Petric: «Ich fände es schade, wenn Real Alonso jetzt entlässt» Real Madrid kann auch in der Champions League seine Negativserie nicht stoppen. Für Trainer Xabi Alonso kann das schwere Folgen haben. Die Einschätzung im blue Sport Studio nach der 1:2-Niederlage der Königlichen gegen Manchester City. 10.12.2025

Real Madrid kann auch in der Champions League seine Negativserie nicht stoppen. Für Trainer Xabi Alonso kann das schwere Folgen haben.

Erling Haaland hat Real Madrid noch tiefer in die Krise geschossen und die Sorgen des ohnehin in der Kritik stehenden Trainers Xabi Alonso weiter vergrössert. Der norwegische Superstar sorgte per Foulelfmeter für das 1:2 der Königlichen gegen Manchester City.

Mit nur zwei Siegen aus den vergangenen sechs Pflichtspielen droht dem ehemaligen Meistercoach von Bayer Leverkusen nach nur knapp einem halben Jahr beim spanischen Topclub das schnelle Aus. In den Medien war Alonso zuletzt heftig in die Kritik geraten, von einem Schicksalsspiel gegen ManCity war die Rede. Dieses ging nun verloren.

Xabi Alonso ist bei Real Madrid angezählt. Keystone

«Ich würde weiter an ihm festhalten und ihm die Möglichkeit geben, etwas aufzubauen», sagt blue Sport Experte Mladen Petric nach dem Spiel. «Sie wollten ihn unbedingt – jetzt nach drei Monaten schon alles über Bord zu schmeissen, fände ich schade.»

Real-Stars stehen weiter hinter ihrem Coach

Real-Goalie Thibaut Courtois meint nach der Partie, das Team stehe voll hinter dem Trainer und habe alles gegeben. «Aber ich weiss nicht, was die Chefetage denkt. Ich denke, dieses Team ist sehr lebendig und wir müssen einfach weitermachen.» Auch Rodrygo, der den Führungstreffer erzielte, hofft, dass es mit Alonso weitergeht: «Irgendwas im Team funktioniert momentan nicht, aber das liegt nicht am Trainer.»

Die Statistiken sprechen aber nicht für den Coach. Nur zwei der letzten acht Spiele konnte das stolze Real Madrid gewinnen. Die Kritiker werden nach dem nächsten Rückschlag nicht leiser werden. Alonso selbst sagt: «Mein Fokus liegt auf dem Team und dem Klub. Es geht nicht um mich. Ab morgen denken wir an die nächsten Aufgaben.»