommentare.
- Ebenfalls ans Herz legen möchten wir dir die Teilnahme an unseren Wettbewerben.
- blue Sport überträgt alle Spiele der Champions League live.
In der Champions League stehen die Viertelfinals bevor. Acht Teams kämpfen um die begehrteste Trophäe im europäischen Klub-Fussball. Ob Favorit oder Aussenseiter, sie alle wollen am Ende den Henkelpott in die Höhe stemmen. Der Supercomputer der Statistik-Gurus von Opta, gefüttert mit tausenden von Daten, hat berechnet, wie gross die Titelchancen der acht verbliebenen Teilnehmer sind.
Bevor wir das Ganze aufschlüsseln, möchten wir von dir aber noch wissen, auf welches Viertelfinal-Duell du dich am meisten freust …
… und wer dein Favorit im Rennen um den Titel ist?!
Und so sieht das Resultat von Opta aus
Die Wahrscheinlichkeit, dass Arsenal den Titel gewinnt, liegt bei 29 Prozent. Dahinter folgen Bayern München (20 Prozent) und Barcelona (16). Die Wahrscheinlichkeit, dass PSG die Titelverteidigung glückt, liegt laut den Berechnungen immerhin bei 11 Prozent, jene dass Rekordsieger Real Madrid den 16. Titel einfährt, bei 9 Prozent. Liverpool (7), Atlético Madrid (4) und Sporting Lissabon (3) dürften im Kampf um den Titel nur eine Nebenrolle spielen.
Nach dieser Mathe-Stunde hast du dir nun einen schönen Preis verdient. Deshalb empfehlen wir dir die Teilnahme an unseren Wettbewerben.
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